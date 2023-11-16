ኒኮን Z8፡ ሁለገብ እና ተመጣጣኝ መስታወት የሌለው ካሜራ

አማዞን ከጥቁር አርብ በፊት ማዕበሎችን እየሰራ ነው በኒኮን ዜድ 8 ልዩ ቅናሹ ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው መስታወት የሌለው ካሜራ። በNikkor 24-120mm f/4S ሌንስ ሲገዙ የቁሱ ዋጋ ወደ 4,896.95 ዶላር ዝቅ ብሏል ይህም ከፍተኛ 200 ዶላር ቁጠባ ያሳያል። ይህ ስምምነት በፍጥነት በጣም ከሚያስደስቱ የጥቁር አርብ ካሜራ አቅርቦቶች አንዱ ሆኗል፣በተለይ በኒኮን Z8 ዙሪያ ያለውን ጫጫታ ግምት ውስጥ በማስገባት በ2023 ከታዩት አዲስ የካሜራ ጅምርዎች አንዱ።
ብዙ ጊዜ ከፍተኛ እውቅና ያለው የኒኮን D850 DSLR መስታወት አልባ ወንድም እህት ወይም እህት በመባል ይታወቃል፣ Nikon Z8 በትንሽ እና በቀላል ጥቅል ውስጥ ሁለገብነትን ይሰጣል። በታመቀ ዲዛይኑ ይህ ካሜራ የቁም ምስሎችን፣ የመሬት አቀማመጦችን እና የስፖርት ፎቶግራፍ ለማንሳት ምቹ ነው፣ ይህም በሚያስደንቅ ከፍተኛ የመዝጊያ ፍጥነት 1/32,000 ሰከንድ ነው።
እንደ Nikon Z9 ያልተገደበ የመቅዳት አቅም ላይሰጥ ቢችልም፣ ኒኮን Z8 እስከ 120 ደቂቃ 4K 60p ቀረጻ ወይም 90 ደቂቃ 8K 30p ተኩስ ያስደንቃል። ይህ የላቁ የቪዲዮ ዝርዝሮች፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ዳሳሽ፣ ፈጣን ፍንዳታ ሁነታ እና ባለሁለት CFExpress/SD ካርድ ማስገቢያዎች ኒኮን ዜድ8ን እውነተኛ ድብልቅ ካሜራ ያደርገዋል።
በሙከራችን ወቅት ኒኮን ዜድ8 አስተማማኝ እና በባህሪያት የበለፀገ ካሜራ መሆኑን አረጋግጧል፣ ጥቅጥቅ ባሉ ቅጠሎች ውስጥ ሲተኮስ በራስ-ማተኮር ላይ ያሉ ጥቃቅን ጉዳዮች ብቻ ነበሩ። ነገር ግን፣ ከ Z9 ጋር አንድ አይነት ከፍተኛ ደረጃ ዝርዝሮችን እንደሚጋራ ነገር ግን በትንሽ መጠን እና ዝቅተኛ የዋጋ ነጥብ፣ Nikon Z8 ለገንዘብ ልዩ ዋጋ ይሰጣል።
በቅርቡ በግንቦት 8 ከተለቀቀው እና በአክሲዮን ላይ ካለው ውስን ተገኝነት አንጻር ይህ የNikon Z2023 የዋጋ ቅናሽ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነው። ካሜራዎን ለማሻሻል እያሰቡ ከሆነ እና ተጨማሪ ግፊት ከፈለጉ ፣ ለመንቀሳቀስ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው!
በየጥ:
ጥ: በ Nikon Z8 ላይ ያለው ልዩ ቅናሽ ምንድን ነው?
መ፡ Amazon በNikkor 8-24mm f/120S ሌንስ ሲገዛ የኒኮን ዜድ4 ካሜራ ዋጋ ቀንሷል፣ 200 ዶላር ቁጠባ አቅርቧል።
ጥ: Nikon Z8 ከ Nikon D850 ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ: Nikon Z8 በጣም የተከበረው የኒኮን D850 DSLR መስታወት የሌለው ወንድም እህት ነው፣ በትንሽ እና በቀላል አካል ውስጥ ተመሳሳይ ችሎታዎችን ይሰጣል።
ጥ: የ Nikon Z8 ልዩ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
መ፡ ኒኮን ዜድ8 በተለዋዋጭነት፣ በመብረቅ-ፈጣን ከፍተኛ የመዝጊያ ፍጥነት፣ አስደናቂ የቪዲዮ ቀረጻ ችሎታዎች እና ባለሁለት ካርድ ማስገቢያዎች የላቀ ነው።
ጥ: Nikon Z8 ለሙያተኞች እና ለአድናቂዎች ተስማሚ ነው?
መ: አዎ፣ Nikon Z8 የፎቶግራፍ ጨዋታቸውን ከፍ ለማድረግ ለሚፈልጉ ባለሙያዎች እና ቀናተኛ አማተሮች ለሁለቱም ምርጥ ምርጫ ነው።
ጥ፡ ለምንድነው ይህ የNikon Z8 ቅናሽ ዋጋ ጠቃሚ የሆነው?
መ: ቅናሹ ትኩረት የሚስብ ነው ምክንያቱም Nikon Z8 በቅርብ ጊዜ የተለቀቀ እና ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው። በቅናሽ ዋጋ ማግኘት ብርቅ ነው።