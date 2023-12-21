የውስጠ-ውጭ ደንበኞችን በአስደሳች አዲስ ሜኑ ተጨማሪዎች ያስደንቃቸዋል።

In-N-Out በጥንታዊ አቅርቦቶቹ የሚታወቀው ታዋቂው የፈጣን ምግብ ሰንሰለት በሶስት አመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አዳዲስ እቃዎችን ወደ ምናሌው በማስተዋወቅ ደንበኞቹን አስደስቷል። ይህ እርምጃ በተወደደው ሜኑ ላይ አዳዲስ ተጨማሪዎችን በጉጉት ለሚጠባበቁ አድናቂዎች ደስ የሚል አስገራሚ ነገር ሆኖ ይመጣል።
In-N-Out ሁልጊዜ በቀላልነቱ እና በጥራት ላይ በማተኮር የሚከበር ቢሆንም፣ አዲሱ የምናሌ እቃዎች ለባህላዊ ተወዳጆች አዲስ ለውጥ ያመጣሉ:: ደንበኞች አሁን በተለያዩ አስደሳች ጣዕሞች፣ ጨዋማ ካራሚል፣ ኩኪስ እና ክሬም፣ እና የራስበሪ ሽክርክሪትን ጨምሮ በሚያስደስት የጎርሜት ወተት ሻክኮች መደሰት ይችላሉ።
ከአስደናቂው አዲስ የወተት ሻካራዎች በተጨማሪ In-N-Out ጣፋጭ ልዩ ጥብስ መስመርን አስተዋውቋል። እነዚህ ጥብስ እንደ ነጭ ሽንኩርት ፓርሜሳን፣ ትሩፍል አዮሊ እና ቅመም የበዛ ቺሊ አይብ ባሉ የተለያዩ የአፍ መስጫ አማራጮች ውስጥ ይመጣሉ። እነሱ ለማንኛውም ምግብ ፍጹም አጃቢ ናቸው ፣ ይህም ቀድሞውኑ በተጠናከረው ምናሌ ላይ ተጨማሪ ጣዕም ይጨምራሉ።
የውስጠ-ኤን-ውት ምናሌውን ለማስፋት የወሰደው ውሳኔ ኩባንያው ታማኝ ደንበኞቹን ለማርካት እና በየጊዜው በሚለዋወጥ ፈጣን የምግብ ኢንዱስትሪ ውስጥ አስፈላጊ ሆኖ ለመቆየት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። አዲስ እና አስደሳች የምናሌ ንጥሎችን በማስተዋወቅ In-N-out ሰፋ ያሉ ምርጫዎችን እና ምርጫዎችን ማሟላት ይችላል፣ አዳዲስ ደንበኞችን እየሳበ አሁንም ታማኝ የደጋፊ መሰረቱን እየጠበቀ ነው።
በእነዚህ ተጨማሪዎች፣ ውስጠ-ኤን-ውጭ ለምን በፈጣን ምግብ ኢንዱስትሪ ውስጥ ግንባር ቀደም ተጫዋች እንደሆነ ማረጋገጡን ይቀጥላል። የፊርማ ክላሲኮችን ከፈጠራ አቅርቦቶች ጋር በማጣመር ኩባንያው በእውነት ለሁሉም ሰው የሆነ ነገር ያቀርባል። In-N-Outን ተወዳጅ ተቋም ያደረጉትን ጊዜ የማይሽረው ተወዳጆች እየተደሰቱ ደንበኞቹ አሁን አዳዲስ ጣዕሞችን የመፈለግን ደስታ ሊለማመዱ ይችላሉ።
ደንበኞች እነዚህን አስደሳች አዳዲስ ተጨማሪዎች ለመቅመስ ወደ In-N-Out ሲጎርፉ፣ የፈጣን ምግብ ሰንሰለቱ በድጋሚ በምናሌው መስፋፋት ምልክቱን በመምታቱ ደንበኞቻቸው እንዲደሰቱ እና የወደፊቱን ጊዜ በጉጉት እንዲጠባበቁ ግልጽ ነው።