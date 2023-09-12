ኒኬሎዶን ኦል-ኮከብ Brawl 2 Aangን ከአቫታር: የመጨረሻው ኤርቤንደር አስተዋወቀ

GameMill መዝናኛ Aang ከታዋቂው የኒኬሎዲዮን ተከታታይ አቫታር: የመጨረሻው ኤርቤንደር የኒኬሎዶን ሁሉም-ኮከብ Brawl 2. Aang ሙሉ ለሙሉ አዲስ እንቅስቃሴን ይዞ ይመጣል፣ ይህም የአየር ጠባሳ ችሎታውን ያሳያል።
መጪው የአረና ብሬውለር አዳዲስ ገጸ-ባህሪያትን እና የተሻሻሉ ተመላሽ ፍጥጫዎችን ለማካተት ተዘጋጅቷል። አንግ በጨዋታው ላይ መጨመሩ የአቫታር ተከታታዮች አድናቂዎች እንደ ተወዳጅ የአየር ማራዘሚያ ጀግና ሆነው መጫወት ስለሚችሉ ደስታን ይጨምራል። የገፀ ባህሪው መከፋፈል አአንግ ከትዕይንቱ ችሎታውን የሚያንፀባርቅ ልዩ የእንቅስቃሴዎች ስብስብ እንደሚኖረው ያሳያል።
Ember from Danny Phantom እንዲሁ በቅርቡ ይፋ በሆነ የጨዋታ የፊልም ማስታወቂያ ይፋ ተደረገ። ይህ የኒኬሎዲዮን ሁሉም-ኮከብ Brawl 2 ዝርዝርን የበለጠ ያሰፋዋል እና ለአድናቂዎች ሌላ ተወዳጅ ገጸ-ባህሪን በጉጉት ይጠብቃል።
የሚለቀቅበት ቀን ገና ይፋ ባይሆንም፣ ኒኬሎዲዮን ኦል-ስታር ብራውል 2 በዚህ አመት መጨረሻ በኒንቴንዶ ስዊች እና በሌሎች መድረኮች ላይ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በጣም በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ ከተለያዩ የኒኬሎዲዮን ትርኢቶች የተውጣጡ ገፀ-ባህሪያትን ያቀራርባል፣ ይህም ተጫዋቾች ከሚወዷቸው አኒሜሽን ጀግኖች ጋር አስደሳች ውጊያ እንዲያደርጉ እድል ይሰጣል።
በኒኬሎዲዮን ኦል-ኮከብ ፍጥጫ 2 ላይ ለተጨማሪ የገጸ ባህሪ መግለጫዎች እና ዝመናዎች ይከታተሉ። አድናቂዎች የ Nintendo Lifeን የጨዋታውን ሽፋን በመጎብኘት ከዚህ ቀደም የተነገሩ ማስታወቂያዎችን እና የባህርይ መገለጫዎችን ማግኘት ይችላሉ።
Aang የስም ዝርዝር መቀላቀሉን በተመለከተ ምን ሃሳብ አለዎት? በኒኬሎዶን ሁሉም-ኮከብ Brawl 2 ውስጥ እንደ እሱ ለመጫወት ጓጉተዋል? ከታች ባሉት አስተያየቶች ውስጥ አስተያየትዎን ያካፍሉ.
ትርጓሜዎች
- Arena brawler-ተጫዋቾቹ በተዘጋ መድረክ ውስጥ የሚሳተፉበት የቪዲዮ ጨዋታ ዘውግ አይነት።
- Moveset: አንድ ገጸ ባህሪ በቪዲዮ ጨዋታ ውስጥ ሊያደርጋቸው የሚችላቸው ልዩ ችሎታዎች ፣ እንቅስቃሴዎች እና ጥቃቶች።
ምንጮች:
- የ GameMill መዝናኛ ማስታወቂያ
- የኒኬሎዲዮን ኦል-ኮከብ Brawl 2 የኒንቲዶ የሕይወት ሽፋን