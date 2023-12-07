አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የበዓል ልምድን ይለውጣሉ

የበዓላት ሰሞን እየተቃረበ ሲመጣ ኩባንያዎች በበዓላት ላይ ቴክኖሎጂን ለማካተት አዳዲስ መንገዶችን እያገኙ ነው። ከእንደዚህ አይነት ኩባንያ አንዱ Niantic ነው, የታዋቂው የተጨመረው እውነታ (AR) መድረክ ፈጣሪ, 8 ኛ ዎል. እ.ኤ.አ. በ2023፣ 8ኛ ዎል በድር ላይ የተመሰረቱ የኤአር ተሞክሮዎችን ለመፍጠር አዳዲስ መሳሪያዎችን ለገንቢዎች ለማቅረብ መድረኩን አሰፋ።
እነዚህን መሳሪያዎች ለማሳየት እና የበዓል መንፈስን ለመቀበል፣ 8ኛ ዎል ለገንቢዎች እና ለሰፊው ህዝብ የሚዝናኑበት የተለያዩ የኤአር ተሞክሮዎችን አዘጋጅቷል። እነዚህ ተሞክሮዎች መሳጭ እና መስተጋብራዊ የበዓል ጭብጥ ያላቸውን ሁኔታዎች ለመፍጠር የ8ኛው ግድግዳ መድረክ የተለያዩ ባህሪያትን ይጠቀማሉ።
ከተሞክሮዎቹ አንዱ፣ “የሳንታ ማንኛውንም ነገር ይጠይቁ”፣ የ8ኛው ዎል የሰማይ ተፅእኖ እና የአለም መከታተያ ባህሪያትን ከInworld AI ውህደት ሞዱል ጋር ያጣምራል። ይህ ተጠቃሚዎች የሳንታ ክላውስ በሰማይ ላይ ሲበር እና ከፊት ለፊታቸው ሲያርፍ እንዲያዩ ያስችላቸዋል። ተጠቃሚዎች የሳንታ ክላውስ መልስ እንዲሰጣቸው ጥያቄዎችን መተየብ ይችላሉ፣ ይህም ልዩ እና ግላዊ መስተጋብር ይፈጥራል።
ሌላ ልምድ፣ “የሆሊዴይ ካርድ” በመባል የሚታወቀው፣ 8ኛው ዎል ለጀነሬቲቭ AI ሞጁሎች የሚሰጠውን ድጋፍ ያሳያል። ተጠቃሚዎች እንደ “የበረዶ ቅንጣቶች” ወይም “ስጦታዎች” ያሉ ጥያቄዎችን በመተየብ የበዓል ሰላምታ ካርድን ማበጀት ይችላሉ። ከዚያም AI ሞጁል በእነዚህ ግብዓቶች ላይ የተመሰረተ ልዩ ንድፍ ያመነጫል, ይህም ለግል የተበጀ የበዓል ካርድ ያስገኛል.
የ8ኛ ዎል የፊት ተፅእኖ መሳሪያዎችን ለማሳየት የ"Elfie ውሰድ" ልምድ የመሳሪያውን የፊት ለፊት ካሜራ ይጠቀማል። ይህ የኤአር ተሞክሮ በተጠቃሚው ፊት ላይ የኤልፍ ኮፍያ፣ የኤልፍ ጆሮ እና ሮዝ ጉንጭ ያስቀምጣቸዋል፣ ይህም ፎቶግራፍ እንዲያነሱ እና ለሌሎች እንዲያካፍሉ ያስችላቸዋል።
በመጨረሻም፣ የ"Holiday Hands" ልምድ 8ኛው የግድግዳ የእጅ መከታተያ ባህሪን አጉልቶ ያሳያል። ተጠቃሚዎች 8ኛውን ግድግዳ ላይ ያተኮሩ የገና ጌጦችን በእጃቸው ላይ በማስቀመጥ መንካት ይችላሉ።
በ 8 ኛው ዎል ላይ የምርት ግብይት መሪ የሆነው ብሬን ሄን የበዓላቱን አስማት ወደ ሕይወት ለማምጣት የዌብአርን ኃይል አፅንዖት ሰጥቷል። በዚህ ወቅት፣ 8ኛ ዎል ለገንቢዎች፣ ብራንዶች እና ኤጀንሲዎች የላቁ ባህሪያትን ለማቅረብ መድረኩን አሻሽሏል፣ ይህም ማራኪ እና በይነተገናኝ የኤአር ተሞክሮዎችን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል።
በእነዚህ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የበዓላት ልምድ ሊለወጥ ነው, ይህም በሁሉም የዕድሜ ክልል ውስጥ ላሉ ሰዎች ደስታን እና ደስታን ያመጣል.