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የኤንኤፍቲ ጌሚንግ ኩባንያ የመጀመርያ ጨዋታን “Space Striker AI” ይጀምራል።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
የኤንኤፍቲ ጌሚንግ ኩባንያ የመጀመርያ ጨዋታን “Space Striker AI” ይጀምራል።

የዲጂታል ጨዋታ መድረክ NFT Gaming Co. በአንድሮይድ እና አይኦኤስ መሳሪያዎች ላይ የሚገኘውን "Space Striker AI" የተባለውን የመጀመሪያውን ጨዋታ በመለቀቁ ወደ ገበያ መግባቱን አስታውቋል። ኩባንያው በባህላዊ ጨዋታ እና በድር 3 መካከል ያለውን ክፍተት ለማስተካከል አላማው ያደረገው እንደ ፈንገስ ያልሆኑ ቶከኖች (NFTs) ያሉ አዳዲስ ባህሪያትን የሚያካትቱ ተራ ጨዋታዎችን በማዘጋጀት ነው።

የኤንኤፍቲ ጌሚንግ ኩባንያ ዋና ስራ አስፈፃሚ ቫዲም ማትስ ግባቸው እንደ NFT ሊፈጠሩ እና ሊፈጠሩ የሚችሉ ቆዳዎች፣ ገፀ-ባህሪያት እና ልምዶችን ጨምሮ የተለመዱ ዲጂታል ጨዋታዎችን በልዩ የውስጠ-ጨዋታ አካላት ማዋሃድ ነው። የብሎክቼይን ቴክኖሎጂን ወደ ጨዋታ በማዋሃድ፣ ኩባንያው ለተጠቃሚዎች አዲስ የባለቤትነት ደረጃ እና የውስጠ-ጨዋታ ንብረቶቻቸውን ለማቅረብ ያለመ ነው።

ከ "Space Striker AI" በተጨማሪ NFT Gaming Co. በቅርብ ጊዜ ውስጥ ተጨማሪ ጨዋታዎችን እና ገቢን የሚፈጥሩ መተግበሪያዎችን ለመልቀቅ አቅዷል። የኩባንያው ትኩረት ኤንኤፍቲዎችን የሚጠቀሙ አዳዲስ የጨዋታ ልምዶችን ለመፍጠር ከባህላዊ ጨዋታ ገንቢዎች የሚለይ ያደርገዋል።

"Space Striker AI" ከሁለቱም ጎግል ፕሌይ ስቶር እና አፕል አፕ ስቶር ማውረድ ይቻላል። የ NFT Gaming Co. ወደ ገበያው መግባት ቀድሞውኑ አዎንታዊ ትኩረት አግኝቷል, በ Nasdaq የተገበያዩት አክሲዮኖች በቅድመ-ገበያ እንቅስቃሴ ውስጥ ከ 8% በላይ ጨምረዋል.

የጨዋታው ኢንዱስትሪ በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ ሲሄድ የኤንኤፍቲዎች ውህደት እና የብሎክቼይን ቴክኖሎጂ ተጫዋቾች ከጨዋታዎች ጋር እንዲሳተፉ እና ልዩ የሆኑ ዲጂታል ንብረቶች እንዲኖራቸው አዳዲስ እድሎችን ይሰጣል። የኤንኤፍቲ ጌሚንግ ኩባንያ ወደ ገበያው መግባቱ NFTsን በጨዋታዎች ውስጥ ወደሚገኝበት ዋና ደረጃ ትልቅ ደረጃ ያሳያል።

ትርጓሜዎች
- የማይበገር ቶከኖች (NFTs)፡- በብሎክቼይን ላይ የአንድ የተወሰነ ንጥል ነገር ወይም የይዘት ባለቤትነትን የሚወክሉ ልዩ ዲጂታል ንብረቶች።
ምንጮች፡ የኤንኤፍቲ ጌሚንግ ኩባንያ ጋዜጣዊ መግለጫ፣ MT Newswires።

By Mampho Brescia

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