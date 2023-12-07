ዳላስ ካውቦይስ በሻኪይል ሊዮናርድ ከተሸነፈ በኋላ አንቶኒ ባርን ሊያሳድዱ ይችላሉ።

የዳላስ ካውቦይስ የመስመር ተከላካዩን ሻኪል ሊዮናርድ በማጣታቸው ቅር ተሰኝተው ነበር፣ በመጨረሻም ከፊላደልፊያ ንስሮች ጋር ፈርሟል። ካውቦይስ አሁን በመስመር ተከላካዩ ቦታ ላይ በጭንቀት ስስ ሆነው ያገኟቸዋል እና አማራጮቻቸውን እንደገና ሊገመግሙ ይችላሉ።
ብቅ ያለው አንድ እጩ የቀድሞ የካውቦይስ ተጫዋች አንቶኒ ባር ነው። ብራያን ብሮዱስ የ105.3 ዘ ደጋፊ እንዳለው ከሆነ የባር ስም ለካውቦይስ ኢላማ ተብሎ ተጠቅሷል። ይህ ዜና ባለፈው አመት የባር ከቡድኑ ጋር መፈራረሙን ላከበሩት ለካውቦይስ ደጋፊዎች ጥሩ ላይስማማ ይችላል።
ባር ባለፈው የውድድር ዘመን ከካውቦይስ ጋር ያሳየው አፈጻጸም ድብልቅ ነበር። የመተጣጠፍ ችሎታ ያለው የመጠባበቂያ መስመር ተከላካዮች ቃል መግባቱን ቢያሳይም፣ በሽፋን ታግሏል፣ በ20 ያርድ 25 ኢላማዎች ላይ 210 እንዲያዝ ፈቅዶ እና ከፍ ያለ የተሳፋሪ ደረጃ። ነገር ግን፣ ካውቦይስ ባርን ለሽፋን ክህሎቱ የግድ ፊርማ አያደርጉም ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም አሁን በመስመራዊ ተከላካዮች ላይ ያሉ ጀማሪዎቻቸው ያንን ሚና ለመወጣት አስፈላጊው አትሌቲክስ ስላላቸው ነው።
ባርን መፈረም ለካውቦይስ ቀላል አይሆንም፣ ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ በቫይኪንግስ የልምምድ ቡድን ውስጥ ነው። ተጫዋቾችን በቀጥታ ከአንዱ የልምምድ ቡድን ወደ ሌላው ማስፈረም ስለማይቻል ካውቦይስ እሱን ለማስፈረም አንዳንድ የስም ዝርዝር እንቅስቃሴዎችን ማድረግ አለባቸው።
ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች ቢኖሩም ባር ከካውቦይስ ጋር ያለው እውቀት እና ስለ መከላከያ አስተባባሪ ዳን ኩዊን ስርዓት ያለው እውቀት ማራኪ አማራጭ ያደርገዋል። በዚህ የውድድር ዘመን፣ ካውቦይስ ትልቅ ስም ካላቸው ፊርማዎች ይልቅ መተዋወቅን ሊያስቀድሙ ይችላሉ።
ካውቦይስ በዚህ የውድድር ዘመን ጥሩ እንቅስቃሴ እያሳየ ነው፣ ምንም እንኳን ዋና ዋና ተጨማሪዎች ባይኖርም ባርን ማከል ግን የመከላከል አቅማቸውን የበለጠ ሊያጠናክር ይችላል። ደጋፊዎች በFanDuel ላይ በካውቦይስ ላይ በውርርድ ይህን እድል መጠቀም ይችላሉ። በመመዝገብ፣ 10 ዶላር ወይም ከዚያ በላይ በማስቀመጥ እና በዳላስ የገንዘብ መስመር ዕድሎች ከፊላደልፊያ ንስሮች ጋር በውርርድ 5 ዶላር በጉርሻ ውርርድ አድናቂዎች የማሸነፍ እድል አላቸው።