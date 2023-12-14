የ Spider-Man 2 ጨዋታ ዝመና ለ2024 መጀመሪያ መለቀቅ ተዘጋጅቷል።

Insomniac Games ለ Spider-Man 2 የሚቀጥለው የጨዋታ ዝመና በ 2024 መጀመሪያ ላይ እንደሚለቀቅ አረጋግጧል። ተጫዋቾች እንደ አዲስ ጨዋታ ፕላስ እና የድምጽ መግለጫዎች ያሉ አዳዲስ ባህሪያትን እንደሚጠብቁ ቢገልጹም፣ የልማቱ ቡድን ተጨማሪ ጊዜ እንደሚያስፈልግ ገልጿል። ማሻሻያው የጥራት ደረጃቸውን እንደሚያሟላ ለማረጋገጥ.
"በእነዚህ ባህሪያት ላይ በትጋት እየሰራን ነበር እና ጥራታቸውን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርመራ እንፈልጋለን" ሲል Insomniac Games በትዊተር ላይ በቅርቡ በሰጠው ማስታወቂያ ላይ ተናግሯል። የጨዋታው ማዘመኛ የሚለቀቅበት መስኮት ለ2024 መጀመሪያ ተቀናብሯል፣ ከዝማኔው ጅምር ጋር በቅርበት መገለጥ ያለባቸው አጠቃላይ ባህሪያት ዝርዝር።
Insomniac Games በተጨማሪም የተጫዋቾችን አስተያየት ተቀብሏል እና በጣም የተጠየቁ ባህሪያትን እንደ የቀን ሰዓት የመቀየር እና የተጠናቀቁ ተልእኮዎችን የመድገም ችሎታን ለማካተት ወስኗል። ምንም እንኳን ለPS5 ኮንሶል ብቸኛ ቢሆንም፣ Spider-Man 2 ከሁለት ወራት በፊት ከተለቀቀ በኋላ ከፍተኛ ተወዳጅነትን አግኝቷል። Spider-Man 11 በጀመረ በ2 ቀናት ውስጥ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ቅጂዎችን በመሸጥ የአመቱ በጣም ስኬታማ ጨዋታዎች አንዱ እንዲሆን አድርጎታል።
የሚገርመው ነገር ይህ ማስታወቂያ በኢንሶኒክ ጨዋታዎች ላይ የሳይበር ጥቃትን በሚስጢራዊ መረጃ አጋልጧል በሚባለው የቤዛ ዌር ቡድን የሳይበር ጥቃትን በተመለከተ ሪፖርቶች ከወጡ ብዙም ሳይቆይ ነው። የኢንሶኒያክ ጨዋታዎች ዋና ኩባንያ የሆነው ሶኒ በጉዳዩ ላይ ያደረጉትን ምርመራ የሚያረጋግጥ መግለጫ እና በ Sony Interactive Entertainment ውስጥ ምንም አይነት ሌላ ስቱዲዮ ወይም መከፋፈል እንዳልተነካ ለህዝቡ አረጋግጧል።
በመጪው የጨዋታ ዝማኔ፣ Spider-Man 2 ተጫዋቾች በተጠየቁ ባህሪያት ትግበራ የተሻሻለ የጨዋታ ልምድን ሊጠብቁ ይችላሉ። እንቅልፍ የሌላቸው ጨዋታዎች ለጥራት እና ለተጫዋች እርካታ ቅድሚያ መስጠታቸውን ቀጥለዋል፣ ይህም Spider-Man 2 ለጨዋታው ፍራንቻይዝ አድናቂዎች ጎልቶ የሚታይ የልዕለ ኃያል ጉዞ ሆኖ መቆየቱን ያረጋግጣል።