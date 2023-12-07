የኒው ዮርክ ከተማ የክረምት የአየር ሁኔታ ትንበያ፡ በዚህ ወቅት ምን እንደሚጠበቅ

ክረምቱ ሲቃረብ፣ ብዙ የኒው ዮርክ ነዋሪዎች በዚህ አመት በትልቁ አፕል ውስጥ ያለው የአየር ሁኔታ ምን እንደሚመስል ለማወቅ ይፈልጋሉ። መለስተኛ የአየር ሙቀት እና ዝናብ በከተማዋ ላይ እየዘገየ ቢሆንም መጪው ክረምት በአየር ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ለውጥ ላያመጣ እንደሚችል የሚቲዮሮሎጂ ባለሙያዎች ይተነብያሉ።
ካለፉት አመታት በተለየ፣ ሰሜን ምስራቅ በዚህ ወቅት ኤልኒኖ በመባል የሚታወቀውን የአየር ሁኔታ ክስተት እንደሚያጋጥመው ይጠበቃል። ኤልኒኖ በተለምዶ ከደቡባዊ የዩናይትድ ስቴትስ ክፍል ሞቅ ያለ ሙቀትን ያመጣል፣ ይህም በኒውዮርክ ከተማ አነስተኛ ቅዝቃዜ እና የበረዶ ዝናብ ሊያስከትል ይችላል።
እንደ AccuWeather ዘገባ፣ የኒውዮርክ ከተማ በዚህ ክረምት ከ18-26 ኢንች በረዶ ትቀበላለች ተብሎ ይጠበቃል። ይህ አካፋን ለማይወዱ እና በረዷማ የእግረኛ መንገድ ላይ ለሚያደርጉት መልካም ዜና ሊሆን ቢችልም፣ የክረምት አድናቂዎች በበረዶው ዝናብ እጥረት ቅር ሊሰኙ ይችላሉ ማለት ነው።
ለኒው ዮርክ ከተማ በአንጻራዊ ሁኔታ መለስተኛ ክረምት ቢተነብይም፣ የሙቀት መጠኑ አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ሊቀንስ እንደሚችል ማስታወሱ አስፈላጊ ነው። ይሁን እንጂ ከተማዋ ቀደም ባሉት ጊዜያት ቀዝቃዛ የአየር ሙቀት እንዳጋጠማት የታሪክ መረጃዎች ያሳያሉ። በሴንትራል ፓርክ ውስጥ ከተመዘገበው በጣም ቀዝቃዛ የአየር ሙቀት ውስጥ አንዳንዶቹ -15°F በየካቲት 9፣ 1934፣ -13°F በታህሳስ 30፣ 1917 እና -8°F በየካቲት 15፣ 1943 ያካትታሉ።
በዚህ ክረምት የአየር ሁኔታን በተሻለ ሁኔታ መቆጣጠር የሚቻል ቢሆንም፣ ከአካባቢው ትንበያዎች ጋር መከታተል እና ሊከሰቱ ለሚችሉ ማናቸውም ያልተጠበቁ ለውጦች መዘጋጀት አስፈላጊ ነው። እንደተለመደው፣ በቀዝቃዛው ወራት ሞቅ ባለ ልብስ መልበስ እና ደህንነትዎን ለመጠበቅ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ተገቢ ነው።
በአጠቃላይ፣ የኒውዮርክ ነዋሪዎች በዚህ አመት አነስተኛ የበረዶ ዝናብ ሲኖር ከአማካይ መለስተኛ ክረምት ሊጠብቁ ይችላሉ። ስለዚህ፣ የክረምቱ ድንቅ ምድር ላይሆን ቢችልም፣ ከባድ የበረዶ መውደቅ ከሚያስከትላቸው ችግሮች ውጭ በከተማው ለመደሰት ጥሩ አጋጣሚ ነው።
ስለደራሲው:
ማቲው ዩዛራጋ የመልቲሚዲያ ጋዜጠኛ ነው ከኤል ፓሶ ቴክሳስ ከ 2021 ጀምሮ በኒው ዮርክ ከተማ ሜትሮ አካባቢ የሀገር ውስጥ ዜናዎችን እና LGBTQIA ርዕሶችን ሲዘግብ ቆይቷል። በ11 የ PIX2023 ዲጂታል ቡድንን ተቀላቅሏል እና የማቴዎስን ስራ የበለጠ ማግኘት ትችላለህ የእሱን ፖርትፎሊዮ በመጎብኘት.