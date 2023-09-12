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ዋሆ የተሻሻለውን Kicker Move Smart Trainer እና አዲስ የኪከር የብስክሌት ለውጥን አስታውቋል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
ዋሆ የተሻሻለውን Kicker Move Smart Trainer እና አዲስ የኪከር የብስክሌት ለውጥን አስታውቋል

ዋሁ የተሻሻለውን የታዋቂውን የኪክር ስማርት አሰልጣኙን Kickr Move አሳይቷል። የኪክር ሞቭ የብስክሌት እንቅስቃሴ ስምንት ኢንች ወደፊት ለመጓዝ የሚያስችል አብሮ የተሰራ ትራክ ያሳያል። ይህ ፈጠራ ዓላማው ከቤት ውጭ የመንዳት ስሜትን በማስመሰል የበለጠ እውነታዊ እና አሳታፊ የቤት ውስጥ የብስክሌት ልምድን ለማቅረብ ነው። ዋሁ ይህ እንቅስቃሴ በተለምዶ ቋሚ አሰልጣኝ ላይ ከማሽከርከር ጋር ያለውን ድካም ሊቀንስ እንደሚችል ተናግሯል።

በ£1,399.99/$1,599.99/€1,599.99 የተሸጠ፣ Kicker Move £300/$300/€300 ከነባሩ Kicker V6 ስማርት አሰልጣኝ የበለጠ ውድ ነው። Kickr V6 አሁንም ከKickr Move ጎን ለጎን ለግዢ ይገኛል።

ከKicker Move በተጨማሪ ዋሆ የኪክር ቢክ የቤት ውስጥ ስማርት ብስክሌት አዲሱን ስሪት የሆነውን Kicker Bike Shift አሳውቋል። የKicker Bike Shift ዋጋው £2,699.99/$2,999.99/€2,999.99 ነው፣ ይህም £800/$1,000/€1,000 ከKicker Bike V2 ርካሽ ነው። ይሁን እንጂ የኪከር ብስክሌት Shift ቅልመትን ለመምሰል የማዘንበል ችሎታ የለውም እና የተሻሻለ ብሬክ እና የመኪና መንገድ አሰራርን ያሳያል።

የKickr Move የተቀናጀ ትራክ ከፊት ለፊት እና ከጎን ወደ ጎን ለመንቀሳቀስ ያስችላል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የበለጠ ተጨባጭ የማሽከርከር ልምድ ይሰጣል። ነገር ግን፣ ይህ እንቅስቃሴ የተወሰኑ መለዋወጫዎችን እንደ የፊት ጎማ መወጣጫ ብሎኮች እና ስማርት ስቲሪንግ ሰሌዳዎች መጠቀምን ይገድባል። ዋሁ ከ Kickr Climb መለዋወጫ ጋር ተኳሃኝነትን ለማንቃት አስማሚ ሠርቷል፣ ይህም ለምናባዊ ቅልመት ለውጦች ምላሽ የብስክሌቱን የፊት ጫፍ ከፍ በማድረግ መውጣትን የሚያስመስል ነው።

በአጠቃላይ የKicker Move እና Kicker Bike Shift አላማ የበለጠ ተጨባጭ እንቅስቃሴን እና ለሳይክል ነጂዎች ተመጣጣኝ አማራጭ በማቅረብ የቤት ውስጥ የብስክሌት ልምድን ለማሳደግ ነው። እነዚህ አዲስ የተለቀቁት ዋሆ በስማርት አሰልጣኝ እና የቤት ውስጥ ብስክሌት ገበያ ውስጥ ለፈጠራ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያሉ።

ምንጮች:
- [ዋሁ](https://www.wahoofitness.com/)
- [ሳይክል ሳምንታዊ](https://www.cyclingweekly.com/news/product-news/wahoo-kickr-move-ride-feel-anti-fatigue-504168)

By ቪኪ Stavropoulou

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