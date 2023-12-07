አዲስ ሌክ የሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ24 ተከታታይ አስደሳች ባህሪያትን ያሳያል

በቅርብ ጊዜ የተለቀቀው ፍንጣቂ በጉጉት በሚጠበቀው የሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ24 ተከታታዮች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል ፣በመግለጫው እና ባህሪያቱ ላይ ዝርዝሮችን ሰጥቷል። እንደ ፍንጣቂው፣ አዲሱ ባንዲራ አሰላለፍ ጋላክሲ ኤስ24፣ ኤስ 24 ፕላስ እና ኤስ 24 አልትራን ያካተተ ሲሆን ሁሉም ከፌዴራል ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን (FCC) በዩኤስ ውስጥ ለሽያጭ የቀረበ የምስክር ወረቀት አግኝተዋል።
አንድ አስደሳች መገለጥ የጋላክሲ ኤስ24 ተከታታዮች በQualcomm's latest Snapdragon 8 Gen 3 ፕሮሰሰር የተጎላበተ መሆኑ ነው። ይህ ክልል የሳምሰንግ ውስጠ-ቤት Exynos ቺፕሴትን ብቻ ይጠቀማል ከሚሉት የቀድሞ ወሬዎች ጋር ይቃረናል። ይሁን እንጂ ሳምሰንግ በገበያው ላይ ተመስርተው በቺፕሴትስ መካከል የመቀያየር ታሪክ ስላለው የትኛው ፕሮሰሰር በየትኞቹ አገሮች እንደሚውል መታየት አለበት።
ሌላው ትኩረት የሚስብ ዝርዝር በ Galaxy S24 ተከታታይ ውስጥ ያለው የ RAM መጠን ከ 8 ጂቢ እስከ 12 ጂቢ መካከል ከቀድሞዎቹ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል. ይህ ወደ 16 ጊባ ለመጨመር በሚጠባበቁ አንዳንድ የሃርድኮር ደጋፊዎች መካከል ብስጭት ቀስቅሷል። ነገር ግን የጎግል ፒክስል 12 ፕሮ እንዳሳየው 8GB RAM ከበቂ በላይ የሳምሰንግ AI ምኞቶችን ማብቃት እና 12GB RAMም እንዳለው ልብ ሊባል ይገባል።
መፍሰሱ እንዲሁ እንደ የቲታኒየም ፍሬም ለ S24 Ultra ፣ 5000mAh ባትሪ እና አዲስ 50ሜፒ የቴሌፎቶ ሌንስ 5x የጨረር ማጉላት ያሉ ሌሎች በርካታ አስደሳች ባህሪያትን ያሳያል። በተጨማሪም ሳምሰንግ የቋንቋ ትርጉም ባህሪን እና የራሱን ጎግል ሌንስን ጨምሮ አዳዲስ የ AI ችሎታዎችን እያስተዋወቀ ነው ተብሏል።
እንደተለመደው ይፋዊ ማረጋገጫ እስከሚሰጥ ድረስ ፍንጮችን በተወሰነ ደረጃ በጥርጣሬ መቅረብ አስፈላጊ ነው። ቢሆንም፣ ይህ የቅርብ ጊዜ ፍንጣቂ በሚቀጥለው አመት የጋላክሲ ኤስ24 ተከታታዮችን መጀመር በጉጉት በሚጠባበቁት የሳምሰንግ አድናቂዎች መካከል ከፍተኛ ደስታን ፈጥሯል።