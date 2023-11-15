የተሻሻለውን የእጽዋት ጠንካራነት ዞን ካርታ በማስተዋወቅ ላይ፡ የእርስዎ አስፈላጊ የአትክልት መሳሪያ

በጉጉት የሚጠበቀው አዲሱ የእጽዋት ጠንካራነት ዞን ካርታ በዩኤስ የግብርና ዲፓርትመንት (USDA) መልቀቅ በመላ አገሪቱ ለሚገኙ አትክልተኞች ጨዋታን የሚቀይር ነው። ከኦሪገን ስቴት ዩኒቨርሲቲ PRISM የአየር ንብረት ቡድን እና ከUSDA ግብርና ምርምር አገልግሎት ጋር በመተባበር የተገነባው ይህ የተሻሻለው ካርታ እስከ ዛሬ ድረስ በጣም ትክክለኛ እና ዝርዝር ስሪት ነው።
ለጓሮ አትክልትዎ እፅዋትን በሚመርጡበት ጊዜ እርግጠኛ ያልሆነባቸው ቀናት አልፈዋል። የእጽዋት ጠንካራነት ዞን ካርታ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ተክሎች ሊቋቋሙት ስለሚችሉት በጣም ቀዝቃዛው የክረምት ሙቀት ወሳኝ መረጃ ይሰጣል. በ13 ዞኖች የተከፋፈለ፣ እያንዳንዳቸው የ10-ዲግሪ ፋራናይት ክልልን ይወክላሉ፣ እና በተጨማሪ ወደ ግማሽ ዞኖች የተከፋፈለው ባለ 5-ዲግሪ ክልልን የሚወክል፣ ይህ ካርታ የዕፅዋትን ምርጫ ሂደት በትክክል ይመራዋል።
ይህንን አዲስ እትም የሚለየው በአስደናቂው 13,412 የአየር ሁኔታ ጣቢያዎች የተገኘው መረጃ ማካተት ነው፣ ይህም በ7,983 እትም ከተጠቀመው 2012 ከፍተኛ ጭማሪ ነው። ይህ የመረጃ ሀብት፣ የቅርብ ጊዜውን የPRISM ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከፈጠራ የካርታ ስራ ቴክኒኮች ጋር ተዳምሮ ትክክለኛ እና ዝርዝር የሆነ ካርታ አስገኝቷል።
የPRISM የአየር ንብረት ቡድን ዳይሬክተር እና የካርታው መሪ የሆኑት ክሪስቶፈር ዳሊ "ግባችን አትክልተኞችን እና አብቃዮችን በጣም ወቅታዊ መረጃ እንዲሰጡ የሚያስችል ካርታ መፍጠር ነበር" ብለዋል። "ተጨማሪ ጣቢያዎችን በማካተት እና የተራቀቁ የካርታ ስራ ቴክኒኮችን በመጠቀም ከዚህ ቀደም ወደር የማይገኝለት ትክክለኛነት ደረጃ ላይ ደርሰናል።"
ይህ አዲስ ካርታ ያመጣቸው ማሻሻያዎች ከአየር ንብረት ጋር ብቻ የተገናኙ አይደሉም። እንደ ዴሊ ገለጻ፣ የተራቀቁ የካርታ ስራዎች ቴክኒኮችን እና ተጨማሪ የመረጃ ነጥቦችን መተግበሩ የአካባቢ ለውጦችንም አስከትሏል። እነዚህ ለውጦች የካርታውን ትክክለኛነት እና ለዝርዝር ትኩረት የሚያሳዩ ናቸው።
ከዕፅዋት ጠንካራነት ዞን ካርታ ጋር አብሮ መሄድ ጠቃሚ "ለአዳጊዎች ጠቃሚ ምክሮች" ባህሪ ነው. ይህ ግብአት ስለግብርና ምርምር አገልግሎት ፕሮግራሞች ጠቃሚ እና ለአትክልተኞች እና ለዕፅዋት አድናቂዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በተጨማሪም፣ ይህ ካርታ ለ USDA ስጋት አስተዳደር ኤጀንሲ የሰብል ኢንሹራንስ ደረጃዎችን በማውጣት እና የአረም እና የነፍሳት ስርጭትን ለሚማሩ ሳይንቲስቶች ጠቃሚ ነው።
ወደ 80 ሚሊዮን ለሚገመቱ አሜሪካውያን አትክልተኞች እና አብቃዮች፣ ይህ ካርታ የአትክልተኝነት ጉዟቸውን የሚያስተካክል በጣም አስፈላጊ መሳሪያ ነው። ከዚህ የተሻሻለው የዕፅዋት ጠንካራነት ዞን ካርታ ምርጡን ይጠቀሙ እና በአትክልተኝነት ውሳኔዎችዎ ላይ አዲስ የመተማመን ደረጃ ያግኙ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
የእፅዋት ጠንካራነት ዞን ካርታ ምንድነው?
የፕላንት ሃርዲነስ ዞን ካርታ በዩኤስ የግብርና ዲፓርትመንት (USDA) የተዘጋጀ ብሄራዊ መስፈርት ነው አትክልተኞች የትኛዎቹ እፅዋት ከቀዝቃዛው የክረምት ሙቀት በአንድ የተወሰነ ቦታ ለመትረፍ የተሻለ እድል እንዳላቸው እንዲወስኑ ለመርዳት።
አዲሱን የፕላንት ሃርዲነስ ዞን ካርታ ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
አዲሱ የፕላንት ሃርዲነስ ዞን ካርታ እስካሁን የተለቀቀው በጣም ትክክለኛ እና ዝርዝር ስሪት ነው። ከ13,000 በላይ የአየር ሁኔታ ጣቢያዎች መረጃን ያካትታል እና በኦሪገን ስቴት ዩኒቨርሲቲ PRISM የአየር ንብረት ቡድን እና በUSDA የግብርና ምርምር አገልግሎት የተገነቡ የላቀ የካርታ ቴክኒኮችን ይጠቀማል።
የእጽዋት ጠንካራነት ዞን ካርታ እንዴት ይሠራል?
ካርታው በ13 ዞኖች የተከፋፈለ ሲሆን እያንዳንዳቸው የ10-ዲግሪ ፋራናይት የሙቀት መጠንን ይወክላሉ። እያንዳንዱ ዞን በተጨማሪ በሁለት ግማሽ ዞኖች የተከፈለ ነው, ይህም የ 5 ዲግሪ ክልልን ይወክላል. የአካባቢዎን ዞን በመለየት በአካባቢዎ ዝቅተኛውን አመታዊ የክረምት ሙቀትን ለመቋቋም የሚችሉ ተክሎችን መምረጥ ይችላሉ.
ከዕፅዋት ጠንካራ ዞን ካርታ ማን ሊጠቀም ይችላል?
የፕላንት ጠንካራነት ዞን ካርታ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ላሉ አትክልተኞች፣ አብቃይ እና ተክል ወዳጆች በጣም ጠቃሚ ነው። ለተወሰኑ የአየር ሁኔታ ተስማሚ የሆኑ ተክሎችን ለመምረጥ አስፈላጊ መረጃን ይሰጣል. በተጨማሪም፣ በዩኤስዲኤ ስጋት አስተዳደር ኤጀንሲ እና በ እንግዳ አረም እና ነፍሳት ላይ ምርምር በሚያደርጉ ሳይንቲስቶች ጥቅም ላይ ይውላል።
ምንጭ፡ የኦሪገን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከ https://phys.org/news/2023-11-hardiness-gardeners-nationwide-unveiled.html የተወሰደ