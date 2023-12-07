በዚህ ሳምንት በNetflix ላይ የቅርብ ጊዜ ልቀቶችን ያግኙ

በNetflix ላይ ለመመልከት አንዳንድ አስደሳች አዲስ ይዘትን ይፈልጋሉ? ደህና ፣ እድለኛ ነዎት! በዚህ ሳምንት ኔትፍሊክስ እርስዎን እንደሚያዝናናዎት እርግጠኛ የሆኑ የተለያዩ ፊልሞችን እና ትርኢቶችን አክሏል። ከአስደናቂ ድራማዎች እስከ ልብ አንጠልጣይ ኮሜዲዎች፣ ለሁሉም የሚሆን ነገር አለ። ጎልተው ከሚወጡት ጥቂቶቹን በዝርዝር እንመልከት።
ርዕስ 1፡ አስገራሚ የገና ታሪክ - “ገና እንደተለመደው”
በ“ገና እንደተለመደው” ጮክ ብለው ለመሳቅ ይዘጋጁ። ቲያ የገናን በዓል ከቤተሰቧ ጋር ለማክበር ወደ ትውልድ መንደሯ ኖርዌይ ትመለሳለች፣ ነገር ግን በዚህ አመት የተለየ ነገር አለ - ህንዳዊ ፍቅረኛዋን ጃሻን ይዛ ትመጣለች። በኖርዌጂያን እና በህንድ ወጎች መካከል ያለውን ልዩነት ለመዳሰስ ሲሞክሩ ቀልደኝነት እና ትርምስ ተፈጠረ። ይህ አስደሳች የበዓል ፊልም አስደሳች እና አዝናኝ ስሜት እንዲሰማዎት በሚያደርግ አስቂኝ ሂጂንኮች የተሞላ ነው።
ርዕስ 2፡ አጭበርባሪ የወንጀል ድራማ - “ደም ጠረፍ”
ወደ ማርሴይ፣ ፈረንሣይ ጨካኝ ዓለም በ«ደም ዳርቻ» ይግቡ። ይህ የወንጀል ድራማ በአወዛጋቢ የወንጀል የመዋጋት ስልታቸው የታወቁ ያልተለመዱ የፖሊስ አባላት ቡድንን ይከተላል። አንድ አደገኛ ወንጀለኛ በመላ ከተማው ላይ ትርምስ ለመፍጠር ሲያስፈራራ ቡድኑ ጊዜው ከማለፉ በፊት እሱን ለማስቆም ያላቸውን ልዩ ዘዴ መጠቀም አለበት። በጠንካራ እርምጃ እና በጥርጣሬ፣ “Blood Coast” በመቀመጫዎ ጠርዝ ላይ ያቆይዎታል።
ርዕስ 3፡ ያልተጠበቀ ጉዞ - "አናሎግ ስኳድ"
ራስዎን ወደ 1999 በ"Analog Squad" አጓጉዙ፣ ልብ የሚነካ እና አስቂኝ ተከታታይ። በሟች ላይ ያለውን የአባቱን የመጨረሻ ምኞት ለማሳካት በተልእኮ ላይ ያለ ሰው ፖንግ የውሸት ቤተሰብን ሰበሰበ። ከቀድሞ የሴት ጓደኛው ሊሊ ጋር እንደ ሚስቱ እና ሁለት ግርዶሽ ግለሰቦች እንደ ልጆቻቸው, "እውነተኛ" ቤተሰብ ለመፍጠር ጉዞ ጀመሩ. በመንገድ ላይ፣ መጀመሪያ ካሰቡት በላይ እንደ ቤተሰብ ሊሆኑ እንደሚችሉ ደርሰውበታል። ይህ ናፍቆት ተከታታይ በሳቅ እና በሚያሞቁ ጊዜያት የተሞላ ነው።
በዚህ ሳምንት በNetflix ላይ ሊያገኟቸው ከሚችሏቸው አስደሳች ልቀቶች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። ስለዚህ አንዳንድ ፋንዲሻ ያዙ፣ ተመቻቹ፣ እና ወደ እነዚህ አዳዲስ እና ማራኪ ታሪኮች ውስጥ ዘልለው ይግቡ። ለበዓል ኮሜዲም ሆነ ለአስደናቂ የወንጀል ድራማ ስሜት ውስጥ ኖት ፣ ኔትፍሊክስ ዘግቧል። ደስተኛ ከመጠን በላይ በመመልከት!