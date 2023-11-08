ቀጣዩ የጅምላ ውጤት ጨዋታ፡ወደፊት ሾልኮ ማየት

የMass Effect ተከታታዮች ደጋፊዎች ስለ ታዋቂው የሳይ-ፋይ RPG ጨዋታ ቀጣይ ክፍል ዝርዝሮችን በጉጉት እየጠበቁ ነው። እ.ኤ.አ. በ2020 የጨዋታ ሽልማቶች ላይ ከተገለጸበት ጊዜ ጀምሮ ግልጽ ያልሆኑ ፍንጮች እና አስቂኞች ተጫዋቾቹን በመቀመጫቸው ጠርዝ ላይ እንዲቆዩ አድርጓቸዋል። ነገር ግን የዘንድሮው የ N7 ቀን አከባበር አንዳንድ አስደሳች መገለጦችን አምጥቷል፣ በተጨማሪም የስቱዲዮው የተለየ ገጽታ ላይ ብርሃን ፈሷል።
በዲሴምበር 2020 የተለቀቀው የፊልም ማስታወቂያ ስለ መጪው ጨዋታ ጠቃሚ ፍንጭ ይሰጣል። ከመጀመሪያው የሶስትዮሽ ጥናት በኋላ ከረጅም ጊዜ በኋላ ያቀናበረው፣ ከቀደምት እይታዎቿ የበለጠ የሚመስለውን የምትታወቀውን የአዋቂ ሊራ ቲሶኒን፣ የምትታወቀውን የቡድን ጓደኛ አስተዋውቋል። የBioWare ገንቢዎችም ጨዋታው ከ600 ዓመታት በኋላ በተለየ ጋላክሲ ውስጥ የተካሄደው ለዋናው የሶስትዮሽ እና የ Mass Effect: Andromeda እንደ ተከታይ ሆኖ እንደሚያገለግል ፍንጭ ሰጥተዋል።
የቲዘርሩ ዋና ዋና ነገር “የአንድሮሜዳ ጭንቀት ምልክት ተገኘ” የሚለው መጥቀስ ነው። ይህ ከቀደመው ጨዋታ የኢንተርስቴላር ፍልሰት በአዲሱ የታሪክ መስመር ውስጥ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ያረጋግጣል። ሚልኪ ዌይን ከለቀቀች በኋላ ከዚህ ቀደም ከኢኒሼቲቭ ጋር የነበራት ግንኙነት ሊያራ እና ሰራተኞቿ ለጭንቀት ጥሪ ምላሽ እየሰጡ እንደሆነ ግምቶች ይጠቁማሉ። የአስጨናቂው ጥሪ ምንነት አልታወቀም ነገር ግን ቀጣይነት ያለውን የኬቲ ወረራ ከ Mass Effect: አንድሮሜዳ ግምት ውስጥ በማስገባት አደጋ ይጠበቃል።
ተጫዋቾቹ ስለጨዋታው አጠር ያሉ ፍንጮችን ሲሰጡ፣አስገራሚ ጥያቄዎችንም ያነሳሉ። ሁለተኛ ቲሸር የላብራቶሪ ኮታቸው ላይ N7 እጅጌ የለበሰ ገጸ ባህሪ ያስተዋውቃል። ይህ ለኮማንደር ሼፓርድ ክብር ይሁን ወይም የምስሉ ዋና ገፀ ባህሪ ከ600 አመታት በኋላም ከዋናው የሶስትዮሽ ታሪክ መመለሱን የሚያመለክት ግልፅ ነገር የለም። የሊራ መመለስ በአሳሪ ረጅም ዕድሜ ምክንያት ትርጉም ይሰጣል ነገር ግን የሼፓርድ እምቅ መመለስ ለአንዳንድ ደጋፊዎች ብዙም አስደሳች አይመስልም።
ተጨማሪ ዝርዝሮችን በምንጠብቅበት ጊዜ ገንቢዎቹ የመጨረሻውን ቲሸር መውጣታቸውን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው፣ ይህም ከመልሶች የበለጠ ሚስጥሮችን ይተውናል። በቲሸር ላይ የሚታየው ምስል N7 ጃኬት ለብሷል እና የዲስቲኒ ውበትን የሚያስታውስ የሚያምር ኮፍያ ለብሷል። ሆኖም ግን ማንነታቸው አልታወቀም። ስለ Shepard መመለሻ ግምታዊ የራስ ቁር ባለመኖሩ ተበላሽቷል። እኛ መጠበቅ እና የሚቀጥለው N7 ቀን ምን እንደሚያመጣ ማየት እንችላለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የሚቀጥለው የ Mass Effect ጨዋታ የሁለቱም የዋናው የሶስትዮሽ እና የጅምላ ውጤት፡ አንድሮሜዳ ተከታይ ነው?
መ: አዎ፣ ከBioWare ገንቢዎች እና ከተለቀቁት ቲሴሮች በተሰጡ ጥቆማዎች መሰረት፣ መጪው ጨዋታ የሁለቱም የመጀመሪያውን የሶስትዮሽ እና የ Mass Effect ታሪኮችን ይቀጥላል፡ አንድሮሜዳ።
ጥ፡ Liara T'Soni ማናት?
መ፡ ሊያራ ቲሶኒ በ Mass Effect ተከታታይ ውስጥ ታዋቂ ገፀ ባህሪ ነው። እሷ የሊራ ቲሶኒ አባል ነች እና በአርኪኦሎጂ እና በመረጃ አሰባሰብ ብቃቷ ትታወቃለች።
ጥ፡ ኮማንደር ሼፓርድ በሚቀጥለው የ Mass Effect ጨዋታ ይመለስ ይሆን?
መልስ፡ ፈታሾቹ ስለ Shepard ሊመለስ እንደሚችል ግምቶችን አስነስተዋል፣ ነገር ግን በዚህ ነጥብ ላይ እርግጠኛ አልሆነም። በሻይ ሾው ውስጥ የራሳቸው የራስ ቁር አለመኖሩ ይህንን ዕድል ይፈታተነዋል።
ጥ፡ የሚቀጥለው N7 ቀን መቼ ነው?
መ፡ N7 ቀን በተለምዶ ህዳር 7 ይከበራል። አድናቂዎች የ Mass Effect ተከታታዮችን ለማክበር ይሰበሰባሉ እና አዳዲስ ማስታወቂያዎችን እና መግለጫዎችን ይጠባበቃሉ።