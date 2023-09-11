የባዮሜዲካል ፊዚክስ ላብራቶሪ ለኦቭቫር ካንሰር በሌዘር ላይ የተመሰረተ ህክምና እርዳታ ይቀበላል

በሰሜን ምስራቅ ዩንቨርስቲ ላብራቶሪ አዲስ የማህፀን ካንሰርን ለማከም የ2.7 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ተበርክቶለታል። ህክምናው የታካሚውን በሽታ የመከላከል አቅም በሚያሳድግበት ጊዜ ኬሞ-ተከላካይ የካንሰር ሴሎችን ለመለየት እና ለማነጣጠር ሌዘርን ይጠቀማል። የምርምር ፕሮጀክቱ "Fractionated photoimmunotherapy በእንቁላል ካንሰር ዝቅተኛ መጠን ያለው የበሽታ መከላከያ ዘዴን ለመጠቀም" ተብሎ የሚጠራው በሰሜን ምስራቅ ዩኒቨርሲቲ, በኤምዲ አንደርሰን የካንሰር ማእከል እና በሞፊት ካንሰር ማእከል መካከል ትብብር ነው.
የማኅጸን ነቀርሳ በሴቶች መካከል በጣም ገዳይ ከሆኑት የካንሰር ዓይነቶች አንዱ ነው, እና ብዙውን ጊዜ በመጨረሻው ደረጃ ላይ ይታወቃል. ለከፍተኛ ደረጃ የማህፀን ካንሰር ወቅታዊ የሕክምና አማራጮች ዕጢዎችን ለማስወገድ ቀዶ ጥገናን ያካትታል, ከዚያም ከፍተኛ መጠን ያለው ኪሞቴራፒ ይከተላል. ይሁን እንጂ እነዚህ ሕክምናዎች ብዙውን ጊዜ የመድኃኒት መቋቋም እና የመጠን መገደብ በመርዛማነት ምክንያት ገደብ ላይ ይደርሳሉ. ካንሰርን ለመዋጋት የታካሚውን በሽታ የመከላከል ስርዓት ሊያሳትፍ የሚችል የበለጠ ውጤታማ የሕክምና ዘዴዎች ያስፈልጋሉ።
በሌዘር ላይ የተመሰረተ ህክምና፣ ፎቶዳይናሚክ ቴራፒ ወይም ፎቲዮሚሞቴራፒ በመባል የሚታወቀው፣ አስቀድሞ በፓይለት ክሊኒካዊ ሙከራዎች ተፈትኗል እና ተስፋም አሳይቷል። የካንሰር ሕዋሳትን የሚያነጣጥሩ ልዩ ፀረ እንግዳ አካላትን በመጠቀም እና የፎቶአክቲቭ ሞለኪውሎችን በመያዝ፣ ህክምናው በአካባቢያቸው ያሉ ምላሽ ሰጪ ዝርያዎችን በማንቀሳቀስ ኬሞ-ተከላካይ በሆኑ የካንሰር ሕዋሳት ላይ ጉዳት ያደርሳል። የዚህ ሕክምና ጥቅም የበሽታ መከላከያ ስርዓቱን ለክትትል የበሽታ መከላከያ ህክምናን ያጠናክራል, ይህም "ጥሩ" የበሽታ መከላከያ ሴሎችን መቆጠብ እና የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን የሚገታ "መጥፎ" ዕጢ ሴሎችን ያስወግዳል.
ከህክምናው በተጨማሪ ላቦራቶሪው ብርሃንን በመጠቀም እጢዎችን ለመገምገም ወደ ሰውነት ውስጥ የሚያስገባ ትንንሽ ማይክሮስኮፕ በማዘጋጀት ላይ ይገኛል። ማይክሮስኮፕ በኦፕቲካል ፋይበር በኩል የሚተላለፉ አጫጭር የብርሃን ንጣፎችን ለምስል ይጠቅማል። በአሁኑ ጊዜ እንደነዚህ ያሉ መሳሪያዎች ትልቅ እና ውድ ናቸው, ነገር ግን ቤተ-ሙከራው አላማው ቀላል ክብደት ያለው ተንቀሳቃሽ ሌዘር መሳሪያ ለመፍጠር ሲሆን ይህም ወደ 10,000 ዶላር ይደርሳል.
ጥናቱ በሂሳብ፣ ፊዚክስ፣ ፎቶፊዚክስ፣ ኳንተም ፊዚክስ፣ ባዮፊዚክስ፣ ባዮኬሚስትሪ እና እጢ ኢሚውኖሎጂን ያካተተ ከፍተኛ ኢንተርዲሲፕሊናዊ ነው። የሰሜን ምስራቅ ዩኒቨርሲቲ ለህክምናው የሙከራ ስራውን ያካሂዳል, የኤንደርሊንግ ላብራቶሪ ግን አንድ ዕጢ ለህክምናው እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ ለማቀድ የሂሳብ ኦንኮሎጂን ይጠቀማል. በሙከራ ሊሞከሩ የማይችሉ የተለያዩ ሁኔታዎችን ለማስመሰል የስሌት ሞዴል ስራም ይጠቅማል።
ይህ ጥናት በተለይ ኬሞ-ተከላካይ የማህፀን ካንሰርን ህዋሶች ላይ ያነጣጠረ እና የታካሚውን በሽታ የመከላከል ስርዓት ለመቋቋም የሚያስችል ሌዘርን መሰረት ያደረገ ህክምና የማሳደግ ተስፋ ሰጪ እድል ያሳያል። የጥቃቅን ማይክሮስኮፕ እድገት ስለ እጢ ሕዋሳት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ተጨማሪ ሙከራዎችን እና ህክምናዎችን ይመራል።
ምንጮች:
- ሰሜን ምስራቅ ግሎባል ዜና
- የአሜሪካ የካንሰር ማህበር