የኒው ጀርሲ ልዩ ቁርስ ሳንድዊች፡ የምግብ አሰራር ጀብዱ

ወደ ቁርስ ሳንድዊች ስንመጣ፣ የኒውጀርሲያውያን ለቴይለር ሃም/የአሳማ ጥቅል እንቁላል እና አይብ ባላቸው ፍቅር ስም አላቸው። ነገር ግን ከተለምዷዊ ተወዳጅነት ባለፈ የቁርስ ሳንድዊች ሙሉ አለም አለ። የቁርስ ሳንድዊች ጨዋታዎን ወደሚቀጥለው ደረጃ የሚወስዱ አንዳንድ ልዩ እና ጣፋጭ አማራጮች እዚህ አሉ።

በ Walnut Street Bagels & Co.፣ Eggs Milanese Sandwichን ያገኛሉ። ይህ የሞንትክሌር ከረጢት ትዕይንት አዲስ መጤ የተጠበሱ እንቁላሎች፣ሞዛሬላ፣ካራሚሊዝድ ሽንኩርት፣የጣሊያን ረጅም ትኩስ በርበሬ፣አሩጉላ እና ቺፖትል ማዮ ጥምረት ያቀርባል። የቅመም፣ የጣፋጩ እና የመራራነት ውህደቱ በእውነት አፍ የሚያሰኝ ተሞክሮ ይፈጥራል።

ጤናማ አማራጭ እየፈለጉ ከሆነ በዌስት ዴፕትፎርድ ውስጥ ወደሚገኘው ባጌል ሃውስ ለቱርክ ቤከን እና ለእንቁላል ሳንድዊች ከአቮካዶ እና ቲማቲም ጋር ይሂዱ። ይህ በራዳር ስር ያለ ኮከብ የቱርክ ቤከን እንደ አቮካዶ እና ቲማቲም ካሉ ትኩስ ንጥረ ነገሮች ጋር ሲጣመር ልክ እንደ የአሳማ ሥጋው ጣፋጭ ሊሆን እንደሚችል ያረጋግጣል።

ከእርሻ ወደ ጠረጴዛ ቁርስ ሳንድዊች ልምድ ለማግኘት በዌስት ኬፕ ሜይ የሚገኘውን የባህር ዳርቻ ፕለም እርሻን ይጎብኙ። የእነርሱ የእርሻ ሳንድዊች ከቦካን ጋር ከራሳቸው የቤርክሻየር አሳማዎች ባኮንን ጨምሮ በአካባቢው የተገኙ ምርቶችን እና ስጋዎችን ያሳያል። በሽርሽር አካባቢያቸው ውብ አካባቢ ውስጥ ሳንድዊችዎን ይደሰቱ።

በማርልተን የሚገኘው የአባ ደሊ ማግኘት ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን የአሳማ ሥጋ ጥቅል፣ እንቁላል እና አይብ ሳንድዊች ጥቅልል ​​ላይ ለጉዞው የሚያስቆጭ ነው። ይህ ወፍራም እና ጣፋጭ ሳንድዊች ትልቁን የምግብ ፍላጎት እንኳን ያረካል።

አንድ ቴይለር ካም፣ እንቁላል እና አይብ ሳንድዊች በቂ ካልሆነ፣ ለድርብ ኖከር በፕሪንስተን እና ፍሪሆልድ ወደሚገኘው ባጄል ኖክ ይሂዱ። ይህ የተቆለለ ሳንድዊች እንቁላል፣ ስጋ፣ አይብ እና ድንች ከታዋቂ ከረጢታቸው በአንዱ ላይ ያሳያል። በአንድ ቁጭታ ውስጥ ሁለት አስደናቂ የቁርስ ሳንድዊቾችን እንደበላህ ይሰማሃል።

በ Clifton ውስጥ የሚገኘው ፕላዛ ባጀልስ የእርስዎ አማካይ የቦርሳ ሱቅ አይደለም። በፐንክ ሮክ ንዝረቱ እና ልዩ ምናሌው እንደ ቴይለር ሃም፣ እንቁላል እና አይብ በእብነ በረድ በተቀመመ አጃ ከረጢት ላይ ያሉ አስደሳች አስገራሚ ነገሮችን ያገኛሉ። ጣዕሞች እና ሸካራዎች ጥምረት የበለጠ እንዲፈልጉ ያደርግዎታል።

ወደ ክላሲክ ቀላልነት ስንመጣ፣ ሰሚት ዳይነር በ ሰሚት ውስጥ ኬክን ይወስዳል። የእነርሱ ቴይለር ካም፣ እንቁላል እና አይብ ሳንድዊች ምንም የማይረባ ድንቅ ስራ ነው። ለሙሉ የመመገቢያ ልምድ በጠረጴዛው ላይ ይደሰቱበት።

ጀብደኝነት እና የደስታ ስሜት ከተሰማዎ፣ Off the Grill in Upper Freehold “የልብ ጥቃት” ሳንድዊች ያቀርባል። በአሳማ ጥቅል፣ ቋሊማ፣ ቤከን እና ካም የታሸገው ይህ ሳንድዊች እንደ ስሙ ይኖራል። ለትንሽ ታመር አማራጭ የእነሱ ቤከን እና እንቁላል በጠንካራ ጥቅል ላይ እኩል ጣፋጭ ነው።

የቁርስ ሳንድዊች አድማስዎን ያስፋፉ እና እነዚህን ልዩ እና አፍ የሚያጠጡ አማራጮችን በመላው ኒው ጀርሲ ይሞክሩ። ከኤክሌቲክ ከረጢት መሸጫ ሱቆች እስከ ክላሲክ ተመጋቢዎች ድረስ ስቴቱ ለእያንዳንዱ ቁርስ አፍቃሪ የሆነ ነገር ያቀርባል።