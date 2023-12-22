በፓናማ ከተማ አዲስ የህትመት ገበያ ማዕከል ይከፈታል።

የፓናማ ከተማ ነዋሪዎች በሚቀጥሉት ወራት ውስጥ አዲስ የፑብሊክስ የገበያ ማዕከል ለመክፈት በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ትክክለኛው ቀን ገና ያልተረጋገጠ ቢሆንም፣ ፑብሊክስ በጃንዋሪ መጨረሻ ወይም በ2024 የመጀመሪያ ሩብ ጊዜ ውስጥ በራቸውን ለመክፈት እንደሚጠብቁ አመልክቷል።
የፓናማ ከተማ በቅርቡ ፑብሊክስ በአካባቢው ለመስራት ፍቃድ ጠይቋል፣ ይህም ለማዕከሉ መክፈቻ ጊዜ የተወሰነ ግንዛቤን ሰጥቷል። የፑብሊክስ መምጣት ተከትሎ፣ አጎራባች ንግዶችም ለልማት በዝግጅት ላይ ናቸው። ለልማት ማዘዣዎች ማመልከቻዎች በ McDonald's፣ Circle K፣ Publix Liquors እና Great Clips ገብተዋል፣ ይህም እነዚህ ተቋማት በቅርቡ የገበያ ማዕከሉን እንደሚቀላቀሉ ያሳያል።
ፓናማ ሲቲ ሴንተር ተብሎ የሚጠራው አዲሱ አደባባይ ፑብሊክስን እንደ መልህቅ መደብር ከማሳየት ባለፈ ለተለያዩ የንግድ ስራዎች መኖሪያ ይሆናል፣ ይህም ለነዋሪዎች ምቹ የሆነ የአንድ ጊዜ የግብይት ልምድ ይሰጣል። የተለያዩ የችርቻሮ ነጋዴዎች፣ አገልግሎቶች እና የመመገቢያ አማራጮች በማቅረብ ማዕከሉ የህብረተሰቡ አካባቢያዊ ማዕከል ለመሆን ያለመ ነው።
የገበያ ማዕከሉ ሊከፈት ከሚችለው አስደሳች ዜና በተጨማሪ፣ በቅርብ ጊዜ አዲስ የትራፊክ መብራት በሀይዌይ 231 መገናኛ እና በአዲሱ ሊንዚ መሻገሪያ ላይ ነቅቷል። ይህ የትራፊክ መሻሻል ማዕከሉ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገባ የሚጠበቀውን የተሽከርካሪዎች መጨመር ለመቆጣጠር ይረዳል።
ከተማዋ የአዲሱን የፑብሊክስ የገበያ ማእከል እና ተጓዳኝ ንግዶችን መምጣት በጉጉት ስትጠብቅ፣ ነዋሪዎች ይህ ልማት ለፓናማ ከተማ ማህበረሰብ የሚያመጣውን ምቾት እና ልዩነት በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።