አዲስ የጎግል ፕሌይ ስቶር ዝማኔ የመተግበሪያ አስተዳደርን እና ደህንነትን ያሻሽላል

ጎግል ፕሌይ ስቶር ለተጠቃሚዎች የተለያዩ የንድፍ ለውጦችን እና የተግባር ማሻሻያዎችን በማቅረብ የቅርብ ጊዜውን አሻሽሏል። ከእነዚህ ማሻሻያዎች መካከል ተጠቃሚዎች ከሁሉም አንድሮይድ የተገናኙ መሳሪያዎች ላይ መተግበሪያዎችን በርቀት እንዲያራግፉ የሚያስችል በጣም የሚጠበቅ ባህሪ ነው። ይህ አዲስ መደመር በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ ላሉ ተጠቃሚዎች እንከን የለሽ እና ቀልጣፋ የመተግበሪያ አስተዳደር ተሞክሮ ለማቅረብ ያለመ ነው።
ቀደም ሲል የተወራ እና አሁን የተረጋገጠው በ Google Play ላይ መተግበሪያዎችን ከተመሳሰሉ መሳሪያዎች ማራገፍ መቻል የጨዋታ ለውጥ ነው። በእርስዎ ስልክ፣ ታብሌት፣ አንድሮይድ ቲቪ፣ ጎግል ቲቪ፣ አንድሮይድ ራስ-የነቁ ተሸከርካሪዎች፣ Wear OS ወይም Chrome OS መሳሪያዎች ላይ ይሁኑ አሁን በ«መተግበሪያዎች እና ጨዋታዎች» ውስጥ ያለውን የ«አቀናብር» ትርን በመጠቀም አላስፈላጊ መተግበሪያዎችን ከሁሉም ማስወገድ ይችላሉ። ” ክፍል።
የዚህ ባህሪ ተገኝነት ትክክለኛ ዝርዝሮች ገና ሙሉ በሙሉ ይፋ ባይሆኑም፣ ተጠቃሚዎች በተለያዩ የመሣሪያ ምድቦች ውስጥ በመተግበሪያ አስተዳደር ላይ ጉልህ መሻሻል ሊጠብቁ ይችላሉ። በአሁኑ ጊዜ ተጠቃሚዎች መተግበሪያዎችን በአንድሮይድ ስማርትፎኖች፣ ስማርት ሰዓቶች እና Chromecast መሳሪያዎች መካከል ብቻ መጫን ይችላሉ፣ ይህም እነሱን የማራገፍ አቅም የላቸውም። ይህ ረጅም ጊዜ ያለፈበት መደመር ተጠቃሚዎች መሳሪያዎቻቸውን ማደራጀት እና ከማያስፈልጉ መተግበሪያዎች ማቆየት በጣም ቀላል እንደሚያደርጋቸው ጥርጥር የለውም።
የመተግበሪያ አስተዳደርን ከማቀላጠፍ በተጨማሪ፣ ይህ ማሻሻያ ለGoogle Play ጥቃት መከላከያ መረጃ ካርዶች የተዘመነ ዲዛይን ያስተዋውቃል፣ ይህም የተጠቃሚውን የደህንነት ስጋቶች ግንዛቤ ለማሳደግ ያለመ ነው። የአስፈላጊ የደህንነት መረጃን ታይነት እና ተደራሽነት በማሻሻል ጎግል ፕሌይ ስቶር ተጠቃሚዎች ስለመተግበሪያ ምርጫቸው በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲወስኑ እና የተገናኙትን መሳሪያዎቻቸውን በብቃት እንዲጠብቁ ስልጣን ይሰጠዋል።
በተጨማሪም ለመተግበሪያ ቅድመ-ምዝገባ በሚደረግበት ጊዜ ማሳወቂያዎችን ለማንቃት መጠየቂያው ተጠቃሚዎች የመተግበሪያ ልምዳቸውን በማሳደግ ወቅታዊ ማሳወቂያዎችን እንደሚያገኙ ያረጋግጣል። ይህ ትንሽ ነገር ግን ዋጋ ያለው መደመር ተጠቃሚዎች ምንም ጠቃሚ ማሻሻያ ወይም ማስታወቂያዎች እንዳያመልጡ ያረጋግጣል።
በእነዚህ የቅርብ ጊዜ ባህሪያት ለመደሰት ተጠቃሚዎች ጎግል ፕሌይ ስቶርን በመክፈት፣ የመገለጫ ፎቶአቸውን በመንካት፣ መቼቶች > ስለ > የፕሌይ ስቶር ስሪት > ፕሌይ ስቶርን አዘምን የሚለውን በመግጠም በመሳሪያቸው ላይ ያለውን ማሻሻያ ማረጋገጥ ይችላሉ። ዝማኔው ካለ፣ በራስ ሰር አውርዶ ይጫናል። ነገር ግን፣ ዝማኔው ለአንድ የተወሰነ መሣሪያ ገና የማይገኝ ከሆነ፣ ተጠቃሚዎች ሰፊ ሽፋንን ለማረጋገጥ Google በትጋት እየለቀቀ መሆኑን እርግጠኛ መሆን ይችላሉ።
አዲሱ የጉግል ፕሌይ ስቶር ማሻሻያ የመተግበሪያ አስተዳደርን ያስተካክላል እና የአንድሮይድ የተገናኙ መሣሪያዎችን አጠቃላይ ደህንነት ያሻሽላል። በአጠቃላዩ የባህሪያት ክልል፣ ይህ ዝማኔ ተጠቃሚዎች በመተግበሪያቸው ስነ-ምህዳር ላይ የበለጠ ቁጥጥር እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል፣ ይህም የዲጂታል ልምዶቻቸውን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አስደሳች እና ደህንነቱ የተጠበቀ ያደርገዋል።
በየጥ
1. አዲሱን የGoogle ፕሌይ ስቶር ዝማኔ ተጠቅሜ አፕሊኬሽን ከሁሉም አንድሮይድ መሳሪያዎቼ ማራገፍ እችላለሁ?
አዎ፣ በአዲሱ ማሻሻያ፣ ጎግል ፕሌይ ስቶር አሁን ስልኮችን፣ ታብሌቶችን፣ አንድሮይድ ቲቪን፣ ጎግል ቲቪን፣ አንድሮይድ አውቶማቲክን ተሽከርካሪዎችን፣ የWear OS መሳሪያዎችን እና Chrome OS መሳሪያዎችን ጨምሮ አፕሊኬሽኖችን ከርቀት እንዲያራግፉ ይፈቅድልዎታል።
2. ዝማኔው ለመሳሪያዬ የሚገኝ መሆኑን እንዴት ማረጋገጥ እችላለሁ?
ዝመናውን ለመፈተሽ የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ።
- ጎግል ፕሌይ ስቶርን ክፈት።
- የመገለጫ ፎቶዎን ይንኩ።
- ወደ ቅንብሮች> ስለ> የፕሌይ ስቶር ስሪት> Play መደብርን ያዘምኑ።
ዝማኔው ካለ፣ በራስ ሰር አውርዶ ይጫናል። ካልሆነ፣ ፕሌይ ስቶር አስቀድሞ የተዘመነ መሆኑን የሚገልጽ መልዕክት ያያሉ።
3. አዲሱ ማሻሻያ ምን ሌሎች ማሻሻያዎችን ያመጣል?
ከርቀት ማራገፊያ ባህሪ በተጨማሪ አዲሱ ማሻሻያ ለGoogle Play ጥቃት መከላከያ የመረጃ ካርዶች የዘመነ ንድፍንም ያካትታል። እንዲሁም ተጠቃሚዎች ለመተግበሪያ ቀድመው ሲመዘገቡ ማሳወቂያዎችን እንዲያነቁ ለማስታወስ፣ ወቅታዊ ማሻሻያዎችን እና ማስታወቂያዎችን ማግኘታቸውንም ያረጋግጣል። እነዚህ ማሻሻያዎች የተጠቃሚውን የደህንነት ስጋቶች እና አጠቃላይ የመተግበሪያ ልምድ ግንዛቤን ያሳድጋሉ።