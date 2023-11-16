እንደ ወፎች መተኛት፡ ወደ ዳይኖሰርስ የእንቅልፍ ልምዶች ጨረፍታ

ከ 71 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ፣ አንድ ትንሽ ቴሮፖድ ዳይኖሰር በመጨረሻው እንቅልፍ ውስጥ ገባ ፣ ይህም በጥንታዊ የእንቅልፍ ልምዶች ላይ ብርሃን የሚፈጥር አስደናቂ ቅሪተ አካል ትቶ ነበር። በቅርቡ በሞንጎሊያ ጎቢ በረሃ የተገኘዉ ቅሪተ አካል ከዚህ ቀደም የማይታወቅ ጃኩሊኒከስ ያሩይ የተባለ ዝርያ ሲሆን ከዘመናዊ አእዋፍ ጋር ተመሳሳይነት አለው።
ዳይኖሰርስ እንደ ግዙፍ፣ አስፈሪ ፍጥረታት በምድር ላይ እንደሚንከራተቱ ከተለመደው አስተሳሰብ በተለየ፣ Jaculinykus yaruui Alvarezsauridae ከሚባሉት የትናንሽ ቴሮፖዶች ቡድን አባል ነበር። እነዚህ ዳይኖሶሮች ዕቃዎችን ለመያዝ ምቹ በሆኑ ባለ ሶስት ጣት እጆች ረጅም ክንዶች ተለይተው ይታወቃሉ። Alvarezsauridae ቀደምት በረራ የሌላቸውን ወፎች እንደሚወክል በአንድ ወቅት ይታመን የነበረ ቢሆንም አሁን ግን ከአእዋፍ ጋር በቅርበት የተሳሰሩ የአቪያን ያልሆኑ ቴሮፖዶች ተብለው ተመድበዋል።
የጃኩሊኒከስ ያሩዩ ቅሪተ አካል በእንቅልፍ ወቅት ልዩ የሆነ አቀማመጥ ያሳያል, ከዘመናዊ ወፎች ጋር ይመሳሰላል. አንገቱ እና ጅራቱ ቅስት ናቸው ፣ እና የኋላ እጆቹ ከዳሌው በታች ይታጠፉ። ይህ stereotypical የአቪያን መሰል የመኝታ አቀማመጥ እንደ Mei Long እና Sinornithoides Youngi ባሉ ትሮዶንቲድስ ውስጥ ከሚታየው ጋር ተመሳሳይ ነው።
ይህ ግኝት የእንቅልፍ አቀማመጥ በዳይኖሰር እና በአእዋፍ መካከል ያለው ሌላ የጋራ ባህሪ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። የዘመናችን ወፎች ሙቀትን ለመቆጠብ በሚተኙበት ጊዜ ይጠቀለላሉ፣ እና ላባ ያላቸው ቴሮፖዶች ሞቅ ያለ ደም ያላቸው እንደነበሩ ከግምት ውስጥ በማስገባት ዣኩሊኒከስ ያሩይ ተመሳሳይ አቋም መውሰዱ አሳማኝ ነው።
ግኝቱ ስለ ዳይኖሰር ባህሪ የተለመዱ ግምቶችን ይፈትሻል እና ወፎች ከመፈጠሩ ከረጅም ጊዜ በፊት እንደ አእዋፍ የመኝታ ልማዶች ተጨባጭ ማስረጃዎችን ያቀርባል። ስለ Alvarezsauridae አጠቃላይ የሰውነት አካል ግንዛቤን ይጨምራል እና በቴሮፖድ ዳይኖሰርስ እና በአእዋፍ መካከል ያለውን ውስብስብ የዝግመተ ለውጥ ግንኙነት ያጎላል።
በ PLoS ONE ላይ የታተመው ጥናቱ የቅድመ ታሪክ ህይወት ሚስጥሮችን ለመፍታት የቅሪተ አካል ግኝቶች አስፈላጊነትን አጽንኦት ሰጥቷል። ሳይንቲስቶች የጥንት ዝርያዎችን ልዩ ባህሪያት እና ባህሪያት በመመርመር ስለ ምድር የሩቅ ታሪክ የበለጠ ዝርዝር መግለጫ መስጠታቸውን ቀጥለዋል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ የJaculinykus yaruui የመኝታ ቦታ ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
የJaculinykus yaruui የመኝታ ቦታ የአቪያን ቴሮፖድ ዳይኖሰርቶች መካከል የአእዋፍን መሰል ባህሪያትን ያሳያል። በእንቅልፍ ወቅት የተጠማዘዘ አቀማመጥ በዳይኖሰር እና በዘመናዊ ወፎች መካከል የጋራ ባህሪ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል።
ጥ፡ የአልቫሬዝሳሪዳ ቤተሰብ አስፈላጊነት ምንድነው?
የ Alvarezsauridae ቤተሰብ ቀደምት በረራ የሌላቸው አእዋፍ ተብለው የሚታሰቡ ትናንሽ ቴሮፖድ ዳይኖሰርቶችን ያቀፈ ነው። ነገር ግን፣ አሁን በዳይኖሰር እና በአእዋፍ መካከል ስላለው የዝግመተ ለውጥ ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት ከአእዋፍ ጋር በቅርበት የተሳሰሩ የአቪያን ያልሆኑ ቴሮፖዶች ተብለው ተመድበዋል።
ጥ፡ የዳይኖሰርቶች የመኝታ ቦታ እንዲሞቁ የረዳቸው እንዴት ነው?
ዘመናዊ ወፎች ሙቀትን ለመቆጠብ በሚተኙበት ጊዜ ይንከባለሉ. Jaculinykus yaruui እና ሌሎች ላባ ያላቸው ቴሮፖዶች ሞቅ ያለ ደም ያላቸው እንደነበሩ፣ በእንቅልፍ ወቅት ተመሳሳይ አቋም መያዛቸው የሰውነታቸውን የሙቀት መጠን እንዲቆጣጠሩ ረድቷቸው ይሆናል።