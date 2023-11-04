የአሸናፊነት አምላክ፡ ኒኬ የመጀመርያ አመቱን በአስደሳች ዝማኔዎች እና ትብብር አክብሯል

የድል አምላክ፡- ተወዳጁ የነጻ ተኳሽ ጨዋታ ኒኬ በቅርቡ ጥቅምት 27 ቀን XNUMXኛ አመት የምስረታ በዓሉን በአስደሳች የቀጥታ ዥረት ዝግጅት አክብሯል። ዥረቱ የጨዋታውን የመጀመሪያ አመት ስኬታማ ለማክበር በርካታ እቅዶችን ይፋ አድርጓል፣ አዳዲስ ታሪኮችን ጨምሮ። ቁምፊዎች, እና ከፍተኛ-ደረጃ fanservice. ልምድ ያለው ተጫዋችም ሆንክ አዲስ መጤ ከኒኬ ጋር ለመቀላቀል የተሻለ ጊዜ አልነበረም።
ባለፈው አመት ኒኬ በአለም ዙሪያ አስገራሚ 25 ሚሊዮን ውርዶችን ሰብስቧል።በከፊሉ ለአስደናቂው የጥበብ ስራው፣ ለስላሳ እነማዎች እና እንደ ቼይንሶው ሰው እና ኒየር፡ አውቶማታ ካሉ ታዋቂ ንብረቶች ጋር በመተባበር ምስጋና ይግባው። የልማት ቡድኑ ከአለም ዙሪያ የሚነሱ የደጋፊዎችን አስተያየት ለማካተት ያለው ቁርጠኝነት ለጨዋታው መሳካት አስተዋፅኦ አድርጓል። ኒኬ በጃፓን በታዋቂው Famitsu Dengeki Game Awards 2022 ላይ እንደ ምርጥ መተግበሪያ ተመርጧል።
በዓመት በዓል አከባበር ላይ በጣም ከሚጠበቁት ማሳያዎች አንዱ “ቀይ አመድ” የተሰኘ አዲስ የታሪክ ክስተት መግቢያ ነው። ይህ ማስፋፊያ ሙሉ ለሙሉ የተነገረ የታሪክ ይዘትን ከማራኪ አኒሜሽን ትዕይንቶች ጋር ያቀርባል ይህም ተጫዋቾችን የበለጠ እንደሚያጠምቅ እርግጠኛ ነው። ዝመናው እንዲሁ ሁለት አዳዲስ ገጸ-ባህሪያትን ያስተዋውቃል፡ Red Hood እና Snow White፡ Innocent Days። ቀይ ሁድ፣ ጨካኝ እና ደፋር ተዋጊ፣ ከባድ አስተዳደግን አሸንፏል እና ጓደኝነትን እና ታማኝነትን ይንከባከባል። አበረታች ታሪኳ በ1ኛ አመታዊ ታሪክ ክስተት OST በኩል ተገለጠ፣በሚለው ርዕስ፣በDjerv የተደረገው፣በDjerv የተደረገው፣ለማይታጠፍ ገፀ ባህሪ Jinx በ Legends ሊግ።
የምስረታ በዓል በዓላት ለተጫዋቾች እንደ 127 የምልመላ እድሎች እና የ SSR ገፀ ባህሪ ስኖው ዋይት፡ የንፁህ ቀናት ነፃ ስጦታን የመሳሰሉ ለጋስ ስጦታዎችንም ያካትታል። በተጨማሪም፣ ተጫዋቾች እንደ “ተአምረኛው በረዶ” ያሉ በጨዋታ ውስጥ የሚመጡ ክስተቶችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ፣ እሱም ለ2023 በተሻሻሉ እነማዎች እና ድምጾች ይመለሳል። በጣም የተጠየቀው Simulation Room 2.0 ማሻሻያ እንዲሁ በመሰራት ላይ ነው፣ ይህም ተጫዋቾች የማሻሻያ ቁሳቁሶችን በብቃት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
ቀደም ባሉት ትብብሮች ለተደሰቱ አድናቂዎች፣ ኒኬ ለቀጣዩ አመት የተሰለፉ አስደሳች ሽርክናዎች አሉት፣ የበለጠ አሳታፊ እና ትርጉም ያለው መስቀለኛ መንገድ። የልማቱ ቡድን አስደሳች ትብብሮችን ለማቅረብ ያለው ቁርጠኝነት ጨዋታው ሁለተኛ አመት ሲሞላው ተጫዋቾቹ እንዲጠመዱ ማድረጉ የተረጋገጠ ነው።
ኒኬ ማደጉንና መሻሻልን እንደቀጠለ፣ የጨዋታውን ማራኪ ገጸ-ባህሪ ንድፎችን፣ መሳጭ ታሪኮችን፣ አስደናቂ እነማዎችን እና ስልታዊ አጨዋወትን ለመለማመድ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው። የማበጀት አማራጮች ተጫዋቾቹ የውስጠ-ጨዋታ ልምዶቻቸውን ወደሚመርጡት playstyle እንዲያበጁ ያስችላቸዋል፣ ፈታኝ ተልእኮዎችን እና አለቆችን ለመቅረፍ አስፈሪ ቡድን ማሰባሰብ፣ እይታን የሚያስደስት ቡድን መፍጠር፣ አልፎ ተርፎም ኃይለኛ እና ማራኪ ቡድን ማቋቋም። ከድል አምላክ ጋር፡ ኒኬ፣ ዕድሎች ማለቂያ የለሽ ናቸው።
የፒሲውን የድል አምላክ፡ ኒኬን ለማውረድ እና ስለጨዋታው የበለጠ ለመረዳት ይጎብኙ https://nikke-en.com. የሞባይል ተጫዋቾች ኒኬን በ iOS መተግበሪያ ስቶር እና ጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ በጉዞ ላይ እያሉ ለአስደናቂ የጨዋታ ልምድ ማግኘት ይችላሉ። ድርጊቱን ይቀላቀሉ እና የኒኬን የመጀመሪያ አመት አሁን ያክብሩ!
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. Nikke በመጀመሪያው አመት ስንት ማውረዶችን አሳክቷል?
Nikke በመጀመሪያው አመት ውስጥ አስደናቂ 25 ሚሊዮን ውርዶችን አከማችቷል።
2. ኒኬ በጃፓን በFamitsu Dengeki Game Awards 2022 የትኞቹን ሽልማቶች አሸነፈ?
ኒኬ በጃፓን በFamitsu Dengeki Game Awards 2022 እንደ ምርጥ መተግበሪያ ተመርጧል።
3. የኒኬ የመጀመሪያ አመት ክብረ በዓል ላይ የተዋወቁት አዲሶቹ ገፀ ባህሪያት እነማን ናቸው?
በበዓሉ ወቅት የተገለጡት አዳዲስ ገፀ-ባህሪያት ቀይ ሁድ እና በረዶ ነጭ፡ ንፁህ ቀናት ናቸው።
4. ተጫዋቾች Nikke ውስጥ ምን መጪ ክስተቶችን መጠበቅ ይችላሉ?
ተጫዋቾች እንደ “ተአምረኛው በረዶ” እና የ Simulation Room 2.0 ማሻሻያ ያሉ የውስጠ-ጨዋታ ክስተቶችን መገመት ይችላሉ።
5. ለወደፊቱ ለኒኬ የታቀዱ ትብብርዎች አሉ?
አዎ፣ ኒኬ ለተጫዋቾች አስደሳች ተሞክሮዎችን ለማቅረብ በማለም ለመጪው አመት የተሰለፉ አስደሳች ትብብርዎች አሉት።