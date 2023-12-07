የማዕከላዊ Bucks ትምህርት ቤት ዲስትሪክት አዲስ የትምህርት ቦርድ ሲምል ደስታን ይመለከታል

ማጠቃለያ፡ የማዕከላዊ Bucks ትምህርት ቤት ዲስትሪክት በቅርቡ ከዲሞክራቲክ አብላጫ ድምጽ ጋር የመጀመሪያውን የትምህርት ቤት ቦርድ ስብሰባ አድርጓል። ህዝቡ ለአዲሱ የቦርድ አባላት ድጋፉን ሲገልጽ ስብሰባው በደስታ እና በጉጉት የተሞላ ነበር። የታሸገ ክፍል እና ጭብጨባ ከውጭ እንኳን ሲሰማ ህብረተሰቡ ለአዲስ ጅምር መዘጋጀቱን ግልጽ ነው።
በሥርዓተ ትምህርት እና በሥርዓተ-ፆታ ፖሊሲ ዙሪያ በፖለቲካዊ ክስ በሚነሳባቸው ጉዳዮች የሚታወቀው የሴንትራል ባክስ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት በቅርቡ ባደረገው የት/ቤት ቦርድ ስብሰባ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አሳይቷል። አዲሱ ዴሞክራሲያዊ አብላጫ ድምፅ ቦታቸውን ሲይዙ፣ ድባቡ በጉጉት እና በተስፋ የተሞላ ነበር።
በስብሰባ ክፍሉ ውስጥ፣ አዲስ አባል ቃለ መሃላ በተፈጸመ ቁጥር ከፍተኛ ጭብጨባ ይወጣ ነበር፣ ይህም ማህበረሰቡ ለዚህ አዲስ ምዕራፍ ያለውን ጉጉት ያሳያል። ሰዎች ሽግግሩን ለማየት በጣም ጓጉተው ስብሰባው ከመጀመሩ በፊት ወደ ውጭ ተሰበሰቡ።
ደስታው ጎልቶ የሚታይ ነበር፣ እና ክፍሉ በፍጥነት በችሎታ ሞላ፣ ይህም ስብሰባውን በመስመር ላይ የሚከታተሉ ሰዎች ዘግይተው ጭብጨባ እንዲሰሙ አድርጓል። ይህ የተሳትፎ ደረጃ ማህበረሰቡ የውሳኔ አሰጣጡ አካል ለመሆን እና ድምፁን ለመስማት ያለውን ከፍተኛ ፍላጎት ያሳያል።
"ከሁለት አመታት ብጥብጥ እና ህመም በኋላ ወደፊት ለመራመድ ዝግጁ ነን" ሲል አንድ የህዝብ አባል ተናግሯል። አዲሱን የትምህርት ቤት ቦርድ እንደ አዲስ ጅምር፣ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ስጋቶችን ለመፍታት እና አወንታዊ ለውጦችን የሚፈጥር እድል አድርገው በሚመለከቱት ብዙዎች ይህንን ስሜት ይጋራሉ።
የማዕከላዊ Bucks ትምህርት ቤት ዲስትሪክት አዲሱ የትምህርት ቤት ቦርድ የእድገት እና የአንድነት ተስፋን ያመጣል። የተለያዩ አመለካከቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት ወደ የጋራ ጥረት የሚደረግ ሽግግርን ያሳያል። የህብረተሰቡ መነቃቃት የዲሞክራሲን ሃይል እና በአከባቢ ደረጃ የለውጥ ለውጥ ለማምጣት ያለውን አቅም ለማስታወስ ያገለግላል።
ከማህበረሰቡ ድጋፍ እና ተሳትፎ ጋር፣የሴንትራል ባክስ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት አዲስ የትብብር እና ትርጉም ያለው የውይይት ምዕራፍ ለመጀመር ተዘጋጅቷል። በቅርቡ በተካሄደው የትምህርት ቤት ቦርድ ስብሰባ ላይ የታየው ጉልበት እና ጉጉት ለተማሪዎች፣ ለመምህራን እና ለመላው ማህበረሰቡ በአዎንታዊ ለውጥ እና መሻሻል የተሞላ ወደፊት እንደሚመጣ ፍንጭ ይሰጣል።