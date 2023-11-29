ኔትፍሊክስ በጉጉት የሚጠበቀውን የ"Grand Theft Auto" trilogy ለመጀመር በቅርብ ጊዜ ማስታወቂያው የጨዋታ ኢንዱስትሪውን ሊያናውጥ ነው። የዥረት ዥረቱ ግዙፉ በታህሳስ 14 እያደገ ባለው የሞባይል ጨዋታዎች ካታሎግ ላይ “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition” ለመጨመር አቅዷል። የኔትፍሊክስ ተመዝጋቢዎች ጨዋታውን በመተግበሪያ ስቶር፣ ጎግል ፕሌይ እና ኔትፍሊክስ ሞባይል ላይ ማግኘት ይችላሉ። መተግበሪያ.
በዚህ ስልታዊ እርምጃ ኔትፍሊክስ ቻይና እና ሩሲያን ሳይጨምር በአለም አቀፍ ደረጃ 140 ቢሊዮን ዶላር የሚገመተውን በጨዋታ ገበያው ላይ ያለውን ከፍተኛ የሸማቾች ወጪ ለመጠቀም ያለመ ነው። የተወሰኑ የአእምሮአዊ ባህሪያት (አይፒዎች) አድናቂዎችን ከሚወዷቸው ጨዋታዎች ጋር በማገናኘት፣ ኔትፍሊክስ በጨዋታ ውስጥ ጠንካራ የይዘት ምድብ ለመፍጠር የአሁኑን ዋና ፊልም እና ተከታታይ አቅርቦቶችን መጠቀም እንደሚችል ያምናል።
በTake-Two Interactive የተሰራው የ"ግራንድ ስርቆት አውቶ" ፍራንቻይዝ በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ ከፍተኛ እውቅና ያለው እና ታዋቂ ተከታታይ ነው። እስከዛሬ ከ410 ሚሊዮን በላይ ዩኒቶች በመሸጥ እጅግ በጣም ተወዳጅነትን እና ደጋፊነትን አስገኝቷል። "Grand Theft Auto V" ብቻውን 1 ቢሊዮን ዶላር ሽያጮች ለመድረስ ፈጣኑ የችርቻሮ ንብረት ሆነ፣ የመስመር ላይ አቻው ለአሳታሚው ከፍተኛ ገቢ ማፍራቱን ቀጥሏል።
ኔትፍሊክስ ወደ ጨዋታ የሚያደርገው ዘመቻ ተስፋ ሰጪ ቢሆንም እንደ ማይክሮሶፍት እና አፕል ካሉ ግዙፍ የኢንዱስትሪ ኩባንያዎች ከባድ ፉክክር ይገጥመዋል። የማይክሮሶፍት Activision Blizzard ማግኘቱ እና በዳመና ላይ የተመሰረተው የ Xbox Cloud Gaming መድረክ ውህደት ኩባንያውን በሞባይል ጌም ኢንደስትሪ ውስጥ ትልቅ ተጫዋች አድርጎታል። አፕል አፕ ስቶርም የሞባይል ጌም ገበያን የሚቆጣጠር ቁልፍ ተጫዋች ነው።
እራሱን እንደ የተሳካ የጨዋታ አማራጭ ለመመስረት ኔትፍሊክስ ቤተመፃህፍቱን በበለጠ ሰፊ የማዕረግ ስሞች ማስፋፋት ይኖርበታል። ነገር ግን፣ ጠንካራ የምርት ስም ማወቂያው፣ አሁን ያለው የደንበኝነት ተመዝጋቢ መሰረት እና ጥራት ያለው ይዘት ለመስራት ቁርጠኝነት ተጫዋቾችን በመሳብ ረገድ ጠቀሜታ ሊሰጠው ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡- የ"ግራንድ ስርቆት አውቶ" ትራይሎጅ በኔትፍሊክስ ላይ መቼ ይገኛል?
መ፡ ትሪሎግ ዲሴምበር 14 ላይ ለNetflix ተመዝጋቢዎች በአፕ ስቶር፣ ጎግል ፕሌይ እና በኔትፍሊክስ ሞባይል መተግበሪያ ላይ ይጀምራል።
ጥ፡ የ"Grand Theft Auto" ፍራንቻይዝ ምን ያህል ተሳክቷል?
መ፡ ፍራንቻዚው ከ410 ሚሊዮን በላይ ክፍሎችን የተሸጠ ሲሆን "Grand Theft Auto V" በሽያጭ 1 ቢሊዮን ዶላር ለመድረስ ፈጣኑ የችርቻሮ ንብረት በመሆን ሪከርዱን ይይዛል።
ጥ: - በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ የ Netflix ተወዳዳሪዎች እነማን ናቸው?
መ፡ ኔትፍሊክስ በቅርቡ Activision Blizzard ካገኘው የማይክሮሶፍት እና አፕል በሞባይል ጌም ገበያ ውስጥ ዋነኛው አፕ ስቶር ያለው ጠንካራ ፉክክር ገጥሞታል።
ጥ፡ Netflix በጨዋታ ምኞቱ ለማሳካት ምን አላማ አለው?
መ: Netflix አሁን ያለውን ዋና ፊልም እና ተከታታይ አቅርቦቶችን በመጠቀም እና የተወሰኑ አይፒዎችን አድናቂዎችን ከሚወዷቸው ጨዋታዎች ጋር በማገናኘት በጨዋታ ውስጥ ጠንካራ የይዘት ምድብ ለመፍጠር ያለመ ነው።