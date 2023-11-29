ኔትፍሊክስ የጨዋታ ካታሎግን በ Grand Theft Auto: The Trilogy ማስፋፋቱን ቀጥሏል።

ኔትፍሊክስ በድጋሚ በጨዋታው አለም ውስጥ አርዕስተ ዜናዎችን እየሰራ ነው፣ Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition። ይህ እንደገና የተደራጀው ስብስብ ከGTA III፣ GTA: ምክትል ከተማ እና ጂቲኤ: ሳን አንድሪያስ ሶስት ዋና ዋና ጨዋታዎችን ያሳያል።
በአንዳንድ ናፍቆት ወንጀል የተሞሉ ጀብዱዎች ውስጥ ለመሳተፍ ለሚፈልጉ ተጫዋቾች GTA Trilogy ከዲሴምበር 14 ጀምሮ በNetflix ላይ ይገኛል። ተጫዋቾች አሁን በ iOS እና Google Play ላይ ለጨዋታዎቹ አስቀድመው መመዝገብ ይችላሉ።
እንደ ኬንታኪ መስመር ዜሮ፣ ከዓይንህ በፊት እና ያለመሞትነት ያሉ በርካታ አስደናቂ አርዕስቶች ካሉ የNetflix የጨዋታ አቅርቦቶች ተፋጥነዋል። የዥረት ዥረቱ ግዙፉ በደንብ የተጠጋጋ የጨዋታዎች ስብስብን በማዘጋጀት ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም የተለያዩ ጣዕም እና ልምዶችን ያቀርባል። ታዋቂ የንግድ ምልክት ያላቸው ጨዋታዎችን ማድረስ የኔትፍሊክስ በጨዋታ መልክዓ ምድር ውስጥ የስኬት ስልት ይመስላል።
ምንም እንኳን ኔትፍሊክስ በጨዋታ ይዘቱ ተወዳጅነት ላይ ምንም አይነት የተጫዋች ስታቲስቲክስ ወይም ዳታ ባያወጣም ከፍተኛ መገለጫ ያላቸውን ሽርክና ማግኘቱን እና ጨዋታዎችን ጉልህ በሆነ የደጋፊ መሰረት ማግኘቱን ቀጥሏል። GTA Trilogyን ወደ ካታሎግ በማከል፣ ኔትፍሊክስ በቪዲዮ ጨዋታ ታሪክ ውስጥ በጣም ተወዳጅ እና ስኬታማ ከሆኑት ፍራንችሶች አንዱን እየነካ ነው።
በተጨማሪም የኔትፍሊክስ ውሳኔ በሞባይል መሳሪያዎች ላይ ብቻ በደንበኝነት ሞዴል ለማቅረብ መወሰኑም አስደሳች ስራ ነው። የሞባይል ጌም እየጨመረ በመምጣቱ ለተጫዋቾች ተወዳጅ ርዕሶችን በተመቻቸ ሁኔታ እንዲደርሱባቸው አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ኔትፍሊክስ በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ መገኘቱን ሲያሰፋ፣ ይህን አዲስ ግዛት እንዴት እንደሚመራ እና የጨዋታ አቅርቦቶቹን የበለጠ እንደሚያሰፋ ለማየት ትኩረት የሚስብ ይሆናል። የ Grand Theft Auto ተከታታዮች የረጅም ጊዜ ደጋፊም ሆኑ በቀላሉ አሳታፊ፣ መሳጭ የጨዋታ ልምዶችን እየፈለጉ፣ የGTA Trilogy ወደ Netflix መጨመሩ ምንም ጥርጥር የለውም ለሁለቱም ተራ እና ቁርጠኛ ተጫዋቾች አስደሳች እድገት ነው።
በየጥ
መቼ ነው Grand Theft Auto: The Trilogy በNetflix ላይ ይገኛል?
Grand Theft Auto፡ The Trilogy — The Definitive Edition በNetflix ላይ ለ iOS እና አንድሮይድ መሳሪያዎች እንዲሁም ለኔትፍሊክስ ሞባይል መተግበሪያ ከዲሴምበር 14 ጀምሮ ይገኛል።
ለጨዋታዎች አስቀድመው መመዝገብ እችላለሁ?
አዎ፣ አሁን በ iOS እና Google Play ላይ ለGTA Trilogy ጨዋታዎች አስቀድመው መመዝገብ ይችላሉ።
የNetflix ጨዋታዎች በሞባይል ላይ ብቻ ይገኛሉ?
አንዳንድ የNetflix ጨዋታዎች ለሞባይል መሳሪያዎች ብቻ የሚውሉ ሲሆኑ የዥረት መድረኩ በተለያዩ መድረኮች ላይ የተለያዩ የጨዋታ ልምዶችን ይሰጣል።