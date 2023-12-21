የሚቺጋን የጠቅላይ አቃቤ ህግ ዲፓርትመንት ለህግ ማስከበር ዕውቅና ያለመ ነው።

በሚቺጋን የሚገኘው የጠቅላይ አቃቤ ህግ ዲፓርትመንት (DAG) ከሚቺጋን የህግ ማስከበር እውቅና ኮሚሽን (MLEAC) እውቅና ለማግኘት እርምጃዎችን እየወሰደ ነው። የMLEAC ገምጋሚዎች በቅርቡ የDAG ፖሊሲዎችን እና ሂደቶችን፣ አስተዳደርን፣ ስራዎችን እና የድጋፍ አገልግሎቶችን ከ108 የሚመለከታቸው የህግ አስከባሪ ደረጃዎች ጋር መከበራቸውን ገምግመዋል።
ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዳና ኔሰል ጠቃሚ ግንዛቤን የሚሰጥ እና ለሚቺጋን ህዝብ የህግ ማስከበር አገልግሎት ከፍተኛ ጥራት ያለው መሆኑን በመግለጽ የዚህ እውቅና አሰጣጥ ሂደት አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል። DAG በዚህ የእውቅና ፕሮግራም ውስጥ ለመሳተፍ በሚቺጋን ውስጥ የመጀመሪያው የግዛት ኤጀንሲ ነው።
በ2022 የሚቺጋን የህግ ማስፈጸሚያ ዕውቅና ፕሮግራም (MLEAP) ከተቀላቀለ በኋላ፣ DAG 54 የጽሁፍ መመሪያዎችን፣ ፖሊሲዎችን እና ሂደቶችን ከMLEAC የእውቅና ደረጃዎች ጋር ተጣጥሞ ተግባራዊ አድርጓል። የዲቪዥን ዋና አዛዥ ኦብሪ ሳርጀንት ክፍፍሉ የላቀ ደረጃ ላይ ለመድረስ እና ለሚቺጋን ነዋሪዎች ከፍተኛ ደረጃ አገልግሎቶችን ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ጎላ አድርጎ ገልጿል።
እውቅና የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎችን ደረጃዎች፣ ቅልጥፍና እና ውጤታማነት ለማሻሻል ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ለኤጀንሲው እና ለአባላቱ የሚነሱትን እዳዎች የሚፈቱ እና የሚቀንሱ መመሪያዎችን ያስቀምጣል፣ በተጨማሪም ዘመናዊ እና ሙያዊ የህግ ማስከበር አሰራርን ያረጋግጣል።
በሚቺጋን ውስጥ ያሉ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች እና ስለ እውቅና ፕሮግራሙ ለማወቅ ፍላጎት ያለው ማንኛውም ሰው ተጨማሪ መረጃ በMLEAC ድህረ ገጽ ላይ ማግኘት ይችላል። ይህ የእውቅና አሰጣጥ ሂደት DAG ከፍተኛ ደረጃዎችን ለመጠበቅ እና በኩራት ለሚያገለግሉት ሰዎች ልዩ አገልግሎት ለመስጠት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ዋናው እውነታ የሚቺጋን የጠቅላይ አቃቤ ህግ ዲፓርትመንት የህግ ማስከበር እውቅና ለማግኘት እየፈለገ መሆኑ እንዳለ ሆኖ፣ ይህ አዲስ መጣጥፍ የተለየ እይታን ይሰጣል እና ለክፍሉ እና ለሚቺጋን ነዋሪዎች የሂደቱን አስፈላጊነት ያጎላል።