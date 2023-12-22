የሚቺጋን ጠቅላይ አቃቤ ህግ መምሪያ ለMLEAC እውቅና ወሳኝ እርምጃዎችን ይወስዳል

በሚቺጋን የሚገኘው የጠቅላይ አቃቤ ህግ ዲፓርትመንት (DAG) ከሚቺጋን የህግ ማስፈጸሚያ እውቅና ኮሚሽን (MLEAC) እውቅና ለማግኘት እየሄደ ነው በጄኔራል አቃቤ ህግ ዳና ኔሴል ባወጣው ማስታወቂያ። በቅርብ ጊዜ በMLEAC ገምጋሚዎች በተደረገው ምርመራ፣ 108 ተዛማጅ የሕግ አስከባሪ ደረጃዎች መተግበሩ ተረጋግጧል። ይህ ግምገማ እንደ DAG የወንጀል ምርመራ ክፍል ፖሊሲዎች፣ አካሄዶች፣ አስተዳደር፣ ስራዎች እና የድጋፍ አገልግሎቶች ያሉ የተለያዩ ዘርፎችን ሸፍኗል።
የዚህ እውቅና አሰጣጥ ሂደት አስፈላጊነት ሊገለጽ አይችልም. DAG ይህንን እውቅና ለመከታተል በሚቺጋን ውስጥ የመጀመሪያው የግዛት ኤጀንሲ ብቻ ሳይሆን ለሚቺጋን ህዝብ ከፍተኛ ጥራት ያለው የህግ አስከባሪ አገልግሎቶችን ለማረጋገጥ ቁርጠኝነትን ያሳያል። ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዳና ኔስል እያንዳንዱ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲ ጥሩ አፈጻጸምን ለማረጋገጥ እንዲህ ያለ ጥብቅ ራስን መመርመር እና የሶስተኛ ወገን ግምገማ ማድረግ እንዳለበት እምነታቸውን ገልጸዋል።
በማርች 2022 የሚቺጋን የህግ ማስፈጸሚያ እውቅና ፕሮግራም (MLEAP) ከተቀላቀሉ በኋላ፣ DAG የMLEAC እውቅና ደረጃዎችን የሚያከብሩ 54 የጽሁፍ መመሪያዎችን፣ ፖሊሲዎችን እና አካሄዶችን ለማዘጋጀት እና ለመተግበር በትጋት ሰርቷል። የዲቪዥን ዋና አዛዥ ኦብሪ ሳርጀንት ተልእኳቸው የዩናይትድ ስቴትስ እና ሚቺጋን ህገ-መንግስታት መጠበቅ እና መከላከል፣ ህግን ማስከበር፣ የአካባቢ ህግ አስከባሪዎችን መርዳት፣ ለወንጀል ተጎጂዎች ፍትህ መስጠት እና የሚቺጋን ነዋሪዎችን ደህንነት እና ደህንነት ማረጋገጥ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።
እውቅና የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎችን ደረጃዎች እና ሙያዊ ብቃት ለማሳደግ እና ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እነዚህ ኤጀንሲዎች ከዘመናዊ የህግ ማስከበር ሂደቶች ጋር የሚጣጣሙ መመሪያዎችን እንዲያዘጋጁ ያግዛቸዋል, በዚህም የሚሰጡትን አገልግሎት ውጤታማነት እና ቅልጥፍናን ይጨምራል. በተጨማሪም፣ እውቅና መስጠት ለኤጀንሲው እና ለአባላቱ ተጠያቂነትን ይቀንሳል እና ይቀንሳል።
የሕግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች እና ስለ ዕውቅና ፕሮግራሙ የበለጠ ለማወቅ የሚፈልጉ ግለሰቦች በሚቺጋን የሕግ ማስከበር ዕውቅና ኮሚሽን ድህረ ገጽ ላይ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ይችላሉ።
ይህ በሚቺጋን አቃቤ ህግ ጄኔራል ዲፓርትመንት ቀጣይነት ያለው ተነሳሽነት ለላቀ ደረጃ ያላቸውን ቁርጠኝነት እና ከፍተኛ ደረጃ አገልግሎቶችን ለስቴቱ ነዋሪዎች ለማቅረብ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።