ኔፓል ሩሲያ የጉርካ ወታደሮችን በዩክሬን ማሰማራቷን እንድታቆም አሳሰበች።

በቅርቡ በተፈጠረ ሁኔታ ኔፓል ሩሲያ የጉርካ ወታደሮችን ወደ ዩክሬን ጦር ግንባር መላክ እንድታቆም ጠይቋል። ይህ ጥያቄ የመጣው ኔፓል ከየካቲት 2022 ጀምሮ በሩሲያ ጦር ውስጥ የሚያገለግሉት XNUMX ወታደሮቿ ሲጠፉ በኔፓል ህዝብ ላይ ቁጣ እና ስጋት ከፈጠረ በኋላ ነው። የኔፓል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወታደሮቹ አስከሬን በአስቸኳይ እንዲመለስላቸው እና ለቤተሰቦቻቸው ካሳ እንዲከፈላቸው ጠይቋል።
የኔፓል መንግስት በዩክሬን ውስጥ ከሩሲያ ጦር ጋር ሲፋለም ተይዞ የተያዘውን አንድ የኔፓል ወታደር ለማስለቀቅ ተጨማሪ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እያደረገ ነው። ኔፓል ወታደሮችን ስለማሰማራት ከሩሲያ ጋር ምንም አይነት መደበኛ ስምምነት እንደሌላት ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው.
ግጭቱ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ150 እስከ 200 የሚጠጉ የኔፓል ግለሰቦች በሩሲያ ጦር ውስጥ በቅጥረኛነት እየሰሩ መሆናቸውን ዘገባዎች ይጠቁማሉ። በሞስኮ የኔፓል አምባሳደር ሚላን ራጅ ቱላዳር እንዳሉት ወጣት ኔፓላውያን አትራፊ በሆነ የገንዘብ አቅርቦት እየተታለሉ ወደ ሩሲያ እየተዘዋወሩ የጦርነቱን ጥረት እንዲቀላቀሉ ይደረጋሉ። ነገር ግን የኔፓል መንግስት ዜጎቹን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እና ከአለም አቀፍ ስምምነቶች ውጭ ወደ የትኛውም የሶስተኛ ሀገር ጦር እንዳይቀላቀሉ ለማድረግ ከአለም አቀፍ ባለስልጣናት ጋር በንቃት እየሰራ ነው።
በብሪቲሽ እና በህንድ ጦር ውስጥ የረዥም ጊዜ አገልግሎት ያለው የጉርካ ወታደሮች ጀግንነት እና የመዋጋት ችሎታ በደንብ ተመዝግቧል። የኔፓል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዜጎቹን ከውጭ ወታደራዊ ሃይሎች ጋር መቀላቀል ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ በማስታወስ ሀገሪቱ ያላትን አለም አቀፍ ስምምነቶች እንዲያከብሩ አሳስቧል።
ሩሲያ በዩክሬን የምድር ወታደሮቿን ለማጠናከር ስትፈልግ፣ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በቅርቡ ወደ 170,000 የሚጠጋ ምልመላ ለመጨመር አዋጅ ተፈራርመዋል። ይህ የምልመላ ቁጥር እየጨመረ የመጣው ሩሲያ ለ1.32 ወራት በዘለቀው ጦርነት ሪከርድ ኪሳራ ስትገጥማት ነው። የቅጥር ዘመቻው የተለያዩ ስልቶችን ማለትም የገንዘብ ቦነስ፣ የታለመ መረጃን እና ከትምህርት ተቋማት እና የማህበራዊ አገልግሎት ኤጀንሲዎች ጋር ሽርክናዎችን ተጠቅሟል።
የኔፓል የጉርካ ወታደሮች ወደ ዩክሬን ማሰማራታቸውን እንዲያቆም ያቀረበችው ልመና ዜጎቻቸው በውጫዊ ግጭቶች ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ የሚያጋጥሟቸውን ፈተናዎች አጉልቶ ያሳያል። ትኩረቱ በአሁኑ ጊዜ ትኩረቱ ሩሲያ ላይ ለስላሳ የዲፕሎማሲያዊ ሁኔታን ስትመራ እና በኔፓል የወታደሮቿን ደህንነት እና ደህንነትን በተመለከተ ያነሳችውን ስጋት ለመፍታት ነው.