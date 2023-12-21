ርዕስ፡ ሚሊኒየሞች ለዕለታዊ ቡና ብዙ ለማዋል ፍቃደኞች ናቸው፣ ነገር ግን የፋይናንስ ባለሙያዎች ቅድሚያ እንዲሰጣቸው አሳስበዋል።

ማጠቃለያ፡ በቅርብ ጊዜ በEmpower የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው 60% ሚሊኒየሞች የሚያመጣውን ደስታ በመጥቀስ በየቀኑ 7 ዶላር ለአንድ ቡና ኩባያ ለማውጣት ፍቃደኞች ናቸው። ነገር ግን፣ እንደ ሱዜ ኦርማን ያሉ የፋይናንስ ባለሙያዎች የተሻለ የፋይናንስ የወደፊት ሁኔታን ከማስጠበቅ ይልቅ ፍላጎቶችን ማስቀደም እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥተዋል። ምንም እንኳን ምክሩ አራት አመት ቢሆነውም ፣የግል ቁጠባዎች እየቀነሱ ፣የዋጋ ንረት በመጨመሩ እና የአሜሪካ የክሬዲት ካርድ እዳ ወደ ከፍተኛ ደረጃ በማሸጋገሩ ጠቃሚ ሆኖ ይቆያል። እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት ባለሙያዎች ወርሃዊ ቀሪ ሂሳቦችን ለመክፈል እና ወጪን ለመቀነስ መንገዶችን ለመፈለግ ይጠቁማሉ። ውህድ ወለድን ለመጠቀም ቀደም ብሎ ለጡረታ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ ወሳኝ ነው። አንዳንድ ባለሙያዎች ጥንቃቄ የተሞላበት ወጪን እና ሚዛንን መፈለግን ሲያበረታቱ ሌሎች ደግሞ እንደ አላስፈላጊ ምዝገባዎችን መሰረዝ ወይም በጀት መፍጠር ያሉ ወጪ ቆጣቢ እርምጃዎችን ማሰስን ይጠቁማሉ። በተጨማሪም፣ እንደ ጥሬ ገንዘብ መጨናነቅ ዘዴ እና ከፍተኛ ወለድ ባለው ዕዳ ላይ ማተኮር ግለሰቦች ገንዘባቸውን በብቃት እንዲቆጣጠሩ ሊረዳቸው ይችላል።
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ገላጭ ዓረፍተ ነገር፡ የሚሊየኖች ለጠዋት ቡና ያላቸው ፍቅር ምንም እንኳን የፋይናንስ ኤክስፐርት ምክር ቢሰጥም ተስፋ መቁረጥ አልቻለም።
ሚሊኒየሞች ለጠዋት ቡናቸው ጥልቅ ፍቅር አላቸው፣በሚሊኒየሙ አማካኝ በሚሊኒየም በየእለቱ በአንድ የእንፋሎት ጆ ላይ 7 ዶላር ለማፍሰስ ፍቃደኛ ሲሆኑ፣በEmpower በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው። ትልቅ ደስታን የሚያመጣላቸው ትንሽ ቅንጦት ነው። ይሁን እንጂ ይህ ተወዳጅ የእለት ተእለት ሥነ-ሥርዓት ከአጥቂዎቹ ውጭ አይደለም, በተለይም ለቡና የሚወጣው ገንዘብ የረጅም ጊዜ የፋይናንስ ግቦችን ለማሳካት በተሻለ ሁኔታ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል ብለው የሚከራከሩ የፋይናንስ ባለሙያዎች.
ሱዜ ኦርማን የተባለች ታዋቂ የፋይናንስ ስብዕና በቡና ስኒ ላይ ገንዘብ በማባከን እራሷን "እንደማትሰደብ" በታዋቂነት ተናግራለች። ግለሰቦች ከፍላጎታቸው ይልቅ ለፍላጎታቸው ማስቀደም እንዳለባቸው አበክራ ትገልጻለች። በቡና ላይ የሚወጣውን ገንዘቦች እንደ የአደጋ ጊዜ ቁጠባ መገንባት ወይም የክሬዲት ካርድ ዕዳን ለመክፈል ወደ ወሳኝ የፋይናንስ ክንውኖች በማዘዋወር ግለሰቦች የበለጠ የተረጋጋ የፋይናንሺያል የወደፊት ጊዜን ማረጋገጥ ይችላሉ።
የኦርማን ምክር ዛሬ ጠቃሚ ሆኖ ይቆያል፣ በተለይም በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የግል ቁጠባ መጠን እያሽቆለቆለ በመምጣቱ በ2020 ከታዩት ደረጃዎች በታች በመድረሱ። የአሜሪካ የክሬዲት ካርድ እዳ ባለፈው ሩብ ዓመት ከ1 ትሪሊዮን ዶላር በላይ የሆነ አዲስ ሪከርድ ላይ ደርሷል።
እነዚህን ተግዳሮቶች ለመዋጋት የፋይናንሺያል ባለሙያዎች የላቀ ቀሪ ሂሳቦችን ለመክፈል፣ በቅድመ ጡረታ መዋዕለ ንዋይ አፍሳሽ ወለድ ለመጠቀም እና በሌሎች የህይወት ዘርፎች ላይ ወጪ ቆጣቢ እርምጃዎችን ለመፈለግ ይደግፋሉ። ወርሃዊ ወጪዎችን በመመርመር እና አላስፈላጊ የደንበኝነት ምዝገባዎችን ወይም ወጪዎችን በመለየት, ግለሰቦች የገንዘብ ሸክሞችን በማቃለል እና በጣም አስፈላጊ ለሆኑ የፋይናንስ ግቦች ገንዘብ መመደብ ይችላሉ.
በገንዘብ ሀላፊነት ላይ እያለ በትንንሽ ተድላዎች መካከል ያለውን ሚዛን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደ ራሚት ሴቲ ያሉ ባለሙያዎች የረዥም ጊዜ የፋይናንስ ዕቅዶችን ሳታስተጓጉሉ በንቃት ወጪን መተግበር እና አልፎ አልፎ ለመዝናናት የሚያስችል በጀት መፍጠርን ይጠቁማሉ። በተጨማሪም ወርሃዊ የክፍያ ቼኮች በተወሰኑ የወጪ ምድቦች የተከፋፈሉበት እንደ ገንዘብ የማስገባት ዘዴ ያሉ ስልቶች ግለሰቦች ገንዘባቸውን በብቃት እንዲቆጣጠሩ ሊረዷቸው ይችላሉ።
በማጠቃለያው ፣ የጠዋት ቡና ማራኪነት ለብዙ ሺህ ዓመታት ጠንካራ ሆኖ ሊቆይ ቢችልም ፣ የፋይናንስ ባለሙያዎች የበለጠ የሚለካ አቀራረብን ይመክራሉ። ፍላጎቶችን ከፍላጎቶች በማስቀደም እና የፋይናንስ መረጋጋትን ለማምጣት ንቁ እርምጃዎችን በመውሰድ ግለሰቦች የወደፊት ብሩህ ተስፋን ሊያገኙ ይችላሉ።