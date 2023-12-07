የሌሮ ጄትሮ ጊብስ ወደ NCIS የመመለስ ተስፋ አለ?

የማርክ ሃርሞን ከተወዳጅ የሲቢኤስ ድራማ NCIS መውጣቱ አድናቂዎችን አሳዝኗል። ይሁን እንጂ ለሱ መመለስ የተስፋ ጭላንጭል ሊኖር ይችላል። በቅርቡ በተደረገ ቃለ ምልልስ፣ ሃርሞን የተቆጣጣሪ ልዩ ወኪል ሌሮይ ጀትሮ ጊብስ ሚናውን የመቀልበስ እድልን ተናግሯል።
በትዕይንቱ ላይ ስለ ጊብስ የወደፊት ሁኔታ ሲጠየቅ ሃርሞን ሚስጥራዊ ሆኖ ቀረ። ጊብስ ለመጨረሻ ጊዜ በጅረት ውስጥ አሳ ሲያጠምድ መታየቱን አምኗል፣ ነገር ግን ይመለስ ወይም አይመለስ በእርግጠኝነት አልቀረም። ትክክለኛ መልስ ባይሰጥም፣ ተመልሶ ሊመጣ የሚችልበትን ዕድልም አልካደም።
የሚገርመው፣ ሃርሞን የጊብስን ሚና በመጀመሪያ ቦታ እንዳልወሰደው ተናግሯል። ትኩረቱን የሳበው እና ትዕይንቱን እንዲቀላቀል ያሳመነው የገፀ ባህሪው ስም ነው Leroy Jetro Gibbs። ስሙን ወደ ቦብ ጆንሰን ስለመቀየር በተደረጉ ውይይቶች መካከል፣ ሃርሞን ሌሮይ ጄትሮ ጊብስን ማቆየት እንዳለበት አጥብቆ ተናግሯል።
ደጋፊዎቹ የሃርሞንን መመለስ ዜና በጉጉት ሲጠባበቁ፣ሌሎች ተወዳጅ ገፀ-ባህሪያትን እንደገና ለመታየት ተስፋ አላቸው። አንቶኒ “ቶኒ” ዲኖዞዞን ለ13 ወቅቶች የተጫወተው ሚካኤል ዌዘርሊ በቅርቡ የቀድሞ ሚናውን የሚያስታውስ ግምቶችን አስነስቷል። በተጨማሪም፣ ዶናልድ “ዳኪ” ማላርድን የገለጸው የዴቪድ ማክካልለም ሕልፈት በትዕይንቱ ስብስብ ውስጥ ክፍተት ጥሏል።
የሌሮይ ጄትሮ ጊብስ እጣ ፈንታ በሚዛን ላይ እንደተንጠለጠለ፣ ደጋፊዎቹ የNCISን ማራኪ እንቅስቃሴ እና አጋርነት የሚመልስ አስገራሚ መመለስን ብቻ ተስፋ ያደርጋሉ።