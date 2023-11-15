የኤንቢሲ ቺካጎ ዘጋቢ እና የሳምንት መጨረሻ መልህቅ ኢቭሮድ ካሲሚ በዚህ ጥቁር አርብ የገናን ነጠላ ዜማውን “እባክዎ ለገና ወደ ቤት ይምጡ” የሚለውን አዲሱን ነጠላ ዜማውን በማሰራጨት የበዓል ደስታን እያሰራጨ ነው። ይህ ከልብ የመነጨ አር&ቢ ባላድ በበዓል ሰሞን ከሚወዷቸው ሰዎች ጋር የመቀራረብ ጉጉትን ያሳያል እና የቤተሰብን አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላል።
የካሲሚ የገና ነጠላ ዜማ የሚለየው 100% ገቢው ለቺካጎ ቤቶች ባለስልጣን ነዋሪዎች ድጋፍ የሚሰጥ መሆኑ ነው። ነጠላውን በመግዛት ወይም አስቀድመው በማስቀመጥ፣ በሚያምር ዘፈን መደሰት ብቻ ሳይሆን ለሚገባ ተግባርም አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
የኤቭሮድ ካሲሚ የሙዚቃ ችሎታ ከታዋቂ ጋዜጠኝነት ስራው ጋር አብሮ ይሄዳል። ካሲሚ በሪፖርት አቀራረብ ከስኬቱ በተጨማሪ ሶስት የስቱዲዮ አልበሞችን አውጥቷል እና እንደ ፓቲ ላቤል እና ቦይዝ II ወንዶች ካሉ አዶዎች ጋር አብሮ ለመስራት እድሉን አግኝቷል።
የጥቁር ዓርብ መለቀቅን በመጠበቅ "እባክዎ ለገና ወደ ቤት ይምጡ" አስቀድመው ማዘዝ ወይም አስቀድመው ማስቀመጥ ይችላሉ። ይህን በማድረግ ለቺካጎ ቤቶች ባለስልጣን ነዋሪዎች እና በበዓል ሰሞን ደህንነታቸውን እንደሚደግፉ ያሳያሉ።
በየጥ:
ጥ፡- ነጠላውን ቀድሜ ማዘዝ ወይም አስቀድሜ ማስቀመጥ የምችለው የት ነው?
መ: ጥቁር ዓርብ ከመውጣቱ በፊት [URL/domain]ን በመጎብኘት "እባክዎ ለገና ወደ ቤት ይምጡ" አስቀድመው ማዘዝ ወይም አስቀድመው ማስቀመጥ ይችላሉ።
ጥ፡ ኤቭሮድ ካሲሚ ፕሮፌሽናል ሙዚቀኛ ነው?
መልስ፡- ኢቭሮድ ካሲሚ ጎበዝ ጋዜጠኛ ብቻ ሳይሆን በስሙ ሶስት የስቱዲዮ አልበሞች ያለው የተዋጣለት ሙዚቀኛ ነው።
ጥ፡ ከነጠላው የሚገኘው ገቢ የቺካጎ ቤቶች ባለስልጣን ነዋሪዎችን የሚጠቅመው እንዴት ነው?
መ: ከ "እባክዎ ለገና ወደ ቤት ይምጡ" ከሚለው ነጠላ ገቢ 100% የሚሆነው የቺካጎ ቤቶች ባለስልጣን ነዋሪዎችን ለመደገፍ ይለገሳል፣ ይህም የበአል ሰሞን እና አጠቃላይ ደህንነታቸውን ለማሻሻል ይረዳል።