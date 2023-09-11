ኤክስፐርት የሆድ ድርቀትን ለማስታገስ ተፈጥሯዊ ዘዴዎችን ያካፍላል

የሆድ ድርቀት ብዙ ሰዎችን የሚያጠቃ የተለመደ የምግብ መፈጨት ችግር ነው። ብዙውን ጊዜ ለእርዳታ ወደ ማዘዣ መድሃኒቶች እንዞራለን, ነገር ግን የሆድ ድርቀትን ወዲያውኑ ለማስታገስ የሚረዱ ተፈጥሯዊ ዘዴዎች አሉ. በካናዳ ውስጥ በአንጀት ጤና ውስጥ ታዋቂ የሆነችው ዶክተር Janine Bowring በሚሊዮን የሚቆጠሩ እይታዎችን በማግኘት በቲክ ቶክ ላይ ዋና ምክሮቿን አጋርታለች። አንዳንድ ሰዎች ተጠራጣሪ ሊሆኑ ቢችሉም, እነዚህ ዘዴዎች በሳይንሳዊ ማስረጃዎች የተደገፉ ናቸው.
ስለዚህ የሆድ ድርቀትን ለማስታገስ እነዚህ ተፈጥሯዊ ዘዴዎች ምንድናቸው? ቦውሪንግ የሚከተሉትን ይመክራል:
1. በቂ ውሃ መጠጣት፡- ለምግብ መፈጨት እና ለአንጀት እንቅስቃሴ በቂ ውሃ መጠጣት አስፈላጊ ነው። የሰውነት ድርቀት ወደ ጠንካራ ሰገራ እና እነሱን ለማለፍ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። በቀን ቢያንስ 8 ብርጭቆ ውሃ ለመጠጣት አስቡ።
2. የፋይበር አወሳሰድን ይጨምሩ፡- በፋይበር የበለፀገ አመጋገብን መመገብ መደበኛ የአንጀት እንቅስቃሴን ያበረታታል። በምግብዎ ውስጥ ፍራፍሬዎችን ፣ አትክልቶችን ፣ ጥራጥሬዎችን እና ጥራጥሬዎችን ያካትቱ ። በተጨማሪም, አስፈላጊ ከሆነ የፋይበር ማሟያ መውሰድ ይችላሉ.
3. አዘውትሮ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ያድርጉ፡ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በአንጀት ውስጥ ያሉ ጡንቻዎችን በማነቃቃት የአንጀት እንቅስቃሴን ያበረታታል። የሆድ ድርቀትን ለመከላከል እና ለማስታገስ እንደ መራመድ ወይም መሮጥ ባሉ መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ይሳተፉ።
4. ተፈጥሯዊ መፍትሄዎችን ይሞክሩ፡- ቦውሪንግ የምግብ መፍጫ ስርዓቱን ለማረጋጋት እና የአንጀትን መደበኛነት ለማጎልበት እንደ ዕፅዋት ሻይ ያሉ እንደ ፔፔርሚንት ወይም ዝንጅብል ያሉ ተፈጥሯዊ መፍትሄዎችን መጠቀምን ይጠቁማል። ፕሮባዮቲክስ ጤናማ አንጀትን ለመጠበቅ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል.
እነዚህ ምክሮች የሆድ ድርቀትን ወዲያውኑ ለማስታገስ ሊረዱ ቢችሉም, ለረጅም ጊዜ እፎይታ ለማግኘት የሆድ ድርቀት መንስኤዎችን መፍታት አስፈላጊ ነው. ሥር የሰደደ የሆድ ድርቀት ወይም ሌሎች የምግብ መፍጫ ችግሮች ካጋጠሙዎት ለትክክለኛው ግምገማ እና ለግል የተበጀ የሕክምና ዕቅድ የጤና እንክብካቤ ባለሙያ ማማከር ጥሩ ነው.
ለማጠቃለል ያህል፣ የሆድ ድርቀትን ማስታገስ እንደ እርጥበት መቆየት፣ የፋይበር አወሳሰድን በመጨመር፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን አዘውትሮ በመስራት እና የተፈጥሮ መድሃኒቶችን በመሞከር በመሳሰሉት ተፈጥሯዊ ዘዴዎች ሊገኝ ይችላል። በአንጀት ጤና ውስጥ የተከበረ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ያኒን ቦውሪንግ እነዚህ ምክሮች የምግብ መፈጨትን ጤና ለማራመድ እና የሆድ ድርቀትን ለማስታገስ አጠቃላይ አቀራረብን ይሰጣሉ ።
ትርጓሜዎች
– የአንጀት ጤና፡- የሆድን፣ አንጀትን እና ማይክሮባዮምን ጨምሮ የጨጓራና ትራክት ስርዓት ሚዛን እና ጥሩ ስራን ያመለክታል።
- የሆድ ድርቀት (የሆድ ድርቀት)፡- አልፎ አልፎ ወይም አስቸጋሪ በሆነ የአንጀት እንቅስቃሴ የሚታወቅ ሲሆን ብዙውን ጊዜ ጠንካራ እና ደረቅ ሰገራ ያስከትላል።
ምንጮች:
- "የሆድ ድርቀትን ለማስታገስ ኤክስፐርቶች ተፈጥሯዊ ዘዴዎችን ይጋራሉ." ዴይሊ ሜይል.
- ዶክተር Janine Bowring, ND, Youtube Channel.