አወዛጋቢው ናቱሮፓት መስፈርቶችን ከጣሱ በኋላ ፍቃድ እንዲሰጥ ተገድዷል

በፍራዘር ሸለቆ ውስጥ ያለ ናቱሮፓት ብዙ ደረጃዎችን እና ደንቦችን መጣሱን አምኖ ፈቃዱን ለመስጠት ተገድዷል። በሜክሲኮ፣ ሃንጋሪ፣ አውስትራሊያ እና ፓናማ ክሊኒኮችን ያገለገሉት ጄሰን ክሎፕ፣ ከሰው ሰገራ የተሰሩ ሰገራ ማይክሮባዮታ ትራንስፕላንት (FMT) በመጠቀም የኦቲዝም ህጻናት ምልክቶች ላይ “አስደናቂ መሻሻል” እንዳገኙ ተናግሯል። ነገር ግን፣ የእሱ ዘዴዎች የጤና ካናዳ ህጎችን እና በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ውስጥ ናቱሮፓቲስ የተባለውን የአሠራር ወሰን የሚጥሱ ሆነው ተገኝተዋል።
በክሎፕ በተፈረመ የስምምነት ማዘዣ ስር የእሱ ምዝገባ በ 7,500 ዶላር ቅጣት ተሰርዟል። ትዕዛዙ ክሎፕ ኤፍኤምቲቲን ለአውቲስት ታማሚዎች ያለፈቃድ እያስተዋወቀ እና እየሸጠ እንደነበር እና ማስጠንቀቂያ ከተሰጠ በኋላም ማድረጉን እንደቀጠለ ይገልጻል። በተጨማሪም፣ በማስታወቂያው ላይ የማይረጋገጡ የይገባኛል ጥያቄዎችን አቅርቧል እና ከገባው ቃል በተቃራኒ ወደ ድረ-ገጹ ላይ አልፎ አልፎ እንዲደርስ ፈቅዷል።
የክሎፕ ንግድ ኖቬል ባዮሜ ፈቃዱን መሰረዙን እና የኤፍኤምቲ ምርቶችን በማምረት ላይ ያተኮረ መሆኑን አረጋግጧል። ስረዛው ቋሚ አይደለም, እና ከአምስት አመታት በኋላ, ክሎፕ ወደነበረበት ለመመለስ ለማመልከት እድሉ ይኖረዋል.
ኤፍኤምቲ ባክቴሪያን እና ሌሎች ማይክሮቦችን ከጤናማ ሰው ሰገራ ወደ ታካሚ፣ በፊንጢጣም ሆነ በቃል፣ ጤናማ የአንጀት አካባቢን ወደነበረበት ለመመለስ ግብ ማድረግን ያካትታል። ለተደጋጋሚ የ C. difficile ኢንፌክሽን ሕክምና የተፈቀደ ቢሆንም፣ ማንኛውም ሌላ የኤፍኤምቲ አጠቃቀም እንደ የሙከራ ይቆጠራል እና የኢንፌክሽን አደጋን ይይዛል። ብዙ አክቲቪስቶች እና ኤክስፐርቶች የክሎፕን አሰራር ኦቲዝም ያለባቸውን ተጋላጭ ህጻናትን አደጋ ላይ የሚጥል ያልተረጋገጠ ህክምና ሲሉ ተችተዋል።
የኦቲዝም ህጻናት ተሟጋቾች የክሎፕ ፍቃድ መሰረዙን በደስታ ተቀብለዋል። ይሁን እንጂ አንዳንዶች በእርሳቸው ላይ በተጣለው ዝቅተኛ የገንዘብ ቅጣት ቅር እንዳሰኛቸው ገልጸዋል። በኦንታርዮ እና በዩናይትድ ስቴትስ ከሚገኙ የጤና ተቆጣጣሪ አካላት ሌሎች አጠያያቂ የኦቲዝም ሕክምናዎችን በተመለከተ የዲሲፕሊን ርምጃ አለመገኘቱ ስጋት ተፈጥሯል።
ስለ ክሎፕ፣ የጤና ካናዳ ተቆጣጣሪዎች የኖቭል ባዮሜ የFMT ምርት ፍቃድ በየካቲት ወር ያቀረቡትን ማመልከቻ ውድቅ አደረጉ። የኩባንያው ቺሊዋክ ላብራቶሪ ትክክለኛ ፍቃድ የለውም፣ እና የጤና ካናዳ ፍተሻ ከንፅህና እና የጥራት ቁጥጥር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን አሳይቷል። ከጤና ካናዳ የመድሃኒት ማቋቋሚያ ፍቃድ ለማግኘት ጥረት እየተደረገ ነው።
የBC ናቱሮፓቲካል ሐኪሞች ኮሌጅ የክሎፕ ምርመራን በመያዙ የተመሰገነ ቢሆንም፣ አክቲቪስቶች የወንጀል ክሶችን ጨምሮ ተጨማሪ እርምጃ እንዲወስዱ እየጠየቁ ነው። የክሎፕ የኤፍኤምቲ ምርቶችን ወደ አሜሪካውያን ቤተሰቦች ወደ ውጭ መላክን በተመለከተ ከUS ጉምሩክ እና የድንበር ጥበቃ እና የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር ቅሬታዎች ቀርበዋል። የእነዚህ ንግዶች ዓለም አቀፋዊ ተፈጥሮ እንደዚህ ያሉ ሁኔታዎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመፍታት በድንበር ውስጥ ባሉ የጤና ተቆጣጣሪ ኤጀንሲዎች መካከል ትብብር እንደሚያስፈልግ ያጎላል።
በየጥ
ሰገራ ማይክሮባዮታ ትራንስፕላንት (FMT) ምንድን ነው?
ኤፍኤምቲ ባክቴሪያዎችን እና ሌሎች ማይክሮቦችን ከጤናማ ሰው ሰገራ ወደ ታካሚ በመተንተን ወይም በቃል ማስተላለፍን ያካትታል። ግቡ በአንጀት ውስጥ መደበኛውን አካባቢ መመለስ ነው.
የተፈቀደው የFMT አጠቃቀም ምንድነው?
በአሁኑ ጊዜ FMT በካናዳ እና በዩኤስ ውስጥ ለተደጋጋሚ የ C. Difficile ኢንፌክሽን ሕክምና ብቻ የተፈቀደ ነው።
ለኦቲዝም ኤፍኤምቲ ለምን እንደ ሙከራ ይቆጠራል?
ኤፍኤምቲ ለተለያዩ አጠቃቀሞች እየተመረመረ ሳለ፣ ኦቲዝምን ለማከም ያለው ፋይዳ ያልተረጋገጠ ነው። በተጨማሪም፣ ከተፈቀደው ማመላከቻ ውጭ ማንኛውም የኤፍኤምቲ አጠቃቀም የኢንፌክሽን አደጋን ያስከትላል።
የጄሰን ክሎፕ ፍቃድ ለምን ተሰረዘ?
ጄሰን ክሎፕ በሙያው ውስጥ ደረጃዎችን እና ደንቦችን መጣሱን አምኗል። ያለፈቃድ ኤፍኤምቲቲን ለአውቲስቲክ ታካሚዎች አስተዋውቋል እና ሸጠ፣ በማስታወቂያው ላይ የማይረጋገጡ የይገባኛል ጥያቄዎችን አቅርቧል፣ እና ከመተዳደሪያ ደንብ ውጪ ድህረ ገፁን አልፎ አልፎ እንዲደርስ ፈቅዷል።
ጄሰን ክሎፕ ፈቃዱን ወደነበረበት ለመመለስ ማመልከት ይችላል?
አዎ፣ ጄሰን ክሎፕ በአምስት ዓመታት ውስጥ ወደነበረበት ለመመለስ የማመልከት መብት ይኖረዋል።
አጠያያቂ የሆኑ የኦቲዝም ሕክምናዎችን በሚያበረታቱ ሌሎች የጤና ባለሙያዎች ላይ የተወሰደ የቅጣት እርምጃ አለ?
አክቲቪስቶች በኦንታሪዮ እና ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ባሉ ኮሌጆች እና የህክምና ቦርዶች የንጽጽር የዲሲፕሊን እጦት ቅር እንዳሰኛቸው ገልጸዋል። የ"chelation" ቴራፒ እና የፊንጢጣ የኦዞን ህክምናን ጨምሮ የተለያዩ ህክምናዎችን በተመለከተ ቅሬታ ቀርቧል።
በጄሰን ክሎፕ ንግድ፣ Novel Biome፣ በጤና ካናዳ ምን እርምጃዎች ተወስደዋል?
ጤና ካናዳ የኖቭል ባዮሜ የኤፍኤምቲ ምርት ፈቃድ ጥያቄን ውድቅ አደረገ። በኩባንያው ቺሊዋክ ላብራቶሪ ውስጥ በንፅህና እና በጥራት ቁጥጥር ላይ ችግሮች መኖራቸውን ፍተሻ አሳይቷል። ኖቭል ባዮሜ በአሁኑ ጊዜ ከጤና ካናዳ የመድኃኒት ማቋቋሚያ ፈቃድ ለማግኘት እየሰራ ነው።
በጄሰን ክሎፕ ላይ የወንጀል ክሶች አሉ?
በጄሰን ክሎፕ ላይ የወንጀል ክስ እንዲቀርብ ጥሪ ቀርቦ ነበር፣ ነገር ግን በዚህ ጊዜ የሚቀርብ ስለመኖሩ እርግጠኛ አይደለም።
ጄሰን ክሎፕ ለኤፍኤምቲ ማፈግፈግ ባቀረበባቸው በሌሎች አገሮች ላይ ቅሬታ ቀርቦ ያውቃል?
ጄሰን ክሎፕ የኤፍኤምቲ ምርቶችን ወደ አሜሪካውያን ቤተሰቦች ወደ ውጭ መላክን በተመለከተ ለአሜሪካ ጉምሩክ እና ድንበር ጥበቃ እና የምግብ እና መድሃኒት አስተዳደር ቅሬታ ቀርቧል። ሆኖም እስካሁን ምላሽ አላገኘም።