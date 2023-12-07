ናሳ የቲታንን ልዩ አካባቢን ለማሰስ ተርብ ፍሊ ድሮንን ለመላክ አቅዷል

ናሳ የሳተርን ጨረቃን ታይታንን ለመመርመር የመኪና መጠን ያለው ሰው አልባ አውሮፕላኑን የሚልክለትን የድራጎፍሊ ተልእኮ አጽድቋል። ተልዕኮው የቲታንን ልዩ ኬሚስትሪ ለማጥናት እና ጨረቃ ህይወትን ልትይዝ ትችል እንደሆነ ለመመርመር ያለመ ነው። በስምንት የሚሽከረከሩ ሮተሮች የተገጠመለት ድራጎንፍሊ ለሦስት ዓመታት ያህል የጨረቃን ገጽ በማሰስ በበርካታ ቦታዎች ላይ ይወርዳል። ሰው አልባ አውሮፕላኑ የቲታንን ቅድመ-ቢዮቲክ ሁኔታዎች ያጠናል፣ እነዚህም ከጥንት ምድር ጋር ተመሳሳይ ናቸው ተብሎ የሚታመነው እና ስለ ህይወት አመጣጥ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የተልእኮው ዋና መርማሪ ኤሊዛቤት “ዚቢ” ኤሊ፣ ታይታንን በሶላር ሲስተም ውስጥ የዚህ አይነት ኬሚስትሪ ብቸኛው ቦታ እንደሆነ ገልጻለች።
በበረዶ ውሃ ቅርፊት የተሸፈነው የቲታን ዱኖች በካርቦን የበለጸጉ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ይይዛሉ, ይህም የህይወት ህንጻዎችን ሊፈጥሩ ይችላሉ. ተልእኮው ታይታን መኖር የሚችል ዓለም እንደሆነ እና የህይወት ምልክቶችን ይፈልጋል። Dragonfly በ 2028 እንዲጀመር መርሃ ግብር ተይዞለታል እና በ2030ዎቹ አጋማሽ ላይ ያርፋል። ምንም እንኳን ከፍተኛ ቅዝቃዜ እና ፈታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩም ናሳ በተልዕኮው ስኬት ይተማመናል። ለተልዕኮው የሚያስፈልጉት ብዙዎቹ ቴክኖሎጂዎች ቀድሞውኑ አሉ እና እንደ ማርስ ባሉ አስቸጋሪ አካባቢዎች ተፈትነዋል። መንኮራኩሯ ከማርስ ሮቨርስ ጋር ተመሳሳይነት ያለው በኒውክሌር የሚሰራ ሲሆን የቲታንን ጥቅጥቅ ያለ ከባቢ አየር ለማንሳት ትጠቀማለች።
ለተልዕኮው ለመዘጋጀት መሐንዲሶች የDragonfly ሞዴሎችን በረሃማ አካባቢዎች ሞክረው ጠቃሚ ልምድ እና መረጃ አቅርበዋል። በቲታን ላይ አንድ ጊዜ ሰው አልባ አውሮፕላኑ በራሱ መንገድ ይጓዛል, ምርምር ያካሂዳል እና እንደ አስፈላጊነቱ ይሞላል. የ850 ሚሊዮን ዶላር ተልዕኮ ስለ ታይታን አካባቢ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ግንዛቤን ይሰጣል እና ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች ግንዛቤያችንን ሊለውጥ ይችላል።