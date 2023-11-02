አዲስ የናሳ+ የዥረት አገልግሎት ሊጀመር ነው፡ ስለወደፊቱ የጠፈር ምርምር እይታ

ናሳ የህዋ አሰሳን ልምድ ለመቀየር ቃል የገባ ናሳ+ የተሰኘ እጅግ አስደናቂ የዥረት አገልግሎት ሊጀምር ነው። በኖቬምበር 8 ሊለቀቅ የተዘጋጀ፣ NASA+ እንደ ሮኩ፣ አፕል ቲቪ፣ ፋየር ቲቪ እና ድሩ ባሉ ዋና የዥረት መድረኮች ላይ የሚገኝ ነጻ መድረክ ይሆናል። ከሌሎች የዥረት አገልግሎቶች በተለየ NASA+ ምንም አይነት የደንበኝነት ምዝገባ ክፍያ አይጠይቅም እና ከማስታወቂያ ነጻ ይሆናል።
ስለ ይዘቱ የተወሰኑ ዝርዝሮች ገና በመጠቅለል ላይ ሲሆኑ፣ ናሳ ለቤተሰብ ተስማሚ የሆኑ ፕሮግራሞቻቸው በቀጥታ ሽፋን እና ኦሪጅናል የቪዲዮ ተከታታዮች “በእኛ ተልእኮዎች ውስጥ እንደሚካተቱ” ገልጿል። ይህ የናሳ ዲጂታል መገኘት መስፋፋት በናሳ ቲቪ፣ በህዋ ኤጀንሲ ያለው የስርጭት አውታር ስኬት ላይ ይገነባል።
NASA+ በህዋ እና በሳይንስ መስክ ውስጥ እየጨመረ ላለው የአሳታፊ እና ትምህርታዊ ይዘት ፍላጎት ምላሽ ሆኖ ይመጣል። ሁሉን አቀፍ የዥረት አገልግሎት በመስጠት፣ NASA የጠፈር ምርምርን ለሰፊው ህዝብ ተደራሽ ለማድረግ ያለመ ነው። በዚህ መድረክ ተመልካቾች ወደ ናሳ የተለያዩ ተልእኮዎች በጥልቀት የመመርመር እድል ያገኛሉ እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ከትዕይንት በስተጀርባ ያሉ ምስሎችን እና የባለሙያዎችን ቃለመጠይቆች ያገኛሉ።
በየጥ:
ጥ፡ NASA+ በዓለም ዙሪያ ይገኛል?
መ: አዎ፣ NASA+ በአለም አቀፍ ደረጃ ይገኛል። ተጠቃሚዎች ከየትኛውም የበይነመረብ ግንኙነት ጋር የዥረት አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ።
ጥ፡ NASA+ የእውነተኛ ጊዜ ዥረት ያቀርባል?
መ፡ አዎ፣ NASA+ ቀጣይ ተልእኮዎችን እና ክስተቶችን የቀጥታ ሽፋን ይሰጣል። ተመልካቾች የቦታ ፍለጋን በቅጽበት ማግኘት ይችላሉ።
ጥ፡ NASA+ን በስማርትፎንዬ ላይ ማየት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ NASA+ በሁለቱም አይኦኤስ እና አንድሮይድ አፕሊኬሽኖች ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህም ተመልካቾች ይዘቶችን በስማርት ስልኮቻቸው ላይ በቀጥታ እንዲያሰራጩ ያስችላቸዋል።
የጠፈር ምርምር የጋራ ሀሳባችንን መማረኩን በቀጠለበት ዓለም ናሳ+ የአጽናፈ ዓለሙን ድንቅ ነገሮች ወደ ቤታችን ለማምጣት ፈር ቀዳጅ ተነሳሽነት ሆኖ ብቅ ብሏል። ይፋዊ ስራውን በጉጉት ስንጠብቅ ናሳ+ ወደ ሳይንስ ድንበሮች እንደሚያጓጉዘን እና ትውልዶችን እንደሚያበረታታ ቃል ገብቷል።