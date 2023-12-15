የናኖሌፍ ስማርት የበዓል ሕብረቁምፊ መብራቶች በቅናሽ ዋጋ የበዓል ደስታን ያመጣሉ

የናኖሌፍ አስፈላጊ ነገሮች ስማርት የበዓል ሕብረቁምፊ መብራቶች በዚህ ወቅት በበዓል ማስጌጫዎችዎ ላይ ፍጹም ተጨማሪዎች ናቸው። ብዙውን ጊዜ በ65 ዶላር የሚሸጡት እነዚህ ባለ 119.99 ጫማ ስሪንግ መብራቶች በአሁኑ ጊዜ በBest Buy በ$44.99 ይገኛሉ። ይህ የቅናሽ ዋጋ በጥቁር አርብ ከቀረበው በእጅጉ ያነሰ ነው፣ ይህም እነዚህን ብልጭ ድርግም የሚሉ መብራቶችን ለመያዝ አመቺ ጊዜ ነው።
ባለ 250 አድራሻ ሊዲዎች፣ የናኖሌፍ ብልጥ የበዓል ቀንድ መብራቶች ከ16 ሚሊዮን በላይ ቀለሞችን ማሳየት የሚችሉ ናቸው፣ ይህም ደማቅ እና አስደሳች ድባብ ይፈጥራል። ዛፍህን፣ እቶንህን ወይም በረንዳህን ማስዋብ ከፈለክ እነዚህ መብራቶች ስሜቱን ለማስተካከል ይረዳሉ። እነሱ ቀድሞ ከተዘጋጁ ትዕይንቶች ጋር ይመጣሉ እና ከበዓል ዜማዎች ጋር ማመሳሰልም ይችላሉ፣ ከድብደባው ጋር አብረው እየጨፈሩ ነው።
የእነዚህ መብራቶች አንዱ ትልቅ ባህሪ ከተለያዩ ዘመናዊ የቤት ውስጥ ስነ-ምህዳሮች ጋር ያለምንም እንከን እንዲሰሩ ከሚያስችላቸው ስማርት የቤት መድረክ ማተር ጋር ያላቸው ተኳሃኝነት ነው። በተጨማሪም፣ እነዚህ መብራቶች የበለፀጉ ቀለሞች እና ከቀዝቃዛ እስከ ሙቅ መብራቶች ሰፊ ክልል አላቸው፣ ይህም ለጌጣጌጥዎ ሁለገብነት ይጨምራል።
ከሕብረቁምፊ መብራቶች በተጨማሪ ሌሎች ምርጥ ቅናሾችም አሉ። የአማዞን የመጨረሻ ትውልድ ፋየር ቲቪ ኦምኒ ባለ 65 ኢንች 4ኬ ቲቪ በአሁኑ ጊዜ በ$469.99 (የ290 ቅናሽ) በሽያጭ ላይ ነው። ቴሌቪዥኑ በአማዞን አሌክሳ እና በ Dolby Vision HDR ድጋፍ ለድምጽ ትዕዛዞች እንደ አብሮገነብ ማይክሮፎኖች ያሉ ባህሪያትን ያቀርባል።
በተጨማሪም የቾምቾም ድመት እና የውሻ ፀጉር ማስወገጃ በአማዞን በ$19.99 (የ11 ቅናሽ) እየተሸጠ ሲሆን ይህም ለቤት እንስሳት ባለቤቶች ውጤታማ መፍትሄ ይሰጣል። በ $2 ዋጋ ያለው Xgimi MoGo 479 Pro ተንቀሳቃሽ ፕሮጀክተር HDR10 ድጋፍ ይሰጣል እና እንደ ብሉቱዝ ድምጽ ማጉያ በእጥፍ ይጨምራል። በመጨረሻም፣ በ$3 (39.99 ቅናሽ) የሚገኘው Jabra Elite 40 ገመድ አልባ የጆሮ ማዳመጫዎች፣ እጅግ በጣም ጥሩ የድምፅ ጥራት፣ የውሃ መቋቋም እና ረጅም የባትሪ ዕድሜን ያቀርባል።
የበዓል ሰሞንዎን የበለጠ ልዩ ለማድረግ እነዚህን አስደናቂ ቅናሾች እንዳያመልጥዎት።