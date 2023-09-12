በ iPhone ላይ NameDrop የማይሰራ እንዴት እንደሚስተካከል

በአይፎን ላይ ያለው የ NameDrop ባህሪ በAirDrop በኩል የእውቂያ መረጃን ከሌሎች የiPhone ተጠቃሚዎች ጋር ለመጋራት ምቹ መንገድ ነው። ሆኖም አንዳንድ ተጠቃሚዎች NameDrop ስራ ባለመሥራቱ ችግሮች አጋጥሟቸዋል። ምንም እንኳን የዚህ ችግር ትክክለኛ ምክንያት ግልጽ ባይሆንም, ሊሞክሯቸው የሚችሏቸው በርካታ ጥገናዎች አሉ.
በመጀመሪያ፣ የእርስዎ አይፎን የ NameDrop ባህሪን የሚደግፍ መሆኑን ያረጋግጡ። NameDrop የሚሰራው ከ iOS 17 ጋር ተኳሃኝ በሆኑ በተመረጡ የአይፎን ሞዴሎች ላይ ብቻ ነው።አይፎን X ወይም የቀድሞ ሞዴል ካለህ iOS 17 ን አይደግፍም እና ስለዚህ NameDrop በመሳሪያህ ላይ አይሰራም። በተጨማሪም፣ የእርስዎ አይፎን እና የተቀባዩ አይፎን ለ NameDrop በትክክል እንዲሰራ iOS 17 መጫን አለባቸው።
NameDrop የማይሰራበት ሌላው የተለመደ ምክንያት የ NameDrop ምልክትን በስህተት መጠቀም ነው። ይህንን ባህሪ ለመጠቀም የሁለት አይፎን የላይኛውን ክፍሎች በቅርበት ማምጣት ያስፈልግዎታል። የሁለቱም አይፎኖች የላይኛው ክፍሎች እርስ በርስ መነካካታቸውን ያረጋግጡ ወይም አንድ ላይ ያስቀምጧቸው.
በስህተት "መሳሪያዎችን አንድ ላይ ማምጣት" የሚለውን ቅንብር ካሰናከሉት, NameDrop እንዲበላሽ ሊያደርግም ይችላል. ይህንን ለመፈተሽ ወደ የቅንብሮች መተግበሪያ ይሂዱ፣ አጠቃላይን ይክፈቱ እና የAirDrop ቅንብሮችን ይንኩ። የ«መሣሪያዎችን አንድ ላይ ማምጣት» መቀያየሪያ መብራቱን ያረጋግጡ።
በብሉቱዝ እና በዋይፋይ ግንኙነት ላይ ያሉ ችግሮች የ NameDrop ባህሪን ሊነኩ ይችላሉ። በሁለቱም አይፎኖች ላይ ብሉቱዝን እና ዋይፋይን ለማጥፋት እና ችግሩን የሚፈታ መሆኑን ለማየት ይሞክሩ።
በነባሪ የAirDrop ታይነት በ iPhones ላይ ወደ «እውቂያዎች» ተቀናብሯል። ሆኖም፣ NameDrop በዕውቂያዎችዎ ውስጥ ላልሆኑ የiPhone ተጠቃሚዎች የእውቂያ ዝርዝሮችን ለመጋራት ጥቅም ላይ የሚውል በመሆኑ፣ NameDrop በትክክል እንዲሰራ የAirDrop ታይነትን ወደ “ሁሉም ሰው” ማዘጋጀት ያስፈልግዎታል። ይህ በ AirDrop ቅንብሮች ውስጥ ሊከናወን ይችላል።
አንዳንድ ጊዜ ቀላል ዳግም ማስጀመር ጥቃቅን ስህተቶችን ወይም የሶፍትዌር ችግሮችን ማስተካከል ይችላል። የ NameDrop የማይሰራ ችግርን እንደፈታ ለማየት የእርስዎን iPhone እንደገና ለማስጀመር ይሞክሩ።
ከላይ ከተጠቀሱት መፍትሔዎች ውስጥ አንዳቸውም ካልሠሩ በእርስዎ iPhone እና በሌላ ሰው iPhone ላይ ያለውን የአውታረ መረብ ቅንብሮችን ዳግም ማስጀመር ሊረዳ ይችላል. ሆኖም የአውታረ መረብ ቅንብሮችን ዳግም ማስጀመር የተቀመጡ የ WiFi አውታረ መረቦችን እና ቀደም ሲል የተጨመሩ የብሉቱዝ መሳሪያዎችን እንደሚያስወግድ ያስታውሱ።
በአጠቃላይ፣ በናምዶሮፕ በእርስዎ አይፎን ላይ የማይሰራ ችግር ካጋጠመዎት፣ ችግሩን ለመፍታት እነዚህን ጥገናዎች ይሞክሩ እና በAirDrop በኩል የእውቂያ መጋራትን ይደሰቱ።
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