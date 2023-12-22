ርዕስ፡ ለኒው ጀርሲ የከባድ ማዕበል ማስጠንቀቂያ፡ የጋለ ሃይል ንፋስ እና ከባድ ዝናብ ይጠበቃል።

ማጠቃለያ፡ የብሄራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት ለኒው ጀርሲ ከባድ አውሎ ነፋስ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል፣ የጋለ ሃይል ንፋስ እና ከባድ ዝናብ በአንዳንድ አካባቢዎች ወደ በረዶነት ሊቀየር ይችላል። የጎርፍ ሰዓት ለግዛቱ በሙሉ ተግባራዊ ሲሆን የዝናብ መጠኑ ከ2-3 ኢንች ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። በሰዓት እስከ 45 ማይል የሚደርስ ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ወደ ውስጥ ይጠበቃል፣ የባህር ዳርቻዎች ደግሞ በሰዓት እስከ 50 ማይል የሚደርስ የንፋስ ንፋስ ሊያጋጥም ይችላል። አውሎ ነፋሱ በባህር ዳርቻዎች እና በኋለኛው የባህር ዳርቻዎች ላይ መጠነኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ ሊያስከትል ይችላል, እና የመብራት መቋረጥ ሊኖር ይችላል. የኢነርጂ አገልግሎት ሰጪ PSE&G ሁኔታውን እየተከታተለ ለኤሌክትሪክ መቆራረጥ በዝግጅት ላይ ነው።
በኒው ጀርሲ፣ ነዋሪዎች ኃይለኛ አውሎ ነፋሶችን እና ከባድ ዝናብን ያመጣል ተብሎ በሚጠበቀው ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ራሳቸውን በመደገፍ ላይ ናቸው። የብሔራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል, ትንበያውን በማሻሻል የጋሌ ማስጠንቀቂያ እና በስቴቱ ሰሜናዊ ምዕራብ ጥግ ላይ የበረዶ ሊከሰት ይችላል.
የጎርፍ ሰዓት ከእሁድ ከሰአት እስከ ሰኞ ምሽት ጀምሮ ለመላው ግዛቱ ተግባራዊ ነው። የዝናብ መጠኑ በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች ከ2-3 ኢንች ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል፣ አንዳንድ አካባቢዎች እስከ አራት ኢንች የሚደርስ ዝናብ አላቸው። ከፍተኛው የዝናብ መጠን ለእሁድ ምሽት የተተነበየ ሲሆን የሙቀት መጠኑ እየቀነሰ እና ዝናብም በአንዳንድ የግዛቱ ክፍሎች በተለይም በሱሴክስ ካውንቲ ወደ በረዶነት ሊቀየር ይችላል።
በግዛቱ ውስጥም ኃይለኛ ንፋስ ይጠበቃል, አውሎ ነፋሱ በሰዓት 45 ማይሎች ወደ ውስጥ እና በባህር ዳርቻ 50 ማይል በሰዓት ይደርሳል ። የአየር ሁኔታ አገልግሎቱ በባህር ዳርቻው ላይ በሰዓት እስከ 50 ማይል የሚደርስ ንፋስን በመገመት የባህርን ሁኔታ ከጋሌ ሰዓት ወደ ማስጠንቀቂያ አሻሽሏል።
በባሕሩ ዳርቻ እና በኋለኛው የባህር ዳርቻዎች በተለይም ከባርኔጋት እስከ ምናስኳን ድረስ አነስተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ ይጠበቃል። ደካማ የውሃ ፍሳሽ እና አነስተኛ ጅረቶች ያሉባቸው የከተማ አካባቢዎችም የጎርፍ አደጋ ተጋርጦባቸዋል። ኃይለኛ ንፋስ የኤሌክትሪክ መሠረተ ልማቶችን ሊያስተጓጉል ስለሚችል የኃይል መቆራረጥ እድሉ ነው.
የስቴቱ ትልቁ የኃይል አቅርቦት PSE&G ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተለ እና ሰራተኞቻቸው ሊከሰቱ ለሚችሉ የኃይል መቆራረጥ ምላሽ እንዲሰጡ እያዘጋጀ ነው። ኩባንያው በአውሎ ነፋሱ ምክንያት የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት ዝግጁ የሆኑ ተጨማሪ ሰራተኞች ያሉት ሲሆን አስተማማኝ አገልግሎት ለማስቀጠል ወሳኝ የሆኑ ቁሳቁሶች እና አቅርቦቶች መኖራቸውን እያረጋገጠ ነው።
ነዋሪዎች ስለ አውሎ ነፋሱ ሁኔታ ወቅታዊነታቸውን እንዲቀጥሉ እና ማንኛውንም የኤሌክትሪክ መቆራረጥ በድር ጣቢያቸው ላይ ባለው የኩባንያው መቋረጥ ሪፖርት ማድረጊያ መሳሪያ ሪፖርት እንዲያደርጉ አሳስበዋል። በዚህ ከባድ አውሎ ነፋስ ወቅት ደህንነትን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እና የአየር ሁኔታ ሁኔታዎችን በመረጃ መከታተል አስፈላጊ ናቸው።