ኒው ጀርሲ የመጋዘን ምደባ ደንቦችን ለማሻሻል ይፈልጋል

ኒው ጀርሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያረጁ የዞን ክፍፍል ህጎችን ለማሻሻል ያለመ ህግን በማስተዋወቅ እያደገ ያለውን የመጋዘን ኢንዱስትሪ ለመፍታት እርምጃዎችን እየወሰደ ነው። በታቀደው ረቂቅ ህግ መሰረት፣ በአትክልት ስፍራ ውስጥ ያሉ ማዘጋጃ ቤቶች መጋዘኖች የሚገኙበት እና የማይገኙበት ቦታ ላይ ግልፅ መመሪያዎችን ለማቋቋም ደንቦቻቸውን እንደገና ለመመርመር እና ለማሻሻል እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ የገንዘብ ድጋፍ ብቁ ይሆናሉ።
ሱመርሴትን በመወከል የፓርላማ አባል ጆ ዳንኤልሰን ሂሳቡን አስተዋውቀዋል፣ይህም የመጋዘን ቅነሳ ጥናቶችን ለማካሄድ ለሚፈልጉ ከተሞች ወጪን ለመመለስ የሙከራ ፕሮግራምን ያካትታል። የእነዚህ ጥረቶች ግብ ግዙፍ የመጋዘን ህንፃዎች አቀማመጥ በደንብ ቁጥጥር እና ከማህበረሰብ ፍላጎቶች እና ስጋቶች ጋር የተመጣጠነ መሆኑን ማረጋገጥ ነው.
የመጋዘን ኢንዱስትሪ በኒው ጀርሲ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን እና የስራ እድልን መፍጠር። ይሁን እንጂ በአንዳንድ አካባቢዎች በትራፊክ መጨናነቅ፣ አካባቢ እና የንብረት ዋጋ ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ ስጋትን ፈጥሯል። ይህ ህግ የኢኮኖሚ ልማትን በመደገፍ እና የአካባቢውን ነዋሪዎች ጥቅም በማስጠበቅ መካከል ያለውን ሚዛን ለመጠበቅ ይፈልጋል.
በሌላ ዜና የውሻ መተንፈሻ በሽታ ወደ ምስራቅ የባህር ዳርቻ በመምጣት በመቶዎች የሚቆጠሩ ውሾችን አጠቃ እና አንዳንድ ሰዎችን ለሞት ዳርጓል። የአሜሪካ የእንስሳት ህክምና ማህበር የውሻ ባለቤቶች የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል ከተቻለ የቤት እንስሳዎቻቸውን እንዲያገለግሉ እየመከረ ነው።
በተጨማሪም፣ በሞንማውዝ ካውንቲ ውስጥ የቀድሞ የወጣቶች ቴኒስ አሰልጣኝ ለብዙ ወንጀሎች፣ አፈና እና ከባድ ወሲባዊ ጥቃትን ጨምሮ ከ50 ዓመታት በላይ በመንግስት እስራት ተፈርዶበታል። ቴሪ ኩኦ፣ ቪክቶር ሊ በመባልም የሚታወቀው፣ ዕድሜው 72 ዓመት እስኪሆነው ድረስ ለይቅርታ ብቁ አይሆንም።
በተጨማሪም ከ119 ቀናት የስራ ማቆም አድማ በኋላ የሮበርት ዉድ ጆንሰን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል እና የነርሶች ማህበር ጊዜያዊ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። በዋነኛነት ከሰራተኞች ደረጃ ጋር በተያያዘ የተነሳው የስራ ማቆም አድማ፣ ስምምነቱ ከፀደቀ ያበቃል።
በመጨረሻም፣ ከኒው ጀርሲ የመጣ የቀድሞ ደብዳቤ አጓጓዥ በጉዞው ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ዶላሮችን ከሱቆች በመሰረቁ ስርቆትን በፖስታ በመላክ ጥፋተኛ መሆኑን አምኗል። ጆሴፍ ፌኑቶ እስከ አምስት ዓመት የሚደርስ የፌደራል እስራት እና እስከ 250,000 ዶላር የሚደርስ ቅጣት ይጠብቀዋል።
ኒው ጀርሲ ከተለያዩ ተግዳሮቶች ጋር መታገል እና የነዋሪዎቿን ደህንነት እና ብልጽግናን የሚያረጋግጡ መፍትሄዎችን ለመስራት እየሰራች ነው።