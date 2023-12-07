የውክልና ስልጣን በቤተሰብ መካከል ወደ መጥፎ የገንዘብ አለመግባባት ያመራል።

ማጠቃለያ:
የውክልና ስልጣን ያለው ሰው በእድሜ የገፉ እናታቸው የሟች ወንድማቸውን ስጦታ ለልጆቹ ለመከፋፈል በመወሰናቸው ምክንያት የተፈጠረውን አለመግባባት በተመለከተ ምክር ጠየቀ። ግለሰቡ የልጅ ልጆቻቸው ሁለቱንም መጠኖች ወይም አባታቸው የሚቀበለውን መጠን ብቻ መቀበል አለባቸው በሚለው ላይ ሁለተኛ አስተያየት ፈለገ። በመጨረሻም የእናትየው ውሳኔ እንደሆነ እና ማንም የራሷን ገንዘብ እንዴት መያዝ እንዳለባት የመወሰን መብት የለውም. ይሁን እንጂ ማንኛውም የገንዘብ ስጦታዎች እራስን ማስተናገድ እንደማይችሉ ለማረጋገጥ ጠበቃን ማማከር ይመከራል. ጽሁፉ አመታዊ መገለል እና የህይወት ዘመን የስጦታ እና የንብረት ታክስ ነፃ መሆንን እንደ ሁኔታው አስፈላጊ ሁኔታዎች አጉልቶ አሳይቷል።
ርዕስ:
በውክልና (POA) የተሰጠው የውሳኔ ሰጪ ባለስልጣን በቤተሰብ አባላት መካከል ያልተጠበቀ የገንዘብ አለመግባባቶችን ሊያስከትል ይችላል. በዚህ ጉዳይ ላይ POA ያለው ሰው በእድሜ የገፋ እናታቸው የሞተውን ወንድም ስጦታ ለልጆቹ ለመከፋፈል መወሰኗን በተመለከተ ምክር ጠየቀ። በለጋስነት የተጀመረው አሁን ማን ምን ይቀበል ወደ አለመግባባት ተሸጋግሯል።
የPOA ሚና ንብረቱን መምራት እና ማስተዳደር ነው፣ነገር ግን በመጨረሻ ውሳኔው በእናትየው ላይ ነው። የተሰጠው ምክር ትክክለኛ መልስ የለም, ምክንያቱም ገንዘቧ ስለሆነ እና እንዴት ማከፋፈል እንዳለባት ማንም የመወሰን መብት የለውም. ነገር ግን ማንኛውም የገንዘብ ስጦታዎች ራስን በራስ የማስተናገድ እና ወደ ህጋዊ ችግሮች ሊመሩ እንደሚችሉ ለማረጋገጥ ጠበቃን እንዲያማክሩ ተጠቁሟል።
ጽሁፉ አመታዊ መገለልን እና የህይወት ዘመን ስጦታ- እና የንብረት-ግብር ነፃነቶችን መጠን የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል። እነዚህ ነገሮች የስጦታዎቹ የገንዘብ ነክ ጉዳዮችን ለመወሰን ጉልህ ሚና ይጫወታሉ። ያልተጠበቁ ውጤቶችን ለማስወገድ የህግ ገደቦችን እና መስፈርቶችን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው.
በተጨማሪም፣ ደራሲው ከአያቶች ንብረት ተጨማሪ ገንዘብ መጠየቁ ወደ ኋላ እንዲመለስ እና የቤተሰብ ግንኙነቶችን እንደሚያሻክር አመልክቷል። በመጨረሻም ለልጆች እና ለልጅ ልጆች የሚተው የገንዘብ መጠን በተለያዩ ሁኔታዎች ለምሳሌ ከለጋሹ ጋር ባላቸው ግንኙነት እና በግለሰብ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ነው.
ለማጠቃለል ያህል, በገንዘብ ላይ አለመግባባቶች በጥሩ ዓላማም ቢሆን ሊነሱ ይችላሉ. እነዚህን ሁኔታዎች በጥንቃቄ ማሰስ እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የህግ ምክር መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው። ውሳኔ ሰጪውን ማክበር እና በቤተሰብ ውስጥ ግልጽ የሆነ የሐሳብ ልውውጥ ማድረግ አላስፈላጊ ግጭቶችን ለመከላከል እና በችግሩ ውስጥ ያሉትን ግንኙነቶች ለመጠበቅ ይረዳል.