ታማኝ የፋይናንስ አማካሪ መፈለግ፡ ምን መፈለግ እንዳለበት

ማጠቃለያ፡ አዲስ የፋይናንስ አማካሪ የሚያስፈልግዎ ከሆነ፣ ተገቢውን ትጋት ማድረግ እና ለፋይናንሺያል ጥቅም ቅድሚያ የሚሰጥ ሰው ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው። አዲስ አማካሪ ሲፈልጉ ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው አንዳንድ ቁልፍ ነገሮች እዚህ አሉ።
ትክክለኛውን የፋይናንስ አማካሪ ማግኘት በጣም ከባድ ስራ ሊሆን ይችላል, በተለይም ከዚህ በፊት ከተቃጠሉ. ይሁን እንጂ ከብዙ አማካሪዎች ምክር መፈለግ እና ጥልቅ ምርምር ማድረግ ትክክለኛ ውሳኔ ለማድረግ ይረዳል።
አንድ ወሳኝ ግምት አማካሪው ታማኝ መሆን አለመሆኑ ነው፣ እሱም በህግ የተደነገገው ለእርስዎ የሚጠቅም ነገር ነው። ለክፍያ ብቻ የተረጋገጠ የፋይናንሺያል እቅድ አውጪ (CFP) መምረጥ በጣም ይመከራል፣ ምክንያቱም ሰፊ ስልጠና እና ያልተዛባ ምክሮችን የመስጠት ልምድ ስላላቸው።
ከጓደኞች ምክሮችን ማግኘት ለእርስዎ ከጠረጴዛ ላይ ሊሆን ቢችልም ፣ ወደ በይነመረብ መዞር አሁንም ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል። ነገር ግን፣ ጥንቃቄ ማድረግ እና በመስመር ላይ መገኘት ላይ በመመስረት አማካሪን አለመምረጥ አስፈላጊ ነው። የመዋዕለ ንዋይ አቀራረባቸውን፣ ክፍያቸውን እና የስብዕና ብቃታቸውን በማነጻጸር ቢያንስ ሶስት አማካሪዎችን ቃለ መጠይቅ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው።
በተጨማሪም፣ ሊሆኑ በሚችሉ አማካሪዎች ላይ ጥልቅ የጀርባ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ ነው። በቀላሉ ተመዝጋቢዎቻቸውን ማረጋገጥ እና እንደ FINRA ባሉ ድረ-ገጾች ላይ ማንኛውንም የቅጣት እርምጃ መፈለግ ይችላሉ። ይህ ስለ ሥራ ታሪካቸው እና ስለ ማንኛውም ቀይ ባንዲራዎች የበለጠ እንዲረዱዎት ይሰጥዎታል።
የንብረት መገኛ ስትራቴጂ ከአማካሪ ጋር ለመወያየት ሌላው ወሳኝ ገጽታ ነው። ስለ ታክስ ተገቢ ኢንቨስትመንቶች እና ለእነዚህ ኢንቨስትመንቶች በጣም ተስማሚ ስለሆኑት የመለያ ዓይነቶች እውቀት ያላቸው መሆን አለባቸው። እንደ Roth IRA ልወጣዎች እና ብቁ የበጎ አድራጎት ስርጭቶች ያሉ የግብር እቅድ ማውጣት የዕውቀታቸው አካል መሆን አለባቸው።
በመጨረሻም፣ የኢንሹራንስ እቅድ እና የንብረት እቅድ ከአማካሪ ጋር መወያየትዎን ያረጋግጡ። ሊኖሩ የሚችሉ የንብረት ታክስ ስጋቶችን እና የረጅም ጊዜ ኢንሹራንስን ለመፍታት በህይወት ኢንሹራንስ ላይ መመሪያ መስጠት መቻል አለባቸው።
እነዚህን ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት እና ጥልቅ ምርምር በማካሄድ፣ ለገንዘብ ደህንነትዎ ቅድሚያ የሚሰጥ ታማኝ የፋይናንስ አማካሪ ለማግኘት በጥሩ ሁኔታ ላይ ይሆናሉ።