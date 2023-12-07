በርካታ የውሃ ዋና እረፍቶች በሻለር ከተማ ውስጥ የትራፊክ መዘግየቶችን ያስከትላሉ

ማጠቃለያ፡ ፔንስልቬንያ ውስጥ ሻለር ከተማ ማክሰኞ ጧት በሶስት የውሃ ዋና እረፍቶች ምክንያት ከፍተኛ የትራፊክ መቋረጥ አጋጥሞታል። ተሳፋሪዎች በዊልያም ፍሊን ሀይዌይ ላይ የሌይን ገደቦች እና በዊብል ሩጫ መንገድ መዘጋት ተጎድተዋል። ይሁን እንጂ አሁን ሁሉም መንገዶች ተከፍተዋል።
ሶስት የተለያዩ የውሃ ዋና እረፍቶች በአካባቢው መስተጓጎል ስላስከተለ በፔንስልቬንያ የሚገኘው ሻለር ከተማ ፈታኝ የጠዋት ጉዞ ገጥሞታል። ከተከሰቱት ክስተቶች አንዱ የሆነው በ1100 ብሎክ የዊልያም ፍሊን ሀይዌይ፣ መንገድ 8 በመባልም ይታወቃል፣ በአሮጌው ግሌንሾው የመስታወት ፋብሪካ አቅራቢያ። በዚህ ምክንያት የትራፊክ ፍሰት በየአቅጣጫው በአንድ መስመር ብቻ ተወስኖ ለአሽከርካሪዎች መዘግየት ፈጠረ። ባለሥልጣናቱ የውሃ ዋና ክፍተቱን በተቻለ ፍጥነት ለመጠገን በትጋት በመስራት ለችግሩ ፈጣን ምላሽ ሰጡ።
በዊልያም ፍሊን ሀይዌይ ላይ ከተከሰተው ክስተት በተጨማሪ ሌላ የውሃ ዋና መቋረጥ የዊብል ሩጫ መንገድን ተዘጋ። በሶስ መንገድ እና በታችኛው ማርዞልፍ መንገድ መካከል ያለው ዝርጋታ የማይታለፍ ሆነ፣ ይህም በአካባቢው ያለውን የትራፊክ መጨናነቅ የበለጠ አባብሶታል። የአካባቢው ፖሊስ ከሚመለከታቸው ክፍሎች ጋር በመቀናጀት የተጎዳውን ክፍል ወዲያውኑ ዘግቶ የህዝብን ደህንነት ለማረጋገጥ አስፈላጊ እርምጃዎችን ወስዷል።
ሪፖርቶች መጀመሪያ ላይ ፔሪ ስትሪት አርብ መንገድ ጠፍቷል ተዘግቷል ነበር; ይሁን እንጂ በማለዳ በቦታው ላይ የነበረ የዜና ፎቶ ጋዜጠኛ እንደዚህ ያለ የመንገድ መዘጋት አላጋጠመውም። ይህ በአካባቢው ሊፈጠሩት የሚጠበቁትን አንዳንድ መቋረጦች በማቃለል ዕድለኛ ነበር።
ለፈጣን ምላሽ እና ለባለስልጣናት ጠንክሮ ስራ ምስጋና ይግባውና ሁሉም የተጎዱ መንገዶች አሁን ተከፍተዋል። ምንም እንኳን ትራፊክ ቀስ በቀስ ወደ መደበኛው ስለሚመለስ አንዳንድ ቀሪ መዘግየቶች ሊጠበቁ ቢችሉም ተሳፋሪዎች የዕለት ተዕለት ተግባራቸውን መቀጠል ይችላሉ። የጥገና ሥራ በሚቀጥልበት ጊዜ በአካባቢው ላሉ አሽከርካሪዎች ነቅተው መጠበቅ እና በእነዚህ ክፍሎች ሲጓዙ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው።
የውሃ ዋና እረፍቶች ያልተጠበቁ ሊሆኑ ይችላሉ, ይህም ለተሳፋሪዎች ምቾት እና ብስጭት ያስከትላል. ባለሥልጣናት እነዚህን የመሠረተ ልማት ጉዳዮች ለመፍታት እየሰሩ ቢሆንም፣ በአካባቢው ያሉ ማህበረሰቦች በጊዜያዊ መስተጓጎል ወቅት በትዕግስት እና በመረዳት እንዲቆዩ በጣም አስፈላጊ ነው።