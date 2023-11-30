ጎግል ካርታዎች በሞጃቭ በረሃ በአደገኛ መስመር ላይ ተጓዦችን ለመምራት ይቅርታ ጠይቋል

ጎግል ካርታዎች በቅርቡ በካሊፎርኒያ ሞጃቭ በረሃ በኩል አደገኛ መንገድ እንዲወስዱ ለተጓዦች ይቅርታ ጠይቋል። ሼልቢ ኢስለር በኢንተርስቴት 15 ላይ የመንገድ መዘጋትን ለማለፍ የጎግል ካርታዎችን መመሪያ በመከተል ያሳለፈችውን አሳዛኝ ገጠመኝ ስትናገር ሼልቢ ኢስለር በቲክ ቶክ ላይ ቪዲዮ ስታካፍል ክስተቱ ግልፅ ሆነ።
እንደ ኢስለር ገለጻ፣ የተጠቆመው መንገድ እሷን እና ሌሎች በርካታ አሽከርካሪዎችን “መንገድ በሌለበት ወደ በረሃው በቀጥታ መራች፣ በዚህም ምክንያት መኪኖች በ2 ማይል በሰአት ብቻ እንዲንቀሳቀሱ እና በመሬቱ ምድረ በዳ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ቪዲዮው የጎግል ካርታዎች ተመሳሳይ ያልተሳካላቸው አቅጣጫዎችን የተከተሉ የታሰሩ ተሽከርካሪዎችን መስመር አሳይቷል።
ከካሊፎርኒያ ሀይ ዌይ ፓትሮል የነፃ መንገዱን በመቀጠል በሚከሰቱ አደጋዎች ምክንያት ስለማይገኝ ኢስለር እና ሌሎች አሽከርካሪዎች ከፍተኛ ችግር አጋጥሟቸው እንደነበር መረዳት ይቻላል። ተጎታች መኪና እስኪመጣ ድረስ ለሰዓታት ሲጠባበቁ ቆይተዋል።
ለክስተቱ ምላሽ የጉግል ቃል አቀባይ ማዘናቸውን ገልጸው ስህተቱን አምነዋል፣ “ለተፈጠረው ችግር ይቅርታ እንጠይቃለን እና ከአሁን በኋላ በላስ ቬጋስ እና ባርስቶው መካከል የሚጓዙትን አሽከርካሪዎች በእነዚህ መንገዶች አናስወርዱም” ብለዋል። ይህ ክስተት ቴክኖሎጂ ህይወታችንን በእጅጉ ሊያቃልል ቢችልም ጥንቃቄ ማድረግ እና የተጠቆሙትን መስመሮች ደግመን ማረጋገጥ አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ እንዳለ ለማስታወስ ያገለግላል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ ጎግል ካርታዎች ተጓዦችን ወደ ሞጃቭ በረሃ እንዴት አቀናላቸው?
መ: በኢንተርስቴት 15 ላይ ባለው የመንገድ መዘጋት ምክንያት ጎግል ካርታዎች በሞጃቭ በረሃ ሾፌሮችን የሚመራ አማራጭ መንገድ አቅርቧል፣ በዚህም ምክንያት በርካታ ተሽከርካሪዎች ጠፍተዋል።
ጥ፡ ጎግል ለተፈጠረው ክስተት ሃላፊነቱን ወስዷል?
መ፡ አዎ፣ ጎግል ካርታዎች ለሁኔታው ይቅርታ ጠይቋል እና ተጠቃሚዎች ከአሁን በኋላ አሽከርካሪዎችን በዚያ አደገኛ አካባቢ ማዘዋወር እንደማይችሉ አረጋግጧል።
ጥ፡- ተጓዦቹ ለክስተቱ ምን ምላሽ ሰጡ?
መ፡ ሼልቢ ኢስለርን ጨምሮ የታሰሩት አሽከርካሪዎች ብስጭት ገልጸዋል እና የደረሰባቸውን መከራ በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ በመናገር ትኩረትን በመሳብ እና የጎግልን ምላሽ አነሳስተዋል።
ጥያቄ፡- ተጓዦች ለወደፊቱ ተመሳሳይ ሁኔታዎችን እንዴት ማስወገድ ይችላሉ?
መ፡ ተጓዦች በመንገድ መዘጋት ላይ ወቅታዊ መረጃ እንዲኖራቸው፣ ለዳሰሳ ብዙ ምንጮችን እንዲያማክሩ እና የጂፒኤስ መመሪያዎችን ሲከተሉ በተለይም በማያውቋቸው አካባቢዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመከራሉ።