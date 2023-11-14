አዲስ የተገለበጡ ስልኮች ከሞቶሮ፡ ወደ ፊት ወደፊት መዝለል በክላምሼል ዲዛይን

ሞቶሮላ ለ2023 በተሰራው የቅርብ ጊዜ የስልክ መስመር የቴክኖሎጅ አድናቂዎችን ቀልብ ስቧል። Razr Plus ን በማስተዋወቅ ሞቶሮላ የክላምሼል አይነት ስልኮችን ከፍ በማድረግ የኩባንያውን ታዋቂ የስልክ ተከታታይ ዝግመተ ለውጥ አስፍሯል።
የ$1,000 Razr Plus ጎልቶ የሚታይ ባህሪ የፊት ሽፋኑ ነው፣ እሱም በመሠረቱ ሁሉም ስክሪን ነው። እጅግ በጣም ግዙፍ 3.6 ኢንች ሲለካ በማንኛውም የንግድ ተንቀሳቃሽ ስልክ ላይ ትልቁን የሽፋን ስክሪን ይመካል። ይህ ከፍተኛ መጠን ያለው ጭማሪ ከቀድሞው Razr 2022 ጋር ሲወዳደር ከመተግበሪያዎች ጋር የበለጠ አሳታፊ ግንኙነቶችን እና ሙሉ የቁልፍ ሰሌዳን በመጠቀም መተየብ ያስችላል።
Motorola ባለፉት አመታት በተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸው ላይ ጉልህ ማሻሻያዎችን አድርገዋል። ዋጋው ቀስ በቀስ ቀንሷል፣ Razr Plus ከ $1,000 የ1,499 Razr ዋጋ ጋር ሲነጻጸር 2019 ዶላር ነው። በተጨማሪም፣ Razr Plus አሁን እንደ IP52 ዘላቂነት ደረጃ፣ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት እና ተጨማሪ ካሜራ ያሉ ባህሪያትን ያካትታል። እንደ ማከማቻ መጨመር፣ ትልቅ ባትሪ፣ ቀላል ክብደት እና ፈጣን ፕሮሰሰር ያሉ ተጨማሪ ለውጦች ተተግብረዋል።
የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጭ ለሚፈልጉ፣ Motorola Razr 2023 በ $700 ይጀምራል። ምንም እንኳን አነስተኛ የፊት ማሳያ እና ከዋጋ አቻዎቹ ጋር ሲነፃፀር ብዙም የላቁ ዝርዝሮች ቢኖሩትም አሁንም ጠንካራ ባለ 64-ሜጋፒክስል ዋና ካሜራ እና ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ያቀርባል።
እነዚህ የሞቶሮላ አዲስ የተገለበጠ ስልኮች ኩባንያው በክላምሼል የስልክ ገበያ ውስጥ የዲዛይን እና የፈጠራ ድንበሮችን ለመግፋት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያሉ። በቆንጣጣ ቅርጽ እና በተሻሻሉ ባህሪያት ዘመናዊ የፎፕ ስልክ ልምድ ለሚፈልጉ ልዩ እና የሚያምር አማራጭ ይሰጣሉ.
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የ Motorola Razr Plus ልዩ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
የ Motorola Razr Plus ጎልተው የሚታዩ ባህሪያት የፊት መሸፈኛ ስክሪን 3.6 ኢንች የሚለካ ሲሆን ይህም በይነተገናኝ መተግበሪያን ለመጠቀም እና በሙሉ የቁልፍ ሰሌዳ መተየብ ያስችላል። እንዲሁም IP52 የመቆየት ደረጃ፣ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት እና ተጨማሪ ካሜራ ያቀርባል።
ሞቶሮላ ለዓመታት የሚገለበጥ ስልኮቹን እንዴት አሻሽሏል?
ሞቶሮላ ባለፉት ዓመታት በተንቀሳቃሽ ስልኮቹ ላይ በርካታ ማሻሻያዎችን አድርጓል። ዋጋው ቀንሷል እና አዳዲስ ባህሪያት እና ማሻሻያዎች ታክለዋል, ለምሳሌ ትላልቅ ስክሪኖች, የተሻሻሉ የመቆየት ደረጃዎች, ሽቦ አልባ ባትሪ መሙላት እና የተሻሉ ካሜራዎች. እንደ ማከማቻ መጨመር፣ ትላልቅ ባትሪዎች፣ ቀላል ክብደት እና ፈጣን ማቀነባበሪያዎች ያሉ ተጨማሪ ለውጦች ተተግብረዋል።
የ Motorola Razr 2023 ዋጋ ስንት ነው?
Motorola Razr 2023 በ $ 700 ይጀምራል, ይህም ከዋጋ አቻዎቹ ጋር ሲነጻጸር የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጭ ያደርገዋል.
ከMotorola ተንቀሳቃሽ ስልክ ለሚፈልጉ ምን አማራጮች አሉ?
ሞቶሮላ ሁለት የተገለበጠ የስልክ አማራጮችን ይሰጣል፡ Razr Plus እና Razr 2023. Razr Plus ትልቅ የሽፋን ስክሪን ያለው እና የላቁ ባህሪያት ያለው ከፍተኛ-መጨረሻ አማራጭ ነው። Razr 2023 ጠንካራ የካሜራ ችሎታዎችን እና ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን እያቀረበ የበለጠ ተመጣጣኝ የዋጋ ነጥብ ያቀርባል።