ሟች Kombat 1 ዣን ክላውድ ቫን ዳሜን እንደ ጆኒ Cage ያሳያል

የሟች Kombat 1 ፈጣሪዎች NetherRealm Studios የዣን ክላውድ ቫን ዳም በጨዋታው ውስጥ እንደ ጆኒ ኬጅ የሚታየውን መልክ ይፋ አድርገዋል። በ 1988 ከ Bloodsport ፊልም ላይ ቫን ዳም በሚታወቀው ልብሱ ውስጥ ያለው የዚህ ልዩ ቆዳ መገለጥ የተከሰተው በተከታታይ ተባባሪ ፈጣሪ ኤድ ቦን የሆት ኦንስ ክፍል ላይ ነው።
በMortal Kombat 1 ውስጥ የቫን ዳም መታየት በBloodsport ፣Van Damme እና በጨዋታው ፍራንቻይዝ መካከል ባለው ታሪክ ምክንያት ትልቅ ቦታ ይይዛል። በመጀመሪያዎቹ የእድገት ደረጃዎች, የመጀመሪያው ሟች ኮምባት በእውነቱ የቫን ዳሜ ጨዋታ እንዲሆን ታስቦ ነበር. ከጨዋታው በስተጀርባ ያለው ቡድን ቫን ዳሜ የርእሱ ኮከብ እንዲሆን ፈልጎ ነበር፣ ከBloodsport በመነሻ ጫወታቸው ላይ ምስሎችን ጨምሮ። ሆኖም፣ ይህ ጽንሰ-ሀሳብ ፈጽሞ ወደ ፍሬ አልመጣም እና በምትኩ ሟች ኮምባት ተወለደ። ከጨዋታው ገፀ-ባህሪያት አንዱ የሆነው ጆኒ Cage ሁል ጊዜ የቫን ዳሜ ክብር ወይም ውለታ ይመስላል፣ይህንን ልዩ ቆዳ የዚያ ግንኙነት ፍጻሜ ያደርገዋል።
የቫን ዳም ቆዳ በወቅት ማለፊያ በኩል ተጨማሪ ይዘትን ለሚያገኙ የኮምባት ጥቅል ባለቤቶች ይገኛል። የቆዳው ቀረጻ ከዚህ በፊት ተሳለቁበት፣ አሰራሩ ሙሉ በሙሉ ሲገለጥ ይህ የመጀመሪያው ነው። ከMortal Kombat 1 ቀደምት መዳረሻ ልቀት ጋር አብሮ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል።
ሟች ኮምባት የዝነኞች ቆዳዎችን በጨዋታው ውስጥ የማካተት ታሪክ አለው። የቀደሙት ክፍሎች የዲጄ ዲሚትሪ ቬጋስ ተመሳሳይነት እና ድምጽ ያላቸው ቆዳዎች እንዲሁም አባላት ብሪጅቴ ዊልሰን፣ ሊንደን አሽቢ እና ክሪስቶፈር ላምበርት ከ1995 የሟች ኮምባት ፊልም ተዋንያን አሳይተዋል። በተጨማሪ፣ Mortal Kombat X ከፕሬዳተር ዲኤልሲ ጋር ተጣምሮ በካርል ዌዘርስ የተገለጸ ለጃክስ ልዩ ቆዳ አካቷል።
ምንጭ፡ ኤን/ኤ