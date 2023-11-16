ሟች Kombat 1 አስደሳች የህዳር ዝማኔን ይቀበላል

NetherRealm Studios ለMortal Kombat 1 ህዳር 15 ሌላ አስደሳች ዝማኔ ሰጥቷል። ይህ የቅርብ ጊዜ መጣፊያ፣ ጨዋታው በሴፕቴምበር አጋማሽ ላይ ከተለቀቀ በኋላ ያለው አሥረኛው፣ የተጫዋቹን ልምድ ለማሻሻል ብዙ አስደሳች ይዘት እና የሳንካ ጥገናዎችን ያመጣል።
በዚህ ዝማኔ ውስጥ ከታዩት ተጨማሪዎች አንዱ የምስጋና ገዳይነት ወደ ፕሪሚየም መደብር ሽክርክር ማስተዋወቅ ነው። ይህ ወቅታዊ ገዳይነት ለተጫዋቾች ችሎታቸውን ለማሳየት ልዩ እና አሰቃቂ የማጠናቀቂያ እንቅስቃሴን ይሰጣል። ነገር ግን፣ የዚህ ፋቲሊቲ አኒሜሽን በትክክል ላይነሳ እንደሚችል ሪፖርቶች ቀርበዋል፣ እና ኔዘርሪልም ስቱዲዮ በመጠገን ላይ እየሰራ ነው።
በተጨማሪም፣ ማሻሻያው ለተጫዋቾች ትኩስ ፈተናዎችን እና አስደሳች ጦርነቶችን በማቅረብ አዲስ የወቅታዊ ወረራ ይዘትን ያመጣል። የእነዚህ አዳዲስ ወረራዎች ዝርዝሮች ገና ሙሉ በሙሉ ሊገለጹ ነው፣ ነገር ግን ተጫዋቾች አስደሳች ግጥሚያዎችን እና ሽልማቶችን ሊጠብቁ ይችላሉ።
በተጨማሪም ፣ patchው በርካታ የሳንካ ጥገናዎችን ያስተናግዳል ፣ ይህም አጠቃላይ የጨዋታ ልምድን ያሻሽላል። የእነዚህ ጥገናዎች ዝርዝሮች በአሁኑ ጊዜ የተገደቡ ናቸው፣ ነገር ግን የኔዘርሬል ስቱዲዮ የጨዋታውን መካኒኮች የማጥራት ቁርጠኝነት ለሁሉም ተጫዋቾች አስደሳች እና እንከን የለሽ ተሞክሮን ያረጋግጣል።
የዝማኔው መጠን እንደ መድረኩ እንደሚለያይ ልብ ማለት ያስፈልጋል። በ Xbox Series X ላይ ያሉ ተጫዋቾች በግምት 1.6 ጂቢ የማውረድ መጠን ሊጠብቁ ይችላሉ, የእንፋሎት ተጠቃሚዎች ግን የበለጠ የ 83 ጂቢ ዝማኔ ያጋጥማቸዋል, ይህም ሙሉውን ጨዋታ እንደገና መጫን ያስፈልገዋል. የኒንቴንዶ ስዊች ባለቤቶች እንዲሁ ከ27 ጂቢ ጨዋታ 35 ጂቢ ማውረድ አለባቸው።
በአጠቃላይ ይህ የኖቬምበር ዝማኔ የኔዘርሬል ስቱዲዮ ሟች Kombat 1ን በቀጣይነት ለማሻሻል ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። አዲስ ይዘትን በማስተዋወቅ፣ የሳንካ ጥገናዎች እና ልዩ የምስጋና ገዳይነት፣ ተጫዋቾች ይበልጥ መሳጭ እና አስደሳች የሆነ የጨዋታ ልምድን ሊጠባበቁ ይችላሉ።
ለMortal Kombat 1 የህዳር ዝማኔ ምንን ያካትታል?
የኖቬምበር ዝማኔ ለሟች Kombat 1 አዲስ የምስጋና ሟችነትን ለPremium መደብር ሽክርክር፣ ወቅታዊ ወረራ ይዘት እና የሳንካ ጥገናዎችን ያስተዋውቃል።
የምስጋና ገዳይነት ለሁሉም መድረኮች ይገኛል?
አዎ፣ የምስጋና ገዳይነት በሁሉም መድረኮች ላይ ሊደረስበት ይችላል፤ ነገር ግን ኔዘርሬል ስቱዲዮ ለመፍታት እየሰራባቸው ያሉ የአኒሜሽን ጉዳዮች ሪፖርቶች ቀርበዋል።
የወቅታዊ ወረራ ይዘት ምንድነው?
ወቅታዊ የወረራ ይዘት ለተጫዋቾች ለተወሰነ ጊዜ አዳዲስ ፈተናዎችን እና ጦርነቶችን ይሰጣል። የአዲሱ ይዘት ልዩ ዝርዝሮች ገና መገለጥ አለባቸው።
በኖቬምበር ዝማኔ ውስጥ የተካተቱ ማሻሻያዎች አሉ?
አዎ፣ ዝማኔው አጠቃላይ ጨዋታን ለማሻሻል ያለመ የሳንካ ጥገናዎችን ያካትታል። ይሁን እንጂ የእነዚህ ጥገናዎች ዝርዝሮች በ patch ማስታወሻዎች ውስጥ አልተገለጹም.
(ምንጭ፡ N/A)