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በሟች ኮምባት 1 ውስጥ የኒታራ የድምጽ ኦቨር አፈጻጸም ከተጫዋቾች ትችት ይቀበላል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
በሟች ኮምባት 1 ውስጥ የኒታራ የድምጽ ኦቨር አፈጻጸም ከተጫዋቾች ትችት ይቀበላል

በሟች Kombat 1 ዝርዝር ውስጥ የቅርብ ጊዜ ተጨማሪው በተዋናይት ሜጋን ፎክስ የተገለፀችው ኒታራ ገፀ ባህሪ ነው። ነገር ግን፣ የጨዋታው የተጫዋች መሰረት በፎክስ የድምጽ አፈፃፀም ከመደነቅ ያነሰ ነው።

የገፀ ባህሪው ዝርዝር ቀስ ብሎ እንደተገለጸ፣ ደጋፊዎቹ ለሟች ኮምባት 1 የሚጀመረውን አሰላለፍ በጉጉት ሲጠባበቁ ቆይተዋል።እንደ ስኮርፒዮን እና ንዑስ ዜሮ ያሉ ታዋቂ ገፀ ባህሪያቶች ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው እየመለሱ ሳለ፣ ከ "3D" ገፀ-ባህሪያትን መልሶ በማምጣት ላይ ትኩረት ተደርጓል። ኒታራ ጨምሮ የሟች ኮምባት ዘመን።

ይህ ከ2006 ሟች ኮምባት፡ አርማጌዶን ጀምሮ የኒታራ መታየት የመጀመሪያው ነው። በTransformers እና በጄኒፈር አካል ውስጥ በተጫወቷት ሚና የምትታወቀው ሜጋን ፎክስን የማስወጣት ምርጫ በሟች ኮምባት ደጋፊ ማህበረሰብ መካከል ቅንድብን አስነስቷል።

ሜጋን ፎክስ በቅርቡ በሌላ ትልቅ ጨዋታ ዲያብሎ 4 ውስጥ ገብታለች፣ ለወደቁ ገፀ ባህሪያቶች ምስጋናዎችን ባቀረበችበት። ሆኖም፣ ሟች Kombat 1 በቪዲዮ ጨዋታ ውስጥ የመጀመሪያዋን ሙሉ ትወና ሚናዋን ታሳያለች።

በኒታራ መገለጥ ወቅት ሜጋን ፎክስ የጨዋታ አጨዋወት ቪዲዮ እና የውይይት ቅንጥቦችን አቅርቧል። ሆኖም የሬዲት አድናቂዎች አፈፃፀሟን “ጠፍጣፋ መስመር ማድረስ” በማለት ገልፀው እና ለደሞዝ ስልክ ደውላ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል።

አንዳንድ አድናቂዎች የፊልም ማስታወቂያው በትክክል የጨዋታውን ድምጽ የማይወክል ሊሆን ይችላል ብለው ቢያስቡም፣ ጨዋታውን ያገኙት ቀደምት ተጫዋቾች በታሪኩ ሁነታ ላይ ስለ ፎክስ አፈፃፀም ተመሳሳይ ስጋቶችን ገልጸዋል ። ይሁን እንጂ ሌሎች በኒታራ ግንብ ፍፃሜ ላይ ያሳየችው ብቃት የተሻለ እንደነበር አስተውለዋል።

የሟች ኮምባት 1 ማህበረሰብ ጨዋታው ከጥቂት ቀናት በኋላ ሊለቀቅ በነበረበት ወቅት በሜጋን ፎክስ የኒታራ ምስል ላይ የመጨረሻ ፍርዳቸውን ለመስጠት በቅርቡ እድሉን ያገኛሉ።

ምንጮች: Dexerto

By ገብርኤል Botha

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