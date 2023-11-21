በሟች ኮምባት 1 ውስጥ ቆዳን ለመክፈት አዳዲስ መንገዶች፡ ተጫዋቾች የቀን አያያዝን ይጠቀማሉ

በቪዲዮ ጨዋታዎች አለም ተጫዋቾች ተግዳሮቶችን ለማሰስ እና የተደበቀ ይዘት ለመክፈት ሁልጊዜ አዳዲስ መንገዶችን ያገኛሉ። ሟች Kombat 1፣ በምስራቅ የተዋጊው ተከታታይ ጨዋታ ውስጥ ያለው የቅርብ ጊዜ ክፍል ከዚህ የተለየ አይደለም። በቅርብ ጊዜ ተጫዋቾቹ ከዚህ ቀደም ሊገኙ የማይችሉ ቆዳዎችን ክፍያ ሳይከፍሉ የሚያገኙበት ልዩ ዘዴ አግኝተዋል።
NetherRealm ላይ ያሉ ገንቢዎች በወቅት 1 ውስጥ እንደ ወረራ ሁነታ አካል የተወሰኑ ቆዳዎችን አስተዋውቀዋል። እነዚህ ቆዳዎች መጀመሪያ ላይ የሚገኙት በጨዋታ ጨዋታ ብቻ ነበር። ነገር ግን፣ በቅርብ ጊዜ የውስጠ-ጨዋታ ምንዛሪ፣ Dragon Krystals በመጠቀም ለግዢ ተደርገዋል። ይህ እርምጃ በህብረተሰቡ ዘንድ ቅሬታን ቀስቅሷል ፣ ምክንያቱም ተጫዋቾች እነዚህ ቆዳዎች የሚመለሱት በሚቀጥሉት ወቅቶች ብቻ ነው ብለው እንዲያምኑ ነበር።
በሚገርም ሁኔታ ሟች ኮምባት 1 ተጫዋቾች ግዢውን ለማለፍ እና እነዚህን ተወዳጅ ቆዳዎች በነጻ የሚከፍቱበትን መንገድ አዘጋጁ። በኮንሶሎቻቸው ላይ የቀን ቅንጅቶችን በመቆጣጠር ተጫዋቾቹ የወቅቱን 1 ቆዳ ተደራሽ ማድረግ ችለዋል። በቀላሉ የኮንሶልውን ቀን ከኖቬምበር 11 በፊት መቀየር፣ ጨዋታውን መጫን፣ የተፈለገውን ቆዳ መግዛት እና ቀኑን ወደ አሁን መመለስ ነበረባቸው። ይህ ብዝበዛ ተጫዋቾች ምንም ገንዘብ ሳያወጡ ቆዳቸውን እንዲይዙ አስችሏቸዋል።
የዚህ የቀን መጠቀሚያ ብዝበዛ መገኘት እንደ Twitter እና Reddit ባሉ ማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች በፍጥነት ተሰራጭቷል። ተጫዋቾች የስኬት ታሪካቸውን አካፍለዋል እና ሌሎች ያገኙትን ገንዘብ በእነዚህ ቆዳዎች ላይ እንዳያወጡ አስጠንቅቀዋል ምክንያቱም የቀን ቅንጅቶችን በመጠቀም በቀላሉ ሊከፍቷቸው ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ይህን ብዝበዛ በማንኛውም የጨዋታ መድረክ ላይ ልጠቀምበት እችላለሁ?
መ: ብዝበዛው በ PlayStation 5 እና በኔንቲዶ ቀይር ኮንሶሎች ላይ እንደሚሰራ ተረጋግጧል።
ጥ፡ ይህን ብዝበዛ መጠቀሜ በጨዋታ ልምዴ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ: መበዝበዙ እራሱ በጨዋታ አጨዋወት ላይ ተጽእኖ ባያመጣም የገንቢዎችን የገቢ መፍጠር ስትራቴጂ እና የውስጠ-ጨዋታ ኢኮኖሚን ታማኝነት ሊያዳክም ይችላል።
ጥ፡ NetherRealm ይህን መጠቀሚያ ያስተካክላል?
መ፡ ገንቢዎቹ የገቢ መፍጠሪያ እቅዳቸውን ትክክለኛነት ለማስጠበቅ ይህን ችግር በሆትፋይክስ ወይም በድንገተኛ አደጋ መፍታት የመቻል እድሉ ከፍተኛ ነው።
ተጫዋቾች በ Mortal Kombat 1 ውስጥ አዳዲስ ቴክኒኮችን እና ሚስጥሮችን ማግኘታቸውን ሲቀጥሉ ጨዋታው ተለዋዋጭ እና እየተሻሻለ የመጣ ልምድ ነው። በእነዚህ ግኝቶች ዙሪያ ያለው ደስታ የጨዋታ ማህበረሰቡን ስሜታዊ እና ጠቃሚ ተፈጥሮን ያጎላል።
ምንጭ፡ IGN