ሟች Kombat 1 ወቅት 3፡ የቀዘቀዘው Warzone

ማጠቃለያ፡ ሟች Kombat 1 Season 3፣ The Frozen Warzone በመባል የሚታወቀው፣ በዚህ አስደናቂ የትግል ጨዋታ ውስጥ ለተጫዋቾች የሚያሸንፏቸውን አዲስ የበረዶ ፈተናዎችን ያስተዋውቃል። በንዑስ ዜሮ፣ በCryomancer የሚመራ፣የቅርብ ጊዜ ክፍያ የጊዜ መስመሩን አስደሳች ድል ያቀርባል። ከአሁን ጀምሮ እስከ ፌብሩዋሪ 13፣ በ PlayStation 5፣ Xbox Series S|X፣ ኔንቲዶ ስዊች እና ፒሲ ላይ ያሉ ተጫዋቾች እራሳቸውን ለኃይለኛ ጦርነቶች ማሰለፍ እና በበረዶ የተሸፈኑ ቆዳዎችን እና ማርሾችን መክፈት ይችላሉ።
የሟች ኮምባት 3 ወቅት 1 በረዷማ አብዮት ወደ ፍራንቻይዝ አምጥቷል። ተጫዋቾች ችሎታቸውን እስከ ገደቡ የሚገፉ አስደናቂ የአለቃ ጦርነቶች ያጋጥማቸዋል። በበረዶ እና በቀዝቃዛው ድንቅ ችሎታው የሚታወቀው ክሪዮማንሰር እንደ ዋና ባላንጣነት የመሃል መድረክን ይወስዳል። ወደ ቀዘቀዘው የዋር ዞን ስትገቡ እራሳችሁን ያዙ።
በአዲሱ ወቅት በተዋወቁት በበረዶ የተሸፈኑ ቆዳዎች እና ማርሽዎች ለመማረክ ይዘጋጁ። ከበረዶ የጦር መሳሪያዎች እስከ ቀዝቃዛ ትጥቅ፣ ተጫዋቾች የበረዶ ኃይላቸውን ለመቀበል የሚወዷቸውን ገጸ ባህሪያቶች ማበጀት ይችላሉ። የንዑስ ዜሮ ብርድ ብርድ መገኘቱ በጨዋታው በሙሉ ተሰምቷል፣በአውዳሚ ችሎታዎቹ እና በቀዘቀዘ ጥቃቶች።
አዲሱ ወቅት ለMortal Kombat 1 አድናቂዎች አዲስ እና መሳጭ የጨዋታ ልምድን ያመጣል። ኃይለኛ ውጊያዎች እና አድሬናሊን-ፓምፕ ውጊያዎች ተጫዋቾችን እንዲጠመዱ ያደርጋሉ. ፍሮስት ዋርዞን ሲገለጥ፣ ትንፋሽ እንዲተነፍሱ የሚያደርጉ መዞሪያዎችን ይጠብቁ።
Mortal Kombat 1 Season 3 አሁን በበርካታ መድረኮች ላይ ይገኛል፣ ይህም ተጫዋቾች የመረጡት ኮንሶል ምንም ይሁን ምን የቀዘቀዘውን warzone እንዲቀላቀሉ ያስችላቸዋል። በንዑስ ዜሮ እና በበረዷማ ግዛቱ ላይ ችሎታዎን ለመፈተሽ እድሉ እንዳያመልጥዎት። ወቅቱ በየካቲት 13 ከማብቃቱ በፊት የውስጥ ተዋጊዎን ያውጡ እና የክሪዮማንሰርን መንግስት ያሸንፉ።