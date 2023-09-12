በሟች ኮምባት 1 ውስጥ የተለቀቀው የኤርማክ ምስል ስለ ባህሪ ዲዛይን የተደረገ ውይይት

በመጪው ጨዋታ ሟች ኮምባት 1 ላይ የወጣው የኤርማክ ምስል በደጋፊዎች መካከል መነቃቃትን ፈጥሯል፣ አንዳንዶች የባህሪ ዲዛይን ምርጫዎችን ይጠራጠራሉ። ብዙዎች የመጨረሻውን የፊልም ማስታወቂያ በጉጉት ሲጠባበቁ፣ ደጋፊዎቸ በጨዋታው ውስጥ ክፍት ጣት ያላቸው ጫማዎችን ወይም በባዶ እግሮችን የሚያሳዩ ገፀ ባህሪያትን አስተውለዋል። ባርካ፣ ካታና፣ ሊ ሜኢ እና ኒታራ ሁሉም የእግር ጣቶች ተጋልጠው ታይተዋል።
የወጣው የኤርማክ ምስል የቴሌኪኔቲክ ተዋጊውን ሙሉ መልኩ ያሳያል፣ ከዚህ በፊት ከሚታየው የበለጠ ቁመናውን ያሳያል። በአጠቃላይ ደጋፊዎቹ ልብሱን ቢያፀድቁትም፣ አንዳንዶች የተሸበሸበ እና እማዬ የመሰለ ቆዳ ላይ ስጋት እንዳላቸው ገልጸዋል ። እሱን ለመሸፈን አማራጭ አልባሳት ወይም ማርሽ እንደሚገኝ ተስፋ አለ።
በደጋፊዎች መካከል አንድ ተደጋጋሚ ጥያቄ በ Mortal Kombat 1 ውስጥ ያሉ ብዙ ገጸ-ባህሪያት ለምን ጣቶቻቸው ተጋልጠዋል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሉ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች በኔዘርሪያል ውስጥ ያለ አንድ ሰው የእግር ፌቲሽ ሊኖረው እንደሚችል በቀልድ ጠቁመዋል። ሌሎች ደግሞ ከሚታየው የእግር ፌቲሽ ጀርባ ጥልቅ ትርጉም እንዳለ ይገረማሉ፣ ለምሳሌ የሊዩ ካንግ ማርሻል አርት መማረክ ላይ አስተያየት።
የመንገድ ተዋጊ 6 እንዲሁ በእግሮቹ ሥዕላዊ መግለጫው ላይ ትችት እንደገጠመው አንዳንዶች በጨዋታዎች ውስጥ ሰፋ ያለ አዝማሚያ ሊሆን ይችላል ብለው እንዲገምቱ ያደረጋቸው መሆኑ ልብ ሊባል ይገባል። አድናቂዎች የሟች ኮምባት 1ን መልቀቅ በጉጉት ሲጠባበቁ፣ በባህሪ ዲዛይኖች ላይ ምንም አይነት ለውጦች ይኖሩ እንደሆነ ወይም የእግር ፌቲሽ ግምቶች መፍትሄ ይሰጥ እንደሆነ መታየት አለበት።
ምንጮች:
- ብሪያና ሪቭስ "Mortal Kombat 1: Leaked Image የኤርማክን ሙሉ ቅፅ ያሳያል።" ዴክሰተርቶ (2023-09-11)።