አዲስ የተለቀቀው ስታርፊልድ በእንፋሎት ላይ በተጫዋቾች ብዛት ላይ ትንሽ ማሽቆልቆልን ይመለከታል

በስታርፊልድ፣ በቤቴስዳ የተገነባው በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ ከጥቂት ወራት በፊት በፒሲ እና በ Xbox ላይ በተጀመረበት ወቅት ጥሩ ውጤት አስገኝቷል። የተጫዋቾች ከፍተኛ ትኩረት እና ደስታን በማግኘቱ በታሪክ ውስጥ "ትልቁ የቤቴስዳ ጨዋታ" በፍጥነት ሆነ። ነገር ግን፣ የቅርብ ጊዜ መረጃዎች የሚያሳየው ከስታርፊልድ ጋር የሚሳተፉ የተጫዋቾች ቁጥር መጠነኛ መቀነሱን ያሳያል፣በተጨማሪ ግለሰቦች በአሁኑ ጊዜ የቤቴስዳ ቀደም RPG፣Skyrim፣በSteam መድረክ ላይ ይጫወታሉ።
በአሁኑ ጊዜ 15,386 ተጫዋቾች የSkyrimን አለም እያሰሱ ይገኛሉ፣ 13,776 ግለሰቦች የልዩ እትም ልቀትን ሲጫወቱ እና 1,610 ተጠቃሚዎች በመጀመሪያው የ2011 ስሪት እየተዝናኑ ነው። እነዚህ አኃዞች ከስታርፊልድ የአሁኑ የተጫዋቾች ብዛት ጋር ሲነፃፀሩ የበለጠ የተጫዋች መሰረትን ያመለክታሉ።
ስታርፊልድ፣ በአስደናቂው የጠፈር አሰሳ ጭብጥ፣ በአሁኑ ጊዜ 11,563 ንቁ የጠፈር ተመራማሪዎች ሰፊውን አጽናፈ ዓለሙን የሚቃኙ አሉ። ይህ ቁጥር አሁንም አስደናቂ ቢሆንም፣ የSkyrim ተጫዋች በእንፋሎት ላይ ካለው ያነሰ ነው። የስታርፊልድ የ24 ሰአት ከፍተኛው 23,920 ተጫዋቾች ሲደርስ ከተለቀቀ በኋላ ያለው የምንግዜም ከፍተኛው 330,723 ደርሷል። ምንም እንኳን እነዚህ ከፍተኛ የSkyrim መዛግብት ቢበልጡም፣ የስታርፊልድ አጠቃላይ የተጫዋቾች ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መጥቷል።
በስታርፊልድ በ Xbox ኮንሶሎች እና በጨዋታ ማለፊያ ላይ የተጫዋቾች ስታቲስቲክስ የተለየ እይታ ሊሰጥ እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ሆኖም፣ ከስካይሪም ረጅም ታሪክ ጋር ሲነፃፀር የስታርፊልድ የቅርብ ጊዜ ልቀትን ከግምት ውስጥ በማስገባት በሁለቱ ጨዋታዎች መካከል በተጫዋቾች ተሳትፎ መካከል ያለው ልዩነት ትኩረት የሚስብ ነው።
ከሽልማት አንፃር፣ ስታርፊልድ በጨዋታ ሽልማቶች ላይ አንድ እጩዎችን ብቻ ተቀብሏል፣ Best RPG። ይህ ምድብ በስታርፊልድ በአርፒጂ ዘውግ ውስጥ ያለውን ጠንካራ ውድድር የሚያሳይ እንደ ባልዱር በር 3 እና የመጨረሻ ምናባዊ 16 ያሉ ሌሎች በጣም የሚጠበቁ ልቀቶችን ያካትታል።
የሽማግሌ ጥቅልሎች 6ን በጉጉት የሚጠባበቁ የሽማግሌ ጥቅልሎች ደጋፊዎችን በተመለከተ፣የስቱዲዮው የጨዋታውን እድገት ያሳወቀው በደጋፊዎች ፍላጎት እና ምናልባትም በመነካካት ነው። የስካይሪም መሪ ዲዛይነር ብሩስ ነስሚዝ እንዳሉት፣ ማስታወቂያው የተነሳሳው “ሹካዎቹና ችቦዎቹ ስለወጡ ነው። Bethesda የጨዋታውን የወደፊት መለቀቅ ብታረጋግጥም፣ በሽማግሌ ጥቅልሎች 6 ሂደት ላይ ጉልህ የሆኑ ዝማኔዎች ከመገለጡ በፊት የተወሰነ ጊዜ ሊሆን ይችላል።