ብሮኒ ጀምስ ወደ ኮሌጅ ቅርጫት ኳስ በሪከርድ ሰባሪ አፈጻጸም ተመለሰ

የቅርጫት ኳስ ታዋቂው ሌብሮን ጀምስ ልጅ ብሮኒ ጀምስ በጤናው ስጋት ምክንያት በዚህ አመት መጀመሪያ ወደ ኮሌጅ የቅርጫት ኳስ ሜዳ በድል ተመልሷል። ለመጀመሪያ ጊዜ ባደረገው የኮሌጅ ጨዋታ ብሮኒ ክህሎቶቹን አሳይቶ በጨዋታው ላይ ትልቅ ተፅእኖ አድርጓል።
ለደቡብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ እየተጫወተ ያለው ብሮኒ በ3 ደቂቃ ጨዋታ ውስጥ አንድ ባለ 17-ጠቋሚ፣ አንድ ነፃ ውርወራ፣ ሶስት የመልስ ኳስ፣ ሁለት እርዳታዎች፣ ሁለት ስርቆቶች እና አንድ ብሎክ መዝግቧል። ምንም እንኳን አስደናቂ ብቃት ቢያሳይም ቡድኑ በመጨረሻ ወድቋል ፣በሎንግ ቢች ስቴት 84-79 በትርፍ ሰአት ተሸንፏል።
ከብሮኒ ስርቆት አንዱ በጨዋታው ወሳኝ ጊዜ ላይ መጣ ፣በቁጥጥሩ ውስጥ 26 ሰከንድ ብቻ ሲቀረው እና ትሮጃኖች በአንድ ነጥብ ይመራሉ ። ከዛም ከሁለት የፍፁም ቅጣት ምቶች አንዱን አድርጓል፣ ግን የሎንግ ቢች ስቴት ማርከስ ድሮይስ በሶስት ሰከንድ የቀረው የጨዋታ ማሰሪያ ዝላይ አድርጓል። ግጥሚያው የብሮን ጽናትን እና ቁርጠኝነትን አሳይቷል።
በዚህ ክረምት መጀመሪያ የ18 አመቱ ወጣት በቅርጫት ኳስ ልምምድ ወቅት የልብ ህመም አጋጥሞት የነበረ ሲሆን ከዚያ በኋላ የተወለደ የልብ ጉድለት እንዳለበት ታወቀ። ህክምና ወስዶ በህዳር መጨረሻ የቅርጫት ኳስ ስራውን እንዲቀጥል በዶክተሮቹ ፍቃድ ተሰጠው።
ብሮኒ በአስቸጋሪ ጊዜው ለደገፉት ሁሉ ምስጋናውን ገልጿል። ለማዮ ክሊኒክ፣ ቤተሰቦቹ፣ የቡድን አጋሮቹ፣ አሰልጣኞች እና ጓደኞቹ ላደረጉላቸው ያልተቋረጠ ድጋፍ እና እገዛ አመስግኗል።
አባቱ ሌብሮን ጀምስ ከነበረው በላይ አሁን በኮሌጅ ብዙ ነጥቦች ስላሉት ይህ ጨዋታ ለብሮኒ ትልቅ ደረጃን ያሳያል። የሌብሮን የቅርጫት ኳስ ስራ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወደ ኤንቢኤ ሲወስደው፣ ብሮኒ በኮሌጅ ቅርጫት ኳስ ውስጥ የራሱን መንገድ እየቀረጸ ነው።
ብሮኒ ወደ ፍርድ ቤት መመለሱ የጽናቱን ማረጋገጫ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተመሳሳይ የጤና ተግዳሮቶች ለሚገጥማቸው ተስፋ እና መነሳሳትን ይሰጣል። የኮሌጅ የቅርጫት ኳስ ጉዞውን ሲቀጥል አድናቂዎቹ ስለ አዲስ የቅርጫት ኳስ ኮከብ መገለጥ መመስከርን በጉጉት ይጠባበቃሉ።