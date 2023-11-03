በግዴታ ጥሪ ረጅም ዕድሜ ላይ አዳዲስ አመለካከቶች

አጽናኝ በሆኑ የአምልኮ ሥርዓቶች በተሞላ ዓለም ውስጥ፣ በ90ዎቹ እና 2000ዎቹ ውስጥ ያደጉ የልጅነት ትውልዶች በተለያየ ምቾት ውስጥ መፅናናትን አግኝተዋል፡ የ Duty Call (COD) መጫወት። ተወዳጁ የቪዲዮ ጌም ፍራንቻይዝ በብዙዎች ህይወት ውስጥ ዋና ነገር ሆኗል, ይህም የመተዋወቅ እና የመተሳሰብ ስሜት ይሰጣል.
ለረጅም ጊዜ ደጋፊ ለሆነው ሳም ጆንስ፣ COD ልክ እንደ አሮጌ ዝላይ - ሁልጊዜም አሁን ያለው የመጽናኛ ምንጭ ነው። “እኔ እያደግኩ ስሄድ መቅደስ ሆነች” ሲል ገልጿል። “ሌሎች ወደ ተለያዩ ፍላጎቶች ሲሄዱ እኔ አሁንም ለ15 ዓመታት አብሬያቸው የተጫወትኳቸው ጓደኞች አሉኝ። ጊዜን የሚፈታተን ትስስር ነው” በማለት ተናግሯል።
በተመሳሳይ፣ በልጅነቷ COD በመጫወት አስደሳች ትዝታዎች ያላት ሼልቢ ካርልተን አሁን እራሷን የዘመናዊ ጦርነት III ትረካ ዳይሬክተር በመሆን በሚያስደንቅ ሚና ውስጥ ትገኛለች። ከጎበዝ ደጋፊ ወደ ፈጣሪ አስተዋፅዖ አድራጊ ያደረገችው ጉዞ ጨዋታው በተጫዋቾቹ ላይ ያሳደረውን ዘላቂ ተጽእኖ ያሳያል።
መጪው የዘመናዊ ጦርነት III መለቀቅ 20ኛ ዓመቱን ለሚያከብረው የፍራንቻዚው ትልቅ ምዕራፍ ነው። COD ባለፉት ዓመታት ያስመዘገበውን ጉልህ እድገት እያሳየ ይህ የቅርብ ጊዜ ክፍያ ለሥሩ ክብር ይሰጣል። እ.ኤ.አ. በ2007 የተለቀቀው የመጀመሪያው ዘመናዊ ጦርነት ገና ጅምር ነበር፣ እና አሁን፣ በ2023፣ አዲስ እና የተሻሻለ ስሪት ተጫዋቾችን እንደገና ለመማረክ ተዘጋጅቷል።
የCOD ረጅም ዕድሜ በዝግመተ ለውጥ እና በየጊዜው ከሚለዋወጠው የጨዋታ መልክዓ ምድር ጋር መላመድ በመቻሉ ሊታወቅ ይችላል። በእያንዳንዱ መለቀቅ፣ የጨዋታው ወሰን ይሰፋል፣ መሳጭ ልምዶችን ለመፍጠር በትጋት የሚሰሩ ጎበዝ አርቲስቶችን፣ የድምጽ ባለሙያዎችን እና ዲዛይነሮችን በማደግ ላይ።
የግዴታ ጥሪ ያለውን ዘላቂ ተጽእኖ ስናሰላስል፣ ተጽኖው ከተራ መዝናኛ በላይ እንደሚዘልቅ ግልጽ ነው። ጓደኝነትን ፈጥሯል፣ ፈጠራን አስነስቷል እና ለሚሊዮኖች የማያቋርጥ የመጽናኛ ምንጭ ሆኖ አገልግሏል። COD ጨዋታ ብቻ አይደለም - ተጫዋቾቹን ወጣት እና አዛውንት መማረኩን የቀጠለ የባህል ክስተት ነው።
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የግዴታ ጥሪ (COD) ምንድን ነው?
የግዴታ ጥሪ (COD) በተለያዩ ስቱዲዮዎች የተገነባ እና በአክቲቪዥን የታተመ ታዋቂ የመጀመሪያ ሰው ተኳሽ የቪዲዮ ጨዋታ ፍሬንቺስ ነው። በተለያዩ ታሪካዊ እና ልቦለድ አቀማመጦች ውስጥ መሳጭ አጨዋወትን ያሳያል፣ ብዙ ጊዜ ወታደራዊ ውጊያን ያካትታል።
የመጀመሪያው ዘመናዊ ጦርነት መቼ ተለቀቀ?
የመጀመሪያው የዘመናዊ ጦርነት ጨዋታ በ2007 ተለቀቀ።
ለስራ ጥሪ አስተዋፅዖ ያደረጉ አንዳንድ ታዋቂ ደጋፊዎች እነማን ናቸው?
ሳም ጆንስ እና ሼልቢ ካርልተን ለስራ ጥሪ ፍራንቻይዝ አስተዋፅዖ ያደረጉ ሁለት የደጋፊዎች ምሳሌዎች ናቸው። ሳም ከ 2007 ጀምሮ እየተጫወተ ነው እና አሁንም ጨዋታውን ከዋና የጓደኞች ቡድን ጋር ይወዳል። ሼልቢ አሁን ለዘመናዊ ጦርነት III የትረካ ዳይሬክተር በመሆን ሚናውን ይዟል።
ለዓመታት የግዴታ ጥሪ እንዴት ተሻሽሏል?
የግዴታ ጥሪ ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ ያለማቋረጥ በዝግመተ ለውጥ እና አድማሱን አስፋፍቷል። አዳዲስ ጭነቶች ብዙ ጊዜ ፈጠራ ያላቸው የጨዋታ መካኒኮች፣ የተሻሻሉ ግራፊክስ እና አሳታፊ ትረካዎችን ያመጣሉ ። ከጨዋታ ማህበረሰቡ ፍላጎቶች እና ምርጫዎች ጋር በመላመድ ፍራንቻዚው አድጓል።